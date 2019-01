09:10

Der SMI startet mit bei 8864 Punkten praktisch unverändert. Ganz hat das vorläufige Ende des Regierungs-"Shutdown" in den USA die Ängste der Investoren noch nicht aus dem Weg geräumt. Auch Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft und vor einem ungeregeltem Brexit bleiben. Zwischen den USA und China könnte es diese Woche ebenfalls zu Bewegung kommen, wobei sich der Konflikt inzwischen teilweise um den Telekom-Riesen Huawei dreht.

Q&A: What is Huawei and why does Washington worry about it? https://t.co/vJAFxbvKrf — The Associated Press (@AP) January 29, 2019

Das grösste Minus verzeichnen Swatch (-3,2 Prozent) und Richemont (-1,9 Prozent) nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die Uhrenexporte im Dezember 2018 gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgingen. Für die Genussscheine von Roche (+0,4 Prozent) erhöht die Bank Barclays am Dienstag ausserdem ihr Kursziel auf 315 von 295 Franken. Novartis (+0,6 Prozent) und Lonza (-0,4 Prozent) legen morgen Mittwoch die Jahreszahlen vor, Roche folgt am Donnerstag. Nestlé (+0,1 Prozent) starten wenig verändert.

Im breiten Markt liegt der Fokus der Investoren vor allem auf den Titeln von Landis+Gyr. Das Unternehmen hat am Morgen seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2018/19 bestätigt und neue Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2021 formuliert. Gleichzeitig wird ein Aktienrückkaufprogramm lanciert. Ausserdem wurde bekannt, dass sich die VP Bank (-0,4 Prozent) von CEO Alfred Moeckli trennt. Daneben legten Titlis Bergbahnen (+0,3 Prozent), Zuger Kantonalbank (+1,7 Prozent), KTM (+0,6 Prozent) und die Jurassische Kantonalbank (-1,9 Prozent) Zahlen vor.

Die Furcht der Anleger vor einer Konjunkturdelle in China hat am Dienstag die Stimmung an den Börsen in Asien gedämpft. Der Nikkei-Index in Japan schloss kaum verändert bei 20'664 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte leicht schwächer. Analysten verwiesen auf die unerwarteten Umsatzrückgänge von US-Konzernen wie dem Baumaschinenhersteller Caterpillar und dem Chipproduzenten Nvidia in China.

"Wir haben damit gerechnet, dass eine Abschwächung der chinesischen Nachfrage negative Auswirkungen haben wird, aber das Verfehlen ihrer Umsatzziele war schockierend", sagte Yoshinori Shigemi von JPMorgan Asset Management. Aktien japanischer Caterpillar-Konkurrenten wie Komatsu und die Baumaschinen-Sparte von Hitachi gaben jeweils mehr als vier Prozent nach. Auch die Titel von Halbleiterproduzenten in Japan mussten Einbußen hinnehmen, nachdem Nvidia seine Prognosen gekappt hatte. Tokyo Electron gaben 2,4 Prozent nach, Advantest rutschten um 4,6 Prozent ab und Screen Holdings um 7,6 Prozent.

Die Ölpreise haben am Dienstag moderat zugelegt. Sanktionen der USA gegen den Ölsektor Venezuelas wegen der politischen Krise in dem südamerikanischen Land hatten laut Marktteilnehmern zunächst kaum Einfluss auf die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,32 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 52,31 Dollar.

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich von der Bank Julius Bär bei 8866 Punkten (+0,1 Prozent) berechnet. Sämtliche SMI-Titel werden rund 0,1 Prozent höher berechnet, mit Ausnahme der beiden Uhrentitel Richemont und Swatch (je -0,2 Prozent). Am breiten Markt fallen Landis+Gyr (+3,1 Prozent) nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms auf.

Das britische Parlament stimmt am Dienstagabend über Alternativvorschläge zum Brexit-Vertrag ab. Der Ausgang ist völlig offen. In den USA startet ausserdem die zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses der Notenbank Fed. Mit einer Erhöhung der Zinsen wird nicht gerechnet. Anleger werden aber mit Argusaugen darauf schauen, wie die Zentralbanker die Aussichten für die grösste Volkswirtschaft der Welt einschätzen.

Der Euro hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erzielten moderaten Gewinne gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1435 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro zum Wochenstart zu und konnte bisher diese Gewinne halten. Die Gemeinschaftswährung geht am Dienstagmorgen bei 1,1341 Franken um. Der US-Dollar kostet 0,9917 Franken und steht damit im Vergleich zum Montag kaum verändert.

Am Dienstag rückt ein weiteres Mal der Brexit in den Mittelpunkt. Am Abend wird das britische Parlament über das weitere Vorgehen abstimmen, nachdem es den von der Regierung mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag abgelehnt hatte.

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verliert kurz vor Handelsschluss 0,1 Prozent auf 20'647 Punkte. "Wir haben damit gerechnet, dass eine Abschwächung der chinesischen Nachfrage negative Auswirkungen haben wird, aber das Verfehlen ihrer Umsatzziele war schockierend", sagte Yoshinori Shigemi von JPMorgan Asset Management mit Blick auf den US-Baumaschinenhersteller Caterpillar. Das Unternehmen hatte erklärt, aufgrund der schwachen Nachfrage aus China in der Region Asien-Pazifik seine Umsatzziele verpasst zu haben. Aktien japanischer Konkurrenten wie Komatsu und die Baumaschinen-Sparte von Hitachi gaben bis zu fünf Prozent nach.

US-China trade worries drag Hong Kong shares lowerhttps://t.co/REi7ywQq9l — Nikkei Asian Review (@NAR) January 29, 2019

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar weiter nahe seines Wochenhochs bei 1,1427 Dollar. Die japanische Währung legte zum Dollar weiter leicht auf 109,27 Yen zu.

