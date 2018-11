09:52

Die Aktien der Baselbieter Pharmaunternehmen Idorsia und Santhera sind nach Bekanntgabe eines Millionendeals im Aufwind.

Bis um 9.30 Uhr stiegen die Valoren gegenüber dem Schlusskurs des Vortags um 1,2 Prozent auf 18,45 Franken respektive um 0,8 Prozent auf 15,56 Franken.

Idorsia verkauft an Santhera eine Sublizenz für den Wirkstoffkandidaten Vamorolone zur Behandlung der muskulären Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Santhera hat sich damit den Zugriff auf einen zweiten DMD-Wirkstoff gesichert, was bei den Analysten auf Zustimmung stösst.

09:34

Novartis-Aktien gehören am Mittwoch im frühen Handel zu den grössten Verlierern unter den Blue Chips. Am Dienstagabend hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA einen Warnhinweis für das Novartis-Mittel Gilenya zur Behandlung von Multipler Sklerose veröffentlicht. Darin warnt die Behörde, dass sich die Krankheit bei Patienten deutlich verschlimmern kann, wenn sie das Mittel absetzen.

Novartis-Aktien fallen gegen 9.25 Uhr um 0,8 Prozent auf 87,34 Franken zurück. Erst vor knapp zwei Wochen hatten sie bei knapp über 90 Franken ihr bisheriges Jahreshoch markiert. Der Leitindex SMI gewinnt zeitgleich 0,11 Prozent hinzu.

Im Handel verweisen Marktteilnehmer darauf, dass die Novartis ADRs im US-Handel bereits am Dienstagabend mit Verlusten von etwa 1,5 Prozent auf die Nachricht reagiert hatten.

09:30

Die Aktien des Halbleiterherstellers U-blox sind am Mittwoch mit satten Einbussen in den Handel gestartet. Die zweite Gewinnwarnung innert drei Monate verschreckt die Investoren. Die U-blox-Papiere notieren um 9.20 Uhr bei sehr hohen Volumina rund knapp 12 Prozent im Minus bei 81,20 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) zieht derweil um 0,19 Prozent an. Die U-blox-Aktien gehörten schon bislang mit einem Wertverlust von über 50 Prozent seit Anfang 2018 zu den am schlechtesten rentierenden Titel am Schweizer Aktienmarkt.

09:10

Der Swiss Market Index steigt im frühen Handel um 0,2 Prozent. Die Lage an den Finanzmärkten bleibe aber von Unsicherheit geprägt, hiess es im Handel. Am Dienstag hatten die Aktien an den internationalen Börsen teils deutlich an Wert verloren. Grund für die nachlassende Kauflust der Börsianer sei die Sorge vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft, so ein Händler. Diese Sorge dürfte mit Blick auf den Handelsstreit der USA mit China, auf offene Brexit-Fragen oder die Schuldenprobleme in Italien so bald nicht abflauen.

Angeführt wird das Geschäft von Zyklikern wie ABB und Adecco (beide rund+1 Prozent). 1 Prozent gewinnen auch SGS dazu, die von HSBC auf "Hold" hochgestuft wurden. Swatch fallen um 3 Prozent zurück, nachdem sie von Royal Bank of Canada abgestuft wurden.

Die Grossbanken UBS (+1,4 Prozent) und Credit Suisse (+1,3 Prozent) rücken ebenfalls vor. Dagegen bleiben Julius Bär (-0,3 Prozent) auf der Verliererseite. Der Vermögensverwalter hatte am Dienstag die Anleger mit Angaben zur Geschäftsentwicklung enttäuscht und an der Börse mehr als 7 Prozent verloren. Analysten haben daraufhin das Rating und ihre Kursziele gesenkt.

Bei den Schwergewichten fallen Novartis mit einem Minus von 1,1 Prozent auf. Die US-Gesundheitsbehörde hat eine Warnung für das Novartis-Mittel Gilenya veröffentlicht. Wie die Behörde am Dienstagabend auf ihrer Webseite mitteilte, wird davor gewarnt, dass sich die Multiple Sklerose bei Patienten deutlich verschlimmern kann, wenn sie das Mittel absetzen. Roche gewinnen 0,4 Prozent.

