17:50

"Zum Handelsstreit der USA mit China kommt nun noch die Angst vor einer Eskalation des Kriegs in Syrien", sagt ein Börsianer. "Das ist wahrlich keine Kombination, die den Appetit auf Risikopapiere anheizt", sagt ein Marktteilnehmer. Der SMI sinkt bis Börsenschluss um 0,5 Prozent auf 8708 Punkte.

Erneut unter die Räder kam Sulzer. Der Akteinkurs fällt um weitere 8,5 Prozent und der Industriekonzern hat seit Wochenanfang bereits mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Händler machten dafür die Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Sanktionen gegen den russischen Oligarchen und Sulzer-Mehrheitsaktionär Viktor Vekselberg verantwortlich.

Die Anteile von Oerlikon büssen 5,2 Prozent ein, die von Schmolz+Bickenbach hingegen steigen nach den jüngsten Einbussen um 1,2 Prozent. An beiden Unternehmen ist Vekselberg ebenfalls massgeblich beteiligt.

Die Titel von Barry Callebaut sacken 8,4 Prozent ab. Zwar steigerte der Schokoladehersteller den Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr um mehr als ein Drittel und bestätigte seine Finanzziele. Im zweiten Halbjahr könnte sich das Wachstum der Verkaufsmenge aber verlangsamen, warnte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique.

Bei den Bluechips überwiegen die Verlierer. Den stärksten Kursabschlag verbuchen Lonza und Sika mit jeweils 2 Prozent Minus. Die Bauchemiefirma veröffentlicht kommende Woche den Quartalsabschluss. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Mittwoch.)

+++

15:45

Die Ankündigung eines Raketenangriffs auf Syrien durch US-Präsident Donald Trump lastet am Mittwoch auf Wall Street. Der Dow Jones fiel im Anfangsgeschäft um 0,9 Prozent auf 24'197 Punkte und gab damit einen Teil der Dienstagsgewinne wieder her. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite verloren je etwa 0,5 Prozent. "Die Anleger fürchten, dass das in einen größeren militärischen Konflikt mündet", sagte ein Händler.

Auf Twitter schrieb Trump, Russland habe gedroht, angreifende Raketen abzuschießen. "Mach dich bereit Russland, denn sie werden kommen, hübsch und neu und 'intelligent!'." Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums sagte, "intelligente Raketen" sollten Terroristen treffen und nicht rechtmäßige Regierungen.

Derweil blieben die jüngsten Inflationsdaten für März ohne große Auswirkung. Die Fed dürfte an ihrer Politik gradueller Zinserhöhungen festhalten, sagte Helaba-Analyst Patrick Boldt. "Spekulationen auf mehr als zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr sollte es unserer Einschätzung nach jedoch nicht geben." Händler erwarteten, dass auch das Protokoll der März-Sitzung der Fed, das am Abend (MESZ) veröffentlicht wird, diesen Zinskurs bestätigen werde.

Facebook blieb in aller Munde: Firmenchef Mark Zuckerberg hatte sich am Dienstag bei einer Kongressanhörung wiederholt für den Datenskandal entschuldigt. Am Mittwoch wurde er erneut vor einem Ausschuss erwartet. Die Aktien stiegen um ein Prozent, nachdem sie am Dienstag schon 4,5 Prozent gewonnen hatten.

+++

14:30

Der Goldpreis baut seine Gewinne nach Äusserungen von US-Präsident Donald Trump aus. Nach dem mutmasslichen Giftgasangriff in Syrien hat Trump Russland via Twitter gedroht, ein Militärschlag stehe unmittelbar bevor. Die Feinunze Gold liegt 1 Prozent höher bei 1355 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Mitte Februar.

Auf den SMI hatten die Äusserungen Trumps wenig Einfluss. Die Furcht vor einem US-Militärschlag in Syrien belastete jedoch andere Börsen. Der Dax verlor gut ein Prozent, der EuroStoxx50 fiel um 0,8 Prozent. Die Ankündigung eines US-Raketenangriffs auf das mit Russland verbündete Syrien von Donald Trump via Twitter irritiere den Markt, sagte ein Händler. "Trump scheint unberechenbar, und das ist etwas, was der Markt am wenigsten mag." Für die Wall Street signalisierten die Futures ebenfalls Verluste von etwa einem Prozent.

