UBS stuft das Rating für Stadler Rail auf "Buy" von "Neutral" hoch und erhöht das Kursziel auf 52,00 von 42,50 Franken. Er sei der Meinung, dass es an der Zeit sei, über das kurzfristige Ertragsrisiko hinauszublicken und sich für eine Erholung des Freien Cashflows in Position zu bringen, die ab dem zweiten Halbjahr 21 einsetzen könnte, so Analyst Patrick Rafaisz. Der Experte begründet diese Erwartung mit ausstehenden Zahlungseingängen, die nun aufgeholt werden sollten. Stadler Rail sind am Freitag bei 43,42 Franken aus dem Handel gegangen.

In Erwartung von Konjunkturdaten wird der Dax am Montag nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern schwächer starten. Am Freitag hatten ermutigende Firmenausblicke den Leitindex 0,8 Prozent höher bei 13.993 Punkten aus dem Handel gehen lassen.

Impulsgebend für den weiteren Handelsverlauf dürfte der Ifo-Geschäftsklimaindex sein. Er gibt den Anlegern Auskunft über die Stimmung in den Chefetagen in Deutschland.

Im Auge behalten die Investoren auch Bitcoin, nachdem die Cyberdevise erneut eine Schallmauer durchbrochen hatte. Am Freitag waren laut Datenanbieter CoinMarketCap alle im Umlauf befindlichen Bitcoin zusammen erstmals mehr als eine Billion Dollar wert gewesen

Der SMI wird laut Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,27 Prozent tiefer gehandelt. Am Freitag schloss der Schweizer Leitindex 0,12 Prozent tiefer bei 10'704 Zählern.

Die asiatischen Aktienmärkte haben in Erwartung eines schnelleren Wirtschaftswachstums und anziehender Inflation am Montag leicht zugelegt. "Die Renditekurven sind steiler geworden, da die Covid-Infektionsraten weiter sinken, Pläne zur Wiedereröffnung diskutiert werden und ein großes US-Konjunkturpaket wahrscheinlich ist", sagte Christian Keller, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Barclays. "Dies signalisiert im Prinzip einen besseren mittelfristigen Wachstumsausblick für die USA und darüber hinaus, da sich andere Kernzinskurven in die gleiche Richtung bewegen", fügte er hinzu.

-U.S. futures ⬇️

-Japan, Hong Kong stocks rise

-Shares in Australia fall

-Copper hits the highest in more than nine years

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 30.201 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1944 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 105,64 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4604 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,8975 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2119 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0878 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4017 Dollar.