Am breiten Markt fallen die Aktien des Halbleiterherstellers U-blox (-13 Prozent) weiter zurück. U-blox hat die Ziele fürs laufende Geschäftsjahr erneut senken müssen. Das Unternehmen leidet unter den Folgen des Handelskriegs der USA und China. Die Nachfrage in Asien schwächt sich ab.

Idorsia (+3 Prozent) profitieren von einem Deal mit dem Baselbieter Pharmaunternehmen Santhera (+2 Prozent). Dabei sichert sich Santhera den Zugriff auf einen zweiten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten zur Behandlung der muskulären Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) und führt dazu eine Kapitalerhöhung durch. Dabei wird Idorsia mit 13,3 Prozent zum grössten Aktionär von Santhera.

09:07

Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Bewertung des italienischen Haushalts durch die EU-Kommission greifen Anleger wieder bei den Staatsanleihen des Landes zu. Dies drückt die Rendite der zehnjährigen Titel auf 3,525 von 3,621 Prozent. Der Spread verringert sich auf 313 von 325 Basispunkten.

08:15

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,07 Prozent höher gesehen. Der SMI-Future legte 0,3 Prozent zu auf 8774 Zähler. Am Dienstag war der Leitindex SMI um 0,5 Prozent auf 8769 Punkte gesunken.

Die Anleger dürften sich aber auch am Mittwoch zurückhalten. Schlechte Vorgaben aus den USA und Asien drückten die Stimmung, sagten Händler. Zudem gebe es keine erkennbaren Fortschritte bei Dauerbrennern wie den Verhandlungen um den Brexit oder dem Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Aktie von Novartis ist eine von drei SMI-Aktien, die im Minus stehen. Der Pharmakonzern Novartis sieht sich mit einer Warnung der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya konfrontiert. Die Novartis-Aktie sinkt 0,7 Prozent.

Die Titel der Privatbank Julius Bär geben vorbörslich knapp ein Prozent nach, nachdem eine Reihe von Investmenthäusern ihre Empfehlungen für die Aktie gesenkt hatten. Bär hatte am Dienstag ein Fragezeichen hinter sein Jahresziel gesetzt, weil sich viele verunsicherte Kunden beim Handel zurückhalten. Das schmälert die Gebühreneinnahmen von Banken. Zudem sind Swatch-Aktien leicht schwächer indiziert. Grund dafür dürften auch hier zurückgenommene Empfehlungen von Investmenthäusern sein. Am deutlichsten im Plus steht der Titel von ABB (+0,4 Prozent).

Der GPS-Chip-Hersteller U-blox sackt vorbörslich knapp acht Prozent ab, nachdem die Firma ihre Prognose gesenkt hat.

07:53

Der Euro hat sich am Mittwoch zum US-Dollar etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1384 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,1317 kaum verändert. Der Dollar notiert zum Franken etwas tiefer bei 0,9941.

In Europa stehen zur Wochenmitte nur wenige Konjunkturdaten an. Allerdings veröffentlicht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre neue Wirtschaftsprognose. In den USA stehen einige Wirtschaftsdaten an, weil am morgigen Donnerstag das Fest "Thanksgiving" beginnt.

07:23

Anleger nutzen den jüngsten Preisrutsch zum Einstieg in den Rohöl-Markt. Brent verteuert sich am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 63,28 Dollar je Barrel. Am Dienstag hatte sich die Ölsorte aus der Nordsee wegen Spekulationen auf eine geringere Nachfrage um mehr als sechs Prozent verbilligt.

06:15

In Tokio sinkt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 21'484 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte 1,4 Prozent ein. Börsianer verwiesen auf die vorangegangenen deutlichen Kursverluste an der Wall Street. Der Dow Jones war um 2,21 Prozent gefallen und damit unter seinen Stand zum Jahreswechsel.

06:10

Der Euro handelt bei 1,1314 Franken. Der Kurs war schon am Dienstag wegen neuer Verunsicherung um Italien nahe an die Marke von 1,13 gefallen. Der Dollar steht wenig verändert bei 99,44 Rappen.

