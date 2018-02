10:20

Die Wall Street hatte trotz überraschend hoher US-Konsumentenpreise zugelegt. Doch Kursverluste beim Marktschwergewicht Nestlé dämpfen einen stärkeren Anstieg und die Schweiz bleibt kursmässig hinter anderen europäischen Märkten etwas zurück. Der SMI notiert mit 8913 Zählern um 0,2 Prozent höher. Am Mittwoch war der Leitindex um 1,7 Prozent gestiegen.

Impulse erhoffen sich die Anleger von US-Konjunkturdaten: Erwartet werden unter anderem der Wochenbericht vom Arbeitsmarkt, die Statistik zu den Erzeugerpreisen und die Konjunkturindizes für die Grossräume New York und Philadelphia sowie die Industrieproduktion für Januar.

Die Nestlé-Aktien fallen um 2,4 Prozent. Da sie rund ein Fünftel der Marktkapitalisierung des SMI ausmacht, macht sich das Kursminus des Lebensmittelwerts mit gut 35 Zählern im SMI negativ bemerkbar.

Nestlé hat 2017 ein um Sondereffekte bereinigtes organisches Wachstum von 2,4 Prozent verzeichnet und damit die Schätzungen der Analysten von 2,7 Prozent verfehlt. Der Gewinn fiel wegen einer Abschreibung im Hautgesundheitsgeschäft um knapp 16 Prozent auf 7,2 Milliarden Franken. Die Aktionäre sollen mit einer etwas höheren Dividende von 2,35 (Vorjahr 2,30) Franken je Titel getröstet werden. Für das laufende Jahr erwartet Nestlé ein organisches Wachstum zwischen 2 und 4 Prozent.

Die Anteile der beiden Pharmariesen Novartis und Roche geben leicht nach.

Die Aktien der Banken legen dagegen kräftig zu. Die höheren Anleihenrenditen weckten die Hoffnung auf bessere Erträge, heisst es am Markt. Credit Suisse legen 2,6 Prozent zu. Am Vortag veröffentlichte das Institut einen über den Erwartungen liegenden Jahresabschluss. Mehrere Analysten äusserten sich positiv und hoben ihr Kursziel an. Die Titel von Rivalin UBS und von Julius Bär legen 2,2 und 1,8 Prozent zu.

Mehrheitlich fester zeigen sich die Aktien zyklischer Firmen. Die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB steigt 1,8 Prozent. Die Papiere des Personalvermittlers Adecco ziehen um 2,1 Prozent an und der Zementriese Lafarge-Holcim gewinnt 1,0 Prozent an Wert.

Am breiten Markt fallen die Aktien von Addex mit einem Kursplus von fast 10 Prozent auf. Der Arzneimittelhersteller will das Kapital um 40 Millionen Franken erhöhen und hat sich dafür die Zusage von Investoren aus dem Gesundheitsbereich gesichert.

Der Anteil von Phoenix Mecano legt 2,8 Prozent zu. Der Komponentenhersteller hat 2017 den Bruttoumsatz um 7,6 Prozent auf 627,6 Millionen Euro gesteigert. Der Gewinn sank auf 22 von 23 Millionen Euro. 2018 werde eine Steigerung von Umsatz und Betriebsergebnis erwartet.

Die Aktien der St. Galler und der Waadtländer Kantonalbank steigen um 2,6 und 0,9 Prozent. Die Geldhäuser haben im vergangenen Jahr den Gewinn gesteigert und gehen wiederum von einem guten Jahr aus.

+++

09:08

Der Swiss Market Index (SMI) startet unverändert bei 8899 Punkten. Nach guten Vorgaben aus Übersee ist die Stimmung an den Märkten grundsätzlich positiv. Am Vortag hatten die Aktienmärkte in den USA sich nämlich trotz einer unerwartet hohen Inflationsrate und steigender Anleiherenditen kräftig erholt.

Gebremst wird der Leitindex SMI allerdings vom Indexschwergewicht Nestlé (-2,4 Prozent). Das Westschweizer Unternehmen hat am Morgen seinen Zahlenkranz vorgelegt und damit teilweise enttäuscht.

Leicht negativ sind auch die Papiere von Roche (-0,2 Prozent) , während Novartis (+0,2 Prozent) leicht zulegen kann.

