11:25

Anleger nutzen die jüngste Rally des Pfund Sterling für Gewinnmitnahmen. Die britische Währung verbilligte sich am Mittwoch auf 1,2446 Dollar, nachdem sie am Dienstag wegen Spekulationen auf ein Brexit-Abkommen in letzter Minute auf ein Zwei-Monats-Hoch von 1,2526 Dollar gestiegen war.

Die Hoffnung auf eine Einigung oder zumindest eine erneute Verschiebung des Brexit-Termins verhindere derzeit größere Kursrücksetzer, schrieben die Analysten der Bank Mitsubishi UFJ in einem Kommentar. Die Furcht vor einem ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens schwinde.

London now accounts for 43% of all foreign exchange trading worldwide - up from 37% in 2016. That's $1 trillion more traded in London every day than 3 years ago.

The reports of London's death as the world's financial capital are greatly exaggerated. https://t.co/6DBCSn8Wgy

— Oliver Cooper (@OliverCooper) September 17, 2019