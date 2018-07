12:30

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12.30 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 8852 Punkten.

Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von der mageren Entwicklung der Schwergewichte. Roche und Nestlé geben 0,4 und 0,2 Prozent ab, Novartis liegt 0,3 Prozent zurück. Nach dem starken Lauf der vergangenen zwei Wochen kommt es damit in Novartis zu leichten Gewinnmitnahmen. Die Zulassung in der Schweiz für das Migränemittel Aimovig wird in Marktkreisen als kaum kursrelevant angesehen. In den Fokus rücken Novartis aber auch, weil am Mittwoch die Publikation der Halbjahreszahlen ansteht.

Weiter belasten einige Finanzwerte wie Bâloise, Julius Bär, Swiss Life oder Zurich den Gesamtmarkt etwas.

Demgegenüber markieren Credit Suisse (+1,4%) die Spitze auf der Liste der SMI/SLI-Werte. Und UBS ergänzen die positive Tendenz der Grossbanken mit einem Plus von 0,9 Prozent.

Die Spitzengruppe wird komplettiert durch Aryzta (+1,25%), LafargeHolcim (+0,5%) und Logitech (+0,6%). Bei Aryzta hat ein Grossaktionär zuletzt seinen Anteil leicht aufgestockt.

+++

11:09

Der Kurs des Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas gestiegen. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1702 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch etwas niedriger notiert. Zum Franken notiert der Euro wenig verändert mit 1,1698 bei der Marke von 1,17. Der US-Dollar geht entsprechend mit 0,9997 Franken knapp unter der Parität um.

+++

10:34

Unmittelbar vor dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin decken sich Anleger mit Rubel ein. Dollar und Euro verloren am Montag zeitweise jeweils 0,7 Prozent auf 62,12 und 72,61 Rubel.

Anleger hofften auf eine Verbesserung der Beziehungen der beiden Länder durch das Treffen der Staatschefs, schrieben die Analysten des Brokerhauses BCS in einem Kommentar. Trump hatte am Morgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betont, das Verhältnis zu Russland sei "so schlecht wie niemals zuvor".

+++

09:14

Der Swiss Market Index hat sich zum Wochenstart noch nicht für eine klare Richtung entschieden. Der Swiss Market Index (SMI) startet unmittelbar nach Handelseröffnung praktisch unverändert bei 8855 Punkten. Händler verwiesen auf die leichte Konjunktureintrübung in China. Das Wirtschaftswachstum des Landes schwächte sich im zweiten Quartal etwas auf 6,7 Prozent ab. Ausserdem steigerte die Industrie der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft ihre Produktion im Juni weniger stark als erwartet.

Aus dem SMI können Lonza (+0,5 Prozent) und Adecco (+0,7 Prozent) am deutlichsten zulegen. Andererseits starten Julius Bär sowie Novartis (beide je -0,4 Prozent) mit den deutlichsten Abschlägen.

Die Rieter-Aktien notieren 2,4 Prozent höher. Der aktivistische Anleger Veraison hält neu gut drei Prozent am Textilmaschinen-Hersteller.

Cassiopea hat positive Phase 2 Studienergebnisse zum Medikament Clascoterone zur Behandlung von Haarausfall veröffentlicht. Gemäss einer Interimsanalyse der klinischen Phase 2 führe der Wirkstoff zu einer Haar-Zunahme. Zudem erhöhte die Credit Suisse das Kursziel auf 66 von 42 Franken. Doch an der Börse wird die Aktie mit einem massiven Abschlag von 7,8 Prozent gehandelt.

+++

08:50

Wegen eines enttäuschenden Wirtschaftswachstums in China ziehen sich Anleger aus den dortigen Aktien zurück. Die Börse Shanghai verlor am Montag 0,8 Prozent. Die japanischen Märkte blieben wegen eines Feiertages geschlossen.