Deutlich im Plus die Finanztitel. Sowohl Vortagesgewinner Credit Suisse (+2,2 Prozent), wie auch UBS (+1,2 Prozent) oder Julius Bär (+1,3 Prozent) sind klar im grünen Bereich.

Clariant (+0,4 Prozent) müssen vorerst keine weiteren Abschläge mehr befürchten, nachdem sie am Vortag nach der Vorlage ihrer Zahlen Tagesverlierer waren. Heute wurde diesbezüglich noch bekannt, dass Bernstein die Einstufung auf "Underperform" und Goldman Sachs die ihrige auf "Buy" belässt.

Im breiten Markt liegt die Aufmerksamkeit ebenfalls auf der laufenden Berichtssaison. So stehen Straumann (+1,9 Prozent) im Fokus. Der Dentaltechniker hat 2017 den Umsatz erneut zweistellig erhöht und die Grenze von einer Milliarde überschritten.

Phoenix Mecano (+2,6 Prozent) hat im Geschäftsjahr 2017 Umsatz und den bereinigten Gewinn gesteigert. Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) (+0,4 Prozent) wiederum hat die Gewinnzahlen leicht verbessert und schüttet eine Dividende auf Vorjahresniveau aus.

+++

08:40

Kursgewinne an der Wall Street haben auch Asiens Börsen am Donnerstag nach oben gezogen. Der Nikkei-Index legte 1,5 Prozent auf 21.464 Zähler zu. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans kletterte um 1,3 Prozent.

Anleger zeigten sich ermutigt von den positiven Vorgaben der US-Aktienmärkte. An der Wall Street schürten Inflationsdaten zwar am Mittwoch zunächst Spekulationen auf schneller steigende Zinsen, dann jedoch drehte die Stimmung und die Börsenbarometer zogen an. Händlern zufolge herrschte Erleichterung darüber, dass die Preise nicht noch stärker gestiegen waren.

Zu den Gewinnern im Nikkei-Index zählten unter anderem Aktien aus der Versicherungs- und Bankenbranche. So legten etwa die Papiere von Dai-ichi Life Holdings fünf Prozent zu, die Titel der Mitsubishi UFJ Financial Group und Mitsui Sumitomo Financial Group kamen jeweils auf ein Plus von 1,8 beziehungsweise 1,7 Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) liegt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent im Plus. Im gestrigen Handel legte der Leitindex um 1,7 Prozent auf 8899 Punkte zu.

Einziger negativer SMI-Wert ist vorbörslich Nestlé (-1,6 Prozent). Der Nahrungsmittelriese verbuchte ein um Sondereffekte bereinigtes organisches Wachstum von 2,4 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit 2,7 Prozent gerechnet.

Die restlichen Aktien zeigen sich freundlich. Am deutlichsten legen dabei UBS und ABB (beide +0,7 Prozent) sowie Adecco, CS, Lafarge-Holcim und Givaudan (alle +0,6 Prozent) zu.

+++

08:05

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre deutlichen Gewinne vom Vortag ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 65,13 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 93 Cent auf 61,53 Dollar.

Am Mittwoch hatten die Ölpreise kräftig zugelegt. Seither belaufen sich die Gewinne auf etwa zweieinhalb Dollar. Am Markt werden mehrere Gründe für die Entwicklung genannt. Zum einen wird auf den durchweg schwächeren US-Dollar verwiesen. Ein schwacher Dollar vergünstigt Rohöl für Anleger, die in anderen Währungsräumen als dem Dollarraum beheimatet sind. Erdöl wird weit überwiegend in der US-Währung gehandelt.

+++

06:35

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,6 Prozent auf 21.501 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte 1,2 Prozent zu. Anleger zeigten sich ermutigt vom Anstieg der US-Aktienmärkte am Mittwoch. In New York schürten Inflationsdaten zwar zunächst Spekulationen auf schneller steigende Zinsen, aber dann drehte die Stimmung - und die Börsenbarometer zogen an.

An den Devisenmärkten in Fernost blieb der Dollar unter Druck. Der Euro notierte 0,1 Prozent höher mit 1,2457 Dollar. Zum Yen gab die US-Währung 0,4 Prozent nach auf 106,60 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9285 Franken je Dollar und 1,1565 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)