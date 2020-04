13:40

Die Experten der Bank of America halten einen Kursanstieg der europäischen Aktien um ein Fünftel bis August für möglich. Dann könne der europäische Stoxx 600 die Marke von 400 Punkten erreichen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen gehe in einigen Ländern zurück, so dass einige der schärfsten Einschnitte gelockert werden könnten. In der Folge dürfte die wirtschaftliche Tätigkeit wieder anziehen.

+++

13:15

An Europas Börsen herrscht vor dem Wochenende wieder vermehrte Vorsicht unter den Anlegern. Nach der jüngsten Erholung gab der EuroStoxx 50 bis zum späten Vormittag um 0,55 Prozent auf 2836 Punkte nach