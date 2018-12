10:40

Investoren fürchteten, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China zu Bremsspuren in der Wirtschaft führen könnte, sagen Händler. Zudem sorgt die anhaltende Unklarheit über den Brexit für Verunsicherung. Der Leitindex SMI verliert 1,5 Prozent auf 8680 Punkte.

Zu den Verlierern zählen vor allem konjunkturabhängige Werte: Der Zementkonzern LafargeHolcim büsst 3,0 Prozent an Wert ein, die Luxusgüterfirmen Richemont und Swatch 2,8 und 3,4 Prozent, der Kurs des Personalvermittlers Adecco gibt 3,1 Prozent nach.

Auch von Bankaktien trennen sich die Investoren: Die Papiere von Julius Bär fallen 3,3 Prozent, diejenigen von Credit Suisse und UBS um rund 2 Prozent.

Auch die als wenig konjunkturanfällig geltenden Indexschwergewichte rutschten ab: Nestlé verliert 1,2 Prozent, während die Pharmawerte Novartis und Roche um 0,9 und 1,7 Prozent sinken.

Bei den Nebenwerten sorgt ein Grossauftrag über 74 Millionen Franken für den Solarausrüster Meyer Burger für ein kleines Kursfeuerwerk: Die Aktie legt 10,6 Prozent zu.

Die Titel des Autozulieferers Autoneum brechen hingegen um 22,5 Prozent ein. Das Unternehmen hatte erklärt, seine für 2018 angestrebte Betriebsgewinnmarge (Ebit) von rund 6 Prozent zu verfehlen. Grund dafür ist ein Verlust im Nordamerika-Geschäft.

Die Aktien des Fondsanbieters GAM setzen ihre Talfahrt fort und rauschen um weitere 17 Prozent in den Keller. Das Institut erwartet für das laufende Jahr einen Verlust von rund 925 Millionen Franken. Die Aktie hatte nach der Ankündigung bereits am Donnerstag massiv an Wert verloren.

+++

09:15

Der Swiss Market Index fällt im frühen Handel um 0,8 Prozent. Damit wird der Leitindex die Talfahrt des Vortages wohl fortsetzen, als die starke Erholung von Dienstag und Mittwoch durch die verhaltene Wall Street gestoppt worden war. Nach Europaschluss gaben die Indizes in den USA unter dem Strich sogar noch leicht nach. Auch die Börsen in Asien erlitten herbe Kursverluste von bis zu 2 Prozent.

Sorgenfalten bereitet den Marktteilnehmern weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aus Peking verlautete erneut, dass hochrangige Regierungsvertreter derzeit eng mit den USA zusammenarbeiten, um eine Übereinkunft im Konflikt beider Länder zu finden. In der Affäre um die in Kanada verhaftete Huawei-Finanzchefin bleiben die Fronten indes verhärtet, nachdem China - wohl als mögliche Vergeltung - einen zweiten Kanadier festgenommen hat. Zudem kamen von der Konjunkturfront keine ermutigenden Nachrichten: Chinas Wirtschaft zeigt eine Wachstumsschwäche bei Industrie und Detailhandel. Überdies wird sich die Hängepartie um den Brexit in das kommende Jahr hineinziehen, nachdem die britische Premierministerin Theresa May am Vortag ohne Weihnachtsgeschenke vom EU-Gipfel in Brüssel wieder abgereist ist.

Die deutlichsten Kursverluste stehen bei den Zyklikern Adecco und LafargeHolcim zu Buche (je -2 Prozent). Auch ABB (-1 Prozent) sowie die Grossbanken Credit Suisse und UBS (beide -1,3 Prozent) verlieren klar.

Die Schwergewichte Novartis (-0,4%) und Nestlé (-0,8%) zeigen ebenfalls Abgaben. Diese fallen bei Roche (-0,3%) minim geringer aus. Morgan Stanley nimmt die Bewertung für Roche mit "Overweight" und einem Kursziel von 307 Franken wieder auf.

Am breiten Markt hat Autoneum einen Kurssturz von 14 Prozent. Der Autozulieferer hatte am Vorabend wegen der anhaltenden Probleme in Nordamerika eine Gewinnwarnung herausgegeben. Die dortigen Verluste würden auf den Betriebsgewinn (EBIT) schlagen, dessen Marge das Ziel von rund 6 Prozent im Gesamtjahr nicht erreichen dürfte. Das war bereits die zweite Gewinnwarnung von Autoneum innert weniger Monate.

