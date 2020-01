06:15

An der Börse in Tokio legte der Nikkei-Index im Verlauf 2,2 Prozent auf 23'716 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent auf 1727 Zähler. Auch in China ging es bergauf: Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Die Börsen in Australien und Südkorea lagen ebenfalls im Plus.

Anleger zeigten sich ermutigt, dass US-Präsident Donald Trump nach den iranischen Raketenangriffen im Irak auf die Ankündigung militärischer Vergeltung verzichtete und auch aus dem Iran keine weiteren Eskalationssignale kamen. "Ich denke, es ist eine Art Erleichterungsrallye", sagte Shane Oliver, Chefökonom beim Finanzhaus AMP Capital in Sydney. Am Mittwoch hätten die Investoren noch das Schlimmste befürchtet. Die jüngste Entwicklung werde aber als substanzielle Reduzierung des Kriegsrisikos wahrgenommen.

Trumps loyaler Falke - US-Außenminister Pompeo verfolgt eine harte Linie gegen das Regime in Teheran. Iran sieht er seit Jahren als den großen Unruhestifter in der Region. In den vergangenen Monaten ist sein Einfluss noch einmal gestiegen. https://t.co/W8d95I6TNH — SZ Top-News (@SZ_TopNews) January 9, 2020

06:10

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar kaum verändert bei 0,9740 Franken. Zugleich stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1113 Dollar und zog um ebenfalls 0,1 Prozent auf 1,0826 Franken an.

06:00

Der Dow Jones der Standardwerte schloss am Mittwoch 0,6 Prozent höher auf 28'745 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 9129 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3253 Punkte zu.

