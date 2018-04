06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel bis am Nachmittag um 0,4 Prozent auf 22.191 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,46 Prozent auf 1761 Zähler.

Zu den grössten Verlierern zählten die Aktien des Pharmakonzerns Takeda. Sie brachen zeitweise um neun Prozent ein. Der irische Konkurrent Shire hatte zuvor bekannt gegeben, die Japaner hätten eine neue Übernahmeofferte für das Unternehmen vorgelegt.

Shire says willing to recommend Takeda's $64 billion offer to shareholders https://t.co/F0iiijAZGX pic.twitter.com/X7Znpn48av

— Shirley Cody (@ShirleyCody88) 25. April 2018