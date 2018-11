07:40

Durchwachsene Konjunkturdaten aus China haben zur Wochenmitte die Aktienbörsen des Landes belastet. Während Industrie und Investitionen positiv überraschten, enttäuschte der Einzelhandel. Zudem standen die Ölpreise weiter unter Druck.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um mehr als 1 Prozent auf 3201,75 Punkte. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index um 0,64 Prozent auf 25 627,83 Zähler nach.

Asia stocks fall as #Oil seeks floor. A mixed bag of data on #China’s econ followed a topsy-turvy session on Wall St. Brent drops to 65 Dollar/bbl. Dollar index drops from 18mth high. #Gold stabilizes above the $1200 level, Bitcoin at $6.3k pic.twitter.com/WliJawXbgw

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14. November 2018