Der Anstieg der chinesischen Industrieproduktion verlangsamte sich im Juni auf sechs von 6,8 Prozent im Vormonat. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von 6,5 Prozent gerechnet. Die Konjunktur der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft sei aber weiterhin robust, betonte Jim McCafferty, Chef-Analyst für Asien beim Finanzkonzern Nomura. Schliesslich sei eine Verlangsamung nach den enormen Wachstumsraten der vergangenen Jahre absehbar. Offenbar mache der Handelsstreit mit den USA viele China-Anleger nervös.

Gegen den Trend schossen die in Hongkong notierten Aktien von ZTE gut 15 Prozent in die Höhe. Die USA hatten das Embargo gegen den chinesischen Smartphone-Produzenten aufgehoben. Im April hatten die USA Strafmassnahmen gegen ZTE verhängt, weil das Unternehmen gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen verstossen haben soll.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent zu. Am Freitag schloss der Leitindex 0,5 Prozent im Plus bei 8861 Zählern.

Sämtliche SMI-Werte notieren leicht positiv. Am stärksten ist die Zunahme bei Lonza (plus 0,3 Prozent), ohne dass kursrelevante News vorliegen würden.

Mehr Bewegung zeichnet sich unter dem Mid-Caps ab: Ems-Chemie sowie Leonteq legen vorbörslich 1,3 Prozent zu, Rieter sogar 2,6 Prozent. Wie heute morgen publik wurde, hält der aktivistische Investor Veraison 3,03 Prozent an Rieter.

+++

08:05

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 74,89 US-Dollar und damit 44 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 44 Cent auf 70,57 Dollar.

Jüngsten Daten zufolge ist die Zahl der Ölbohrlöcher in den USA unverändert geblieben. Seit Freitagabend drücken aber Medienberichte über mögliche Angebotsausweitungen auf die Preise. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen, dass die US-Regierung erwäge, auf die nationalen Öl-Notreserven zurückzugreifen, um steigende Benzinpreise vor den Kongresswahlen im November zu vermeiden.

Putin hortet viele Milliarden Dollar aus den Ölverkäufen: Der unerwartet hohe Ölpreis spült plötzlich Milliarden an Zusatzeinnahmen nach Russland. Den unter der schwachen #Wirtschaft leidenden Menschen kommen sie vorerst nicht zugute. Der Kreml… https://t.co/kZiVV5DSJd ❚WELT — Zinsen&Devisen (@FinanzLinks) 15. Juli 2018

Einem weiteren Bloomberg-Bericht mit Bezug auf informierte Personen zufolge bot Saudi-Arabien zudem einigen Handelspartnern Extra-Rohöllieferungen über die vertraglich festgesetzten Mengen hinaus an.

+++

07:30

Der Kurs des Euro ist am Montag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1693 US-Dollar gehandelt. Vor dem Wochenende hatte er noch etwas tiefer notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1643 (Donnerstag: 1,1658) Dollar festgesetzt.

Der Franken hat sich übers Wochenende nicht gross bewegt. Wie am Freitagabend wird der Euro aktuell für 1,1706 Franken gehandelt. Der US-Dollar hält sich mit 1,0010 Franken knapp über der Parität zum Franken.

+++

06:40

In Shanghai lag der Börsenindex 0,7 Prozent tiefer. Das MSCI-Barometer für asiatische Börsen ohne Japan sank 0,5 Prozent. Die Tokioter Börse blieb feiertagsbedingt geschlossen.

Das Wirtschaftswachstum Chinas hat sich im zweiten Quartal etwas abgeschwächt auf 6,7 Prozent. Ausserdem steigerte die Industrie der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft ihre Produktion im Juni weniger stark als erwartet.

In Hongkong schoss der Aktienkurs des chinesischen Technologiekonzerns ZTE 13,4 Prozent in die Höhe. Anleger reagierten erfreut auf die Entscheidung der US-Regierung, die Einschränkungen gegen ZTE aufzuheben und damit dem Unternehmen den Fortbetrieb seines Geschäftsbetriebs zu erlauben.

(cash/AWP/Reuters)