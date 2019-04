22:40

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss in New York mit einem hauchdünnen Minus von 0,05 Prozent und kam auf 26'143 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 blieb praktisch unverändert bei 2888 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,2 Prozent auf 7947 Punkte.

Man stehe am Beginn der Bilanzsaison und deshalb sei es nicht unüblich, dass sich die Märkte seitwärts bewegten, bis klar sei, wohin die Reise gehe, sagte der Marktstratege von National Securities, Art Hogan. "Das Wachstum in den USA ist in diesem Jahr nicht so ausgeprägt wie im vergangenen Jahr und wird wohl im weiteren Verlauf weiter an Geschwindigkeit verlieren", sagte Chef-Anlagestratege Chris Scicluna vom Handelshaus Daiwa Capital Markets.

Gedämpft wurde die Stimmung an der Börse zunächst unter anderem davon, dass die US-Unternehmen in der vergangenen Woche weniger Arbeitsplätze geschaffen haben als erwartet.

Aus den Depots flogen die Aktien von Tesla, sie gaben 2,8 Prozent nach. Der Elektroautobauer und der japanische Panasonic-Konzern wollen einem Zeitungsbericht zufolge ihre Pläne zum Ausbau der Batteriefabrik Gigafactory auf Eis legen.

+++

17:30

Treten an Ort: Die Schweizer Börse hat sich am Donnerstag in engen Spannen bewegt. Die Anleger blieben trotz des Brexit-Aufschubs vorsichtig und kursbewegende Impulse von Unternehmensseite fehlten weitgehend. Der Leitindex SMI gab geringfügig nach auf 9549 Punkte. Während konjunktursensitive und Finanzwerte gefragt waren, standen die als eher defensive Anlage geltenden Indexschwergewichte auf den Verkaufszetteln.

Grösster Gewinner unter den Standardwerten war Swatch mit einem Kurszuwachs von 2,8 Prozent. Auch die Richemont-Aktien gehörten mit 1,6 Prozent Plus zu den gefragten SMI-Titeln. Die beiden Luxusgüter-Hersteller profitierten vom unerwartet kräftigen Umsatzanstieg des französischen Rivalen LVMH.

Die Anteile der Credit Suisse und der UBS stiegen um 2,6 beziehungsweise 2,2 Prozent. Am Freitag startet die US-Berichtssaison mit den Quartalsbilanzen der US-Grossbanken JP Morgan und Wells Fargo so richtig und die Anleger spekulieren, dass die Ergebnisse besser als angesichts des bremsenden US-chinesischen Handelsdisputs befürchtet ausfallen könnten.

Auf der Verliererseite zu finden waren die Schwergewichte Nestle und Roche mit 0,8 beziehungsweise 1,2 Prozent Kursabschlag. Die Aktien des Börsenneulings Alcon fielen nach dem starken Debüt um 2,9 Prozent.

Am breiten Markt stiegen die Anteile von Barry Callebaut um 1Prozent. Der Schokolade-Hersteller steigerte den Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr etwas stärker als von Analysten erwartet um gut 15 Prozent auf 199,1 Millionen Franken.

+++

16:00

Gedämpft wurde die Stimmung an der Börse unter anderem davon, dass die US-Unternehmen in der vergangenen Woche weniger Arbeitsplätze geschaffen haben als erwartet. Außerdem wollten sich die Investoren Händlern zufolge wegen der für Freitag erwarteten Quartalszahlen von JP Morgan Chase und Wells Fargo nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Aus den Depots flogen die Aktien von Tesla, sie gaben drei Prozent nach. Der Elektroautobauer und der japanische Panasonic-Konzern wollen einem Zeitungsbericht zufolge ihre Pläne zum Ausbau der Batteriefabrik Gigafactory auf Eis legen.

+++

15:10

In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erstmals seit knapp 50 Jahren unter die Marke von 200 000 gefallen. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 8000 auf 196 000 gesunken, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 1969. Volkswirte hatten im Schnitt mit 210 000 Anträgen gerechnet. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 7000 auf 207 000. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts.