Gold advances sharply as Syrian tension sparks flight to safety https://t.co/uQNlyikOgI — MarketWatch (@MarketWatch) 11. April 2018

+++

14:00

Der überraschende Einzug ins Halbfinale der Champions League beschert AS Rom den größten Kurssprung seit fast vier Jahren. Die Aktien des italienischen Fußball-Erstligisten stiegen am Mittwoch um 24 Prozent. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits mehr als drei Mal so viele AS Rom-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Der aktuelle Viertplatzierte der italienischen "Serie A" besiegte am Dienstagabend den FC Barcelona, den Spitzenreiter der spanischen "La Liga", mit 3:0. Damit machte Rom die 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel wett und zieht erstmals in ein Halbfinale der Champions League ein.

+++

12:45

Der SMI tendiert gegen Mittag um 0,2% Prozent im Minus bei 8737 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI gibt um 0,2 Prozent auf 1432 Zähler und der breite SPI um 0,2 Prozent auf 10'240 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 16 im Minus, 14 im Plus und 2 unverändert.

Klare Abgaben im SMI/SLI gibt es für Zykliker wie Sika (-1,2%), Adecco (-1,1%) oder Lonza (-1,0%). Die Analysten von Bernstein erwarten im Streit des Sika-Managements mit den verkaufswilligen Familienaktionären die Publikation eines Gerichtsentscheids noch in der laufenden Woche.

Belastet werden die Indizes zudem von klaren Abgaben der Novartis-Aktien (-1,0%). Bei den weiteren Schwergewichten geben Nestlé (-0,2%) nach, während Roche (+0,1%) leicht zulegen.

Am breiten Markt sind Barry Callebaut (-4,4%) nach einem positiven Handelsstart klar ins Minus gedreht. Der Schokoladenkonzern hat am Morgen Zahlen zum ersten Halbjahr 2017/18 präsentiert, die über den Erwartungen ausgefallen waren.

Heftige Abgaben gibt es zudem für die Titel des Industriekonzerns Sulzer (-6,6%). Ein Sprecher bestätigte am Morgen Medienberichte, dass Sulzer-Konti in den USA wegen er Sanktionierungsmassnahmen gegen den Grossaktionär Viktor Vekselberg derzeit eingefroren sind. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

10:50

Die Schweizer Börse tendiert am Mittwochmorgen leichter. Die Anleger hielten sich nach den Gewinnen der Vortage zurück, sagen Händler. Vor der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise und des Protokolls der März-Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank wollten sie keine Risiken eingehen und neigten eher zu Gewinnmitnahmen.

Der SMI schwächt sich um 0,2 Prozent auf 8739 Zähler ab. Am Dienstag war der Leitindex um 0,8 Prozent gestiegen.

Auf Unternehmensseite sind die Impulse dünn gesät. Die Aktien von Barry Callebaut geben nach anfänglichen Gewinnen mittlerweile um 3,0 Prozent nach. Der Schokoladehersteller traf mit seinen Halbjahreszahlen die Analystenerwartungen und äusserte sich zuversichtlich über die weitere Entwicklung.

Bei den Bluechips überwiegen die Verlierer. Den stärksten Abschlag verbuchen die Aktien von Adecco mit minus 0,9 Prozent. Die Anteile von Julius Bär sinken am Tag der Generalversammlung um 0,8 Prozent.

Gewinnmitnahmen drücken die Aktien von Novartis, Swatch und Richemont, die am Vortag kräftig zugelegt hatten.

Zu den Gewinnern zählen die Titel von Swisscom mit plus 0,7 Prozent. Die Papiere von Rivalin Sunrise steigen gar um 1,2 Prozent.

Die Anteile von Lafarge-Holcim steigen um 0,4 Prozent auf 52,80 Franken. Morgan Stanley hat die Abdeckung dem Rating "Overweight" und dem Kursziel 61 Franken wieder aufgenommen.

Die Aktien von Sulzer stürzen um 6,6 Prozent ab, nachdem US-Banken Konti des Industrieunternehmens eingefroren haben. Die vorsorgliche Massnahme erfolgt im Zusammenhang mit den US-Sanktionen gegen den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg. Die Aktien von Oerlikon sinken 1,6 Prozent, diejenigen von Schmolz+Bickenbach erholen sich dagegen nach der jüngsten Einbusse um 4,6 Prozent. Vekselberg ist an diesen drei Unternehmen massgeblich beteiligt.

+++

10:00

Der Euro knüpft am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag an und legt weiter zu. Im Vormittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,2387 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Zum Franken kletterte der Euro auf den höchsten Stand seit Anfang Jahr. Der Euro kostete in dere Spitze 1,1876 Franken und stieg damit auf den höchsten Stand seit Dezember 2017. Am Morgen war der Euro noch mit 1,1825 Franken gehandelt worden. Der Dollar kostet derweil 0,9592 Franken nach 0,9562 am Morgen.