Nach dem leichten Plus am Vortag tauchen AMS um 3 Prozent. GAM verlieren erneut deutlich, nämlich rund 6 Prozent.

+++

08:30

Mittlerweile haben auch die Märkte in Asien den Handel beendet. Hier die Übersicht:

Asia stocks jolted by gloomy China data as well as weakness in TMT sector after Samsung Electronics cut outlook. China retail sales grew at weakest pace since 2003, ind output rose least in 3yrs. BoJ trims bond purchases after yield drop. Euro flat after ECB halts QE. Oil lower. pic.twitter.com/xeDFTmk1fG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14. Dezember 2018

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird laut Schätzungen um 0,58 Prozent tiefer starten. Unter den Anlegern machten sich wieder Ängste vor einer Wirtschaftsabkühlung durch den Handelsstreit zwischen den USA und China breit, sagten Börsianer am Freitag. Zudem sorge die Unklarheit rund um den Brexit weiter für Verunsicherung. Für Bewegung könnte im Tagesverlauf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze sorgen, die Anleger auf Rückschlüsse zur Geldpolitik der Notenbank Fed abklappern dürften.

Handelsimpulse unter den Schweizer Standardwerten waren zunächst rar. Zyklische Aktien wie ABB und UBS haben mit -0,91 Prozent die deutlichsten Verluste. Die Titel des Pharmariesen Roche profitierten von einer "Overweight"-Empfehlung von Morgan Stanley. Sie konnten so vorbörslich Abschläge auf ein Minus von 0,3 Prozent eingrenzen.

Mit Swiss Life und Julius Bär notieren immerhin zwei SMI-Aktien knapp im Plus. Am breiten Markt sinken die Aktien von Autoneum nach einer Gewinnwarnung um 5,7 Prozent. Auch Meyer Burger schritt wieder zu einer Gewinnrevision.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,95 Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 31 Cent auf 52,27 Dollar.

Auch zum Wochenschluss zeigte sich am Ölmarkt die Skepsis der Anleger zur Wirksamkeit der beschlossenen Kürzung der Fördermenge durch wichtige Ölstaaten. Die in der sogenannten "Opec+" zusammengefassten Förderländer hatten sich in der vergangenen Woche nach langen Verhandlungen zu dieser Massnahme durchgerungen. Zuletzt hatte sich die Unsicherheit wegen der rekordhohen Ölproduktion in den USA weiter verstärkt.

Im Handelsverlauf dürfte daher die Ölförderung in den USA stärker in den Fokus rücken. Am Abend werden neue Daten zur Anzahl der aktiven Bohrlöcher in den USA veröffentlicht. Zuletzt hatte sich die Zahl der Förderanlagen vergleichsweise stabil auf einem hohen Niveau gehalten.

Pandit Ji Live Crude News Update; Oil prices fall as investors take profits amid China economy worries: Brent crude oil futures were at $61.09 per barrel at 0353 GMT, down 36 cents, or 0.6 percent, from their last close.. For More News Stay Connected:https://t.co/CXfPRSb08c pic.twitter.com/m1CKQ5p638 — Commodity Pandit (@PanditCommodity) 14. Dezember 2018

+++

06:30

Der Nikkei der 225 führenden Werte verringert sich um 1,7 Prozent auf 21'439 Punkte. Der breiter gefasste Topix verliert 1,5 Prozent auf 1592 Zähler. Händler verwiesen auf den Tankan-Bericht, der eine Verschlechterung der Stimmung in den japanischen Industriebetrieben in den kommenden Monaten signalisierte. Auch die Abschwächung der chinesischen Industrieproduktion im November machte der Börse zu schaffen.

Bei den Einzelwerten sprangen Japan Display rund 40 Prozent in die Höhe. Der Hersteller von Flüssigkristallbildschirmen hatte zuvor mitgeteilt, Gespräche mit anderen Unternehmen über Allianzen zu führen. Es sei aber noch nichts entschieden.

+++

06:25

Der Schweizer Franken notiert bei rund 0,9939 Franken je Dollar und bei etwa 1,1291 Franken je Euro.

(cash/AWP/Reuters)