+++

12:58

Starke Arbeitsmarktdaten und eine optimistische IWF-Prognose zur Entwicklung der Steuereinnahmen ermuntert weitere Anleger zum Kauf griechischer Staatsanleihen. Dies drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein 14-Jahres-Tief von 3,339 Prozent.

+++

12:42

Die Bitcoin-Rally ist vorerst beendet. Die Cyber-Devise verliert 4,3 Prozent auf 5072 Dollar. "Bitcoin und Co. waren in den vergangenen Tagen sprichwörtlich heiss gelaufen", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. "Anleger versuchen nun im größeren Stil Kasse zu machen." Einen Rutsch unter die 5000er Marke würden Investoren aber sicher als Gelegenheit zum Wiedereinstieg nutzen.

+++

12:22

Nach dem 1:1 im ersten Champions League-Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam ziehen sich einige Anleger bei Juventus Turin zurück. Die Aktien des italienischen Fussball-Clubs von Stürmerstar Cristiano Ronaldo verlieren ein Prozent auf 1,58 Euro, während Papiere des niederländischen Kontrahenten 0,3 Prozent auf 17,05 Euro gewinnen. Das Rückspiel ist für den 16. April geplant.

+++

12:00

Der Schweizer Aktienmarkt tatet sich nach einem verhaltenen Start am Donnerstagvormittag in die Gewinnzone vor. Es fehle aber an Impulsen, sagten Händler. Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.20 Uhr 0,12 Prozent höher bei 9'567,36 Punkten. Während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17 Prozent auf 11'428,34 Punkte steigt, legt der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) 0,15 Prozent auf 1'477,14 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Aktien legen 23 zu und sieben verlieren an Wert.

Gefragt sind die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller Swatch (+2,2%) und Richemont (+1,3%). Händler verweisen auf den besser als erwarteten Zwischenbericht des Konkurrenten LVMH und eine positive Studie von SocGen über den Weltmarktführer. LVMH steigerte den Umsatz aus eigener Kraft um elf Prozent. Analysten äusserten sich zudem positiv über die weiteren Aussichten der Branche.

Bei den zyklischen Firmen sind Adecco (+1,3%), Clariant (+0,7%), Temenos (+0,8%), LafargeHolcim (+0,6%) und Kühne + Nagel (+0,4%) stärker gefragt.

Auf Erholungskurs sind zudem die Aktien der Banken Julius Bär (+0,7%), Credit Suisse (+0,7%) und UBS (+0,4%).

Bei den Schwergewichten fallen Novartis (+0,8%) auf, die ihre Gewinne kontinuierlich ausbauen und sich damit von den Kurseinbussen seit der Alcon-Abspaltung erholen. Das Plus des Gesamtmarktes ist damit zu einem Grossteil Novartis geschuldet.

Die anderen beiden Index-Riesen Nestle (-0,4%) und Roche (-0,1%) geben dagegen nach.

Auch die Papiere des Börsenneulings Alcon (-2,2%) geben nach der Abspaltung von Novartis erneut nach.

+++

11:39

Ein Zeitungsbericht über einen Investitionsstopp bei der Batteriefabrik Gigafactory setzt Tesla unter Druck. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft 3,6 Prozent. Der Zeitung Nikkei zufolge stellen der Elektroautobauer und sein Partner Panasonic Ausgaben von 4,5 Milliarden Dollar auf den Prüfstand.

+++

11:28

Die Aktien von Alcon sank am Donnerstag in einem um 0,2 Prozent schwächeren Markt um 1,9 Prozent auf 56,57 Franken. Damit notiert der Titel unter dem am Schlusskurs von 58,05 Franken am ersten Handelstag, was einer Marktkapitalisierung von ungefähr 28 Milliarden Schweizer Franken entsprach.

Novartis-Anleger erhielten jeweils für fünf Aktien einen Alcon-Titel. Nicht jeder Aktionär wolle die Papiere auch behalten und verkaufe diese nun. "Andere wiederum wollten die Position aufstocken", sagte ein Händler. Zudem sorgten auch die Marktteilnehmer für Bewegung, die sich an einem Index orientierten.

