Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 0,2 Prozent auf 22'230 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,4 Prozent auf 1691 Zähler. Vor allem Chipwerte gaben nach. Aber auch die Aktien anderer exportorientierter Firmen lagen im Minus. So büssten Toyota-Papiere am Montag ein Prozent an Wert ein, bei Panasonic waren es 1,4 Prozent. Im Laufe der Woche dürfte angesichts neuer Verhandlungen der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Blickpunkt rücken, sagten Börsianer.

Asia mkts start mostly higher to week as China-US trade negotiations set to resume. WSJ reported the 2 sides aiming for deal by Nov. Yuan jumps to strongest in a week as PBOC raises fixing. Dollar, Yields, Gold and Bitcoin all steady ahead of meeting of CenBankers in Jackson Hole pic.twitter.com/GYe3Oa5gjw

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 20, 2018