#EURCHF at its highest level since #SNB removed the 1.20 peg. Couple of things:

- CHF no longer exhibiting the same safe-haven trends it once used to

- #EURCHF most sensitive to hawkish ECB comments (perennially dovish SNB)

- CHF still relatively expensive

Eyeing 1.25 for #EURCHF pic.twitter.com/yNCd1kkGwg — Viraj Patel (@VPatelFX) 11. April 2018

+++

09:30

Die Aktie von Sulzer verliert 6 Prozent. Grund: Die Konti des Industriekonzerns in den USA sind eingefroren worden. Die von den Banken ausgehenden Einschränkungen sind eine Folge der Sanktionierungsmassnahmen gegen Viktor Vekselberg. Seit Montag hat die Sulzer-Aktie über 20 Prozent verloren.

+++

09:15

Der Swiss Market Index fällt im frühen Handel um 0,27 Prozent. Dank der jüngsten Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten die US-Märkte am Vorabend zwar klar im Plus geschlossen, nach dem europäischen Handelsschluss verloren sie aber noch an Fahrt. In Asien zeigen sich die Märkte uneinheitlich, wobei die japanischen Indizes etwas nachgeben. Mit den derzeit abnehmenden Sorgen um den Welthandel dürfte sich der Fokus der Investoren stärker auf makroökonomische Daten richten, meint ein Kommentator.

Aus den USA stehen am Nachmittag Angaben zur Entwicklung der Konsumentenpreise im Fokus, am Abend veröffentlicht dann die US-Notenbank Fed das Protokoll zu ihrer Sitzung vom März. Ökonomen gehen von einer gestiegenen US-Inflation aus. Das könnte "Gegnern weiterer Zinserhöhungen ihr Hauptargument nehmen", so ein Marktanalyst.

Die Grossbankenwerte UBS und CS tendieren ganz leicht im Minus. Die UBS hat in dem seit Jahren schwelenden Millionen-Streit mit den Leipziger Wasserwerken eine weitere Niederlage einstecken müssen: Das höchste britische Gericht wies am Dienstag einen Antrag der UBS ab, in dem Fall nochmals eine Berufung zuzulassen.

Schwächer notieren auch die Zykliker Adecco (-0,2 Prozent) sowie Richemont (-0,4 Prozent) und Swatch (-0,2 Prozent). Der Chemiekonzern Clariant (-0,2 Prozent) teilte mit, mit seiner China-Strategie gute Fortschritte zu machen und im asiatischen Land stark gewachsen zu sein.

Gegen den Trend leicht im Plus notieren die Titel des Zementkonzerns Lafarge-Holcim (+0,6 Prozent). Unterstützung kommt vom Morgan-Stanley-Aktienresearch, das die Abdeckung für die Zement-Titel mit "Overweight" aufnimmt. Die derzeitige Skepsis am Markt biete Raum für positive Ergebnisüberraschungen.

Bei den defensiven Schwergewichten zeigen sich die am Vortag noch festen Novartis (-0,6 Prozent) ebenso wie Roche (-0,1 Prozent) und auch Nestlé (-0,3 Prozent) mit dem Gesamtmarkt schwächer. Novartis hat am Morgen die US-Zulassung für sein Medikament Afinitor Disperz (Everolimus) zur Behandlung der Erbkrankheit tuberöse Sklerose erhalten.

Barry Callebaut ziehen (+2,4 Prozent) deutlich an. Der Schokoladenkonzern hat für das erste Halbjahr seines Geschäftsjahres 2017/18 bei klar gestiegenen Volumen die Gewinnzahlen verbessert und die Schätzungen der Analysten dabei übertroffen. Am breiten Markt hat zudem das Biotechunternehmen Molecular Partners (+3,3 Prozent) eine Zusammenarbeit in einer Studie zu einem Krebsmittel mit dem Pharmakonzern Astra Zeneca angekündigt.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel am Mittwoch 0,22 Prozent tiefer gestellt. Am Dienstag war der Leitindex um 0,8 Prozent gestiegen.

Die Aktien von Adecco, UBS und ABB werden Berechnungen von Julius Bär zufolge am schwächsten gesehen mit Abschlägen von je über 0,3 Prozent. Als einzige Aktie im Plus liegt Lafarge-Holcim mit 0,08 Prozent.

Nach den Gewinnen der Vortage dürften die Anleger einen Gang zurück schalten, sagten Händler. Vor der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise und des Protokolls der März-Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank könnten Anleger Gewinne mitnehmen. Am Vortag hatte die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelstreit die Kurse angeschoben.

Von der US-Inflation und den Fed-Protokollen erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über Zeitpunkt und Tempo der künftigen Zinserhöhungen in den USA. Am 21. März hatten die US-Notenbanker die Zinsen wie erwartet angehoben und noch zwei weitere Schritte im laufenden Jahr in Aussicht gestellt.