Zudem sorgten auch die verschiedenen Meinungen der Analysten für volatile Kurse. Ihre Kursziele und Empfehlungen reichen von "Verkaufen" und Kursziel 47 Franken bei der Bank Vontobel bis zu "Kaufen" und Kursziel 67 Franken bei der Société Générale. "Es dürfte noch einige Zeit dauern, bis das richtige Kursniveau gefunden ist", meinte ein Händler.

+++

10:23

Ein besser als erwartetes Quartalsergebnis des französischen Luxusgüterherstellers LVMH schiebt die Nachfrage nach den Aktien der beiden Mitbewerber Richemont und Swatch an. Dank starker Nachfrage nach Mode, Cognac und Schmuck hat der Weltmarktführer aus Frankreich im ersten Quartal den Umsatz stärker als erwartet um elf Prozent gesteigert.

Die Aktien von Richemont steigen am Donnerstagmorgen um 0,7 Prozent und die von Swatch um 1,3 Prozent. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI (-0,25%) gibt dagegen nach. Der Kurs von LVMH stieg kurzzeitig auf ein Rekordhoch von 342,80 Euro. Zuletzt gewannen sie noch 3,79 Prozent auf 342,25 Euro.

Analystin Louise Singlehurst von der Investmentbank Goldman Sachs hob das Geschäft mit Mode und Leder sowie mit Spirituosen als positive Überraschung hervor. Das Marktumfeld für Luxusgüter erscheine nach wie vor robust. Auch die Experten der Société Génerale äusserten sich positiv.

+++

10:20

Die erneute Verlängerung der Brexit-Frist sorgt bei Anlegern europäischer Fluggesellschaften für Erleichterung. Die Aktien von Lufthansa lagen am Donnerstag mit einem Plus von bis zu 2,6 Prozent auf 21,42 Euro an der Dax-Spitze. Papiere von EasyJet, Ryanair, der British-Airways-Mutter IAG und Air France kletterten um bis zu fünf Prozent.

Ein harter Brexit hätte Experten zufolge weitreichende Folgen für den Airline-Sektor. Unsicherheit herrscht unter anderem darüber, wie es mit Sicherheitsstandards, den Eigentümerregeln und den Verkehrsrechten weiterginge. Britischen Fluggesellschaften droht der Verlust sämtlicher Flugrechte innerhalb der Staatengemeinschaft, falls es keinen Ersatz für das EU-Regelwerk gibt. Auch den Flugverkehr zwischen Grossbritannien und den USA regeln bisher EU-Abkommen.

+++

10:09

Die ungebrochene Lust auf teure Handtaschen in China hat dem französischen Luxusgüter-Hersteller LVMH zu einem kräftigen Umsatzplus verholfen und die Aktie auf ein Rekordhoch katapultiert. Die Papiere stiegen am Donnerstag um mehr als drei Prozent und verhalfen auch den Titeln von Rivalen wie Hermes, Christian Dior, Kering und Hugo Boss zu Kursgewinnen.

Der LVMH-Konzern, der neben Handtaschen auch Champagner der Marke Moet et Chandon oder Hennessy-Cognac im Angebot hat, setzte im ersten Quartal mit 12,5 Milliarden Euro 16 Prozent mehr um als vor Jahresfrist - mehr als Analysten erwartet hatten. Details will das Unternehmen zwar erst am Donnerstag vorlegen. Zuletzt hatte es schon erklärt, dass die Geschäfte in China in den ersten Wochen des Jahres gut gelaufen seien.

+++

09:10

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Kurse mehrheitlich unter Druck. Dafür ist das Thema Brexit (vorerst) vom Tisch. Der SMI geht um rund 0,1 Prozent zurück, nachdem der Handel eröffnet hat. Negative Impulse aus Asien trüben die Stimmung. An den Börsen in China und Japan hatten Wachstumssorgen die Kurse nachgeben lassen. Ob von der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington kursbewegende Impulse kommen, sei ungewiss, heisst es am Markt. Derzeit beträgt der SMI-Punktestand 9549.

