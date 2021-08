06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,28 Prozent tiefer eingeschätzt. Der Schweizer Leitindex hatte in der letzten Handelswoche jeden Tag ein neues Rekordhoch markiert und am Mittwoch erstmals die Marke von 12'400 Punkten überschritten. Es summierte sich ein Wochenplus von 2,4 Prozent. Nun steht wohl eine Konsolidierung an.

Insgesamt über 30 an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen werden in dieser Woche über den Geschäftsgang der letzten sechs Monate berichten, wobei mit Swiss Life (Dienstag), Alcon (Dienstag nachbörslich) und Geberit (Donnerstag) nochmals drei SMI-Firmen darunter sind. Bei den kleineren Unternehmen dürften Polypeptide (Dienstag) im Fokus sein, aber auch die Versandapotheke Zur Rose (Mittwoch) oder der sich im Umbau befindende Solarzellenhersteller Meyer Burger (Donnerstag) dürften das Interesse auf sich ziehen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 27'441 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent und lag bei 1921 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte geraten angesichts enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China ins Straucheln. Die Daten zeigten infolge der Beschränkungen zur Eindämmung der Delta-Infektionswelle eine überraschend starke Verlangsamung des globalen Wachstumsmotors. Die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion im Juli blieben hinter den Prognosen zurück - ein Trend, der sich angesichts der jüngsten Verschärfung der Coronavirus-Beschränkungen in China noch verstärken dürfte.

"Die niedrigen Impfquoten und die geringe Toleranz gegenüber der Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung deuten darauf hin, dass Asien die wirtschaftlich am stärksten von der Delta-Variante bedrohte Region ist", so Bruce Kasman, Wirtschaftsexperte bei JP Morgan. Hinzu kommt die Unsicherheit über die möglichen geopolitischen Auswirkungen des plötzlichen Zusammenbruchs der afghanischen Regierung und die Folgen für die politische Stabilität in der Region.

Asia stocks stumble as China data disappoint https://t.co/FchicCc9QR pic.twitter.com/s97UVDrpeM — Reuters (@Reuters) August 16, 2021

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 109,39 Yen und stagnierte bei 6,4777 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9161 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1789 Dollar. gegenüber dem Franken fiel der Euro bis auf 1,0792.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)