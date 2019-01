06:20

In Tokio tendiert der Leitindex Nikkei 0,7 Prozent tiefer bei 20'567 Punkten. Die Standardwerte in China verloren 0,8 Prozent. Die Analysten der Bank ANZ verwiesen auf den Internationalen Währungsfonds (IWF), der vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft gesenkt hatte. In den USA hatte zu Wochenbeginn feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden.

06:15

An den Devisenmärkten in Fernost notiert der Euro bei 1,1333 Franken. Der Dollar steht bei 99,80 Rappen.

(Reuters)