Möglicherweise frischten die Konjunktursorgen im Tagesverlauf wieder etwas stärker auf. Im Weltwirtschaftsbericht hatte der IWF am Dienstag eine Abschwächung des weltweiten Wachstums auf 3,3 Prozent im laufenden Jahr vorausgesagt. Am Nachmittag werden in den USA die Erzeugerpreise und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Weder von dem am Mittwochabend veröffentlichen Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed noch vom Zinsentscheid Europäischen Zentralbank gingen Impulse aus, sagten Händler. Auch der Brexit dürfte laut Händlern kaum für Unruhe sorgen. Grossbritannien hat für den Brexit einen Aufschub bis zum 31. Oktober erhalten.

ams-i-24924656="" chf="" href="https://www.cash.ch/news/top-news/sensorenhersteller-ams-aktionaere-zwischen-hoffen-und-bangen-1315279">AMS-Aktionäre zwischen Hoffen und Bangen

Die Aktien von Börsenneuling Alcon (-1,1 Prozent) fallen deutlich, während jene der ehemaligen Muttergesellschaft Novartis unverändert stind. Beide Aktien hatten am Vortag den Markt stark beeinflusst. Während die übrigen SMI-Aktien mehrheitlich nachgeben, fällt die Swatch-Aktie (+1,9 Prozent) mit einem deutlichen Plus auf.

Bei den Aktien des SMIM, die mehrheitlich um knapp 0,1 Prozent niedriger indiziert werden, fallen Barry Callebaut mit einem Plus von 2,6 Prozent auf. Der Schokoladehersteller hat im ersten Halbjahr die Markterwartungen übertroffen. 1,2 Prozent höher handeln die Aktien von Georg Fischer. Credit Suisse hat das Kursziel für die Titel des Anlagenbauers auf 1'220 von 1'150 Franken erhöht und die Einstufung "Outperform" bestätigt.

+++

08:20

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,44 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 64,29 Dollar. Druck auf die Rohölpreise lösten neue Lagerdaten aus. Nach Angaben des US-Energieministeriums vom Mittwochnachmittag sind die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche kräftig auf den höchsten Stand seit Ende 2017 gestiegen. Das höhere Angebot in den USA steht im Gegensatz zu der knappen Versorgung des Ölmarkts durch das Erdölkartell Opec.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9541 Punkten (-0,16 Prozent) berechnet. Die Verlängerung der Brexit-Frist dürfte an der Schweizer Börse somit wenig Einfluss haben. Einziges vorbörsliches Plus am SMI zeigt sich bei Richemont (+0,2 Prozent). Konkurrent LVMH hat die Umsatzerwartungen geschlagen. Die restlichen SMI-Titel werden alle zwischen 0,1 und 0,2 Prozent im Minus berechnet. Sika (-1,6 Prozent) wird mit Dividendenabschlag gehandelt. Am breiten Markt steigen Barry Callebaut (+2,2 Prozent) nach Zahlen.

+++

07:50

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel leicht befestigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1281 US-Dollar und damit leicht mehr als am Vorabend. Zum Franken gewann die Gemeinschaftswährung klar an Wert und überwand die Marke von 1,13 auf 1,1302 Franken. Das britische Pfund hielt sich weiter über der Schwelle von 1,31 Franken. Der US-Dollar liegt mit 1,0026 Franken klar über der Parität.

Zum Euro tendierte auch das britische Pfund wenig verändert. In der Nacht auf Donnerstag einigten sich Grossbritannien und Vertreter der Europäischen Union auf eine Verschiebung des Brexit bis Ende Oktober. Ein chaotischer Brexit ohne Austrittsabkommen ist damit vorerst abgewendet. Auch der Euro reagierte kaum auf die Einigung.

+++

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 21'645 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1601 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg dagegen um 0,1 Prozent.

+++

05:25

Ein Euro wurde mit 1,1273 Dollar bewertet, faktisch unverändert zum späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,03 Yen gehandelt nach 111,00 Yen in den USA.