Auf Unternehmensseite sind die Impulse dünn gesät. Einzig der Schokoladehersteller Barry Callebaut veröffentlichte sein Halbjahresergebnis, das im Rahmen der Analystenerwartungen ausgefallen war. Der Weltmarktführer steigerte den Gewinn um mehr als ein Drittel auf 173 Millionen Franken und bestätigte seine Finanzziele. Die Aktie wurde vorbörslich um 1,6 Prozent höher indiziert.

+++

07:50

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nicht an ihre kräftigen Vortagesgewinne angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete am Morgen 70,71 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 18 Cent auf 65,33 Dollar.

Händler führten den leichten Preisrückgang auf neue Hinweise auf ein hohes Ölangebot in den USA zurück. Demnach habe das private Institut API entgegen den Erwartungen von Analysten einen Zuwachs der US-Rohölbestände in der vergangenen Woche um 1,76 Millionen Barrel gemeldet. Die offiziellen Zahlen des Energieministeriums werden am Mittwoch im weiteren Tagesverlauf veröffentlicht. Sie weichen nicht selten erheblich von den API-Zahlen ab.

Am Vortag hatten die Ölpreise kräftig zugelegt. Besonders stark war der Anstieg bei der Sorte Brent, wo der Preis um zweieinhalb Dollar auf über 70 Dollar und zwischenzeitlich sogar auf über 71 Dollar stieg. Für Auftrieb sorgte, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in einer Rede ein Entspannungssignal im aufgeladenen Handelsstreit mit den USA gesendet hatte, woraufhin sich Anleger wieder etwas mehr in riskante Anlageklassen hinein trauten, zu denen auch Rohöl zählt. Ausserdem ist laut den Experten der Commerzbank durch die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland die Sorge vor einer Verknappung des Ölangebots aufgekommen.

Hinzu kam ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Demnach könne sich Saudi Arabien vorstellen, einen Ölpreis von 80 Dollar je Barrel anzupeilen. Sollte der Bericht zutreffen, könnte dies entweder für eine mengenmässige Absenkung der aktuellen Fördergrenze oder für eine zeitliche Verlängerung sprechen.

#BuzzingStocks | HPCL, BPCL, IOC fall up to 7% but ONGC gains 2% as Brent crude hits 4-year highhttps://t.co/DXeeZjMaO3 — moneycontrol (@moneycontrolcom) 11. April 2018

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 0,2 Prozent auf 21'750 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index büßte ebenfalls 0,2 Prozent ein und lag damit bei 1729 Zählern. Diskussionen über einen Militärschlag der USA als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien belasteten den Handel. Diese Sorgen drängten die Erleichterung über eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China in den Hintergrund.

Vor allem Einzelhandelstiteln ging es an den Kragen, nachdem das Unternehmen J.Front Retailing für eine enttäuschende Prognose mit einem Abschlag von elf Prozent abgestraft wurde. Auch an Lebensmittelproduzenten wie dem Sojasoßen-Hersteller Kikkoman verloren die Anleger das Interesse.

Gegen den Trend gefragt waren dagegen die Papiere des Börsenschwergewichts SoftBank. Der Mutterkonzern des US-Telekommunikationsunternehmens Sprint profitierte von Berichten, dass Sprint und die Telekom-Tochter T-Mobile US einen neuen Anlauf zu Fusionsgesprächen genommen haben sollen. SoftBank-Aktien verteuerten sich um gut fünf Prozent. An der Wall Street hatten Sprint-Aktien zuvor etwa 17 Prozent fester geschlossen, die Papiere von T-Mobile stiegen 5,7 Prozent.

Global stock market rally fades in Asia w/ next phase of US-China trade saga in focus and #China inflation data way below forecasts. Commodity futures like oil and copper are giving back overnight strength due to China inflation miss. Euro near 2wk high after ECB Nowotny comments pic.twitter.com/5ffqlC0EV7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11. April 2018

+++

06:25

Der Euro steigt minimal zum Franken auf 1,1825 und tendiert damit nahe am Jahreshoch von 1,1833. Die Gemeinschaftswährung legte zu, nachdem der österreichische Notenbankchef Ewald Nowotny sich in einem Reuters-Interview zur Zukunft der Anleihenkäufe und zu möglichen Zinsschritten geäußert hatte. In einem ungewöhnlichen Schritt distanzierte sich die Europäische Zentralbank (EZB) kurz darauf von den geldpolitischen Überlegungen ihres Ratsmitglieds.

(cash/AWP/Reuters)