06:45

Die japanischen Börsen ziehen zum Wochenstart etwa an. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiertum 0,55 Prozent höher bei 21'686 Punkten. Zunächst sah es nach einem eher lustlosen Handel aus.

Börsianer sagten, im Fokus bleibe der Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump rechnet hier mit Zugeständnissen der Volksrepublik. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte, er erwarte keinen Handelskrieg. Beides sorgte an der Börse für Erleichterung.

.@TomiLahren on China trade war fears: "When the United States leads from the front, others come to the table. We're seeing it in almost every area." @NextRevFNC pic.twitter.com/jVwB1mvetV

— Fox News (@FoxNews) April 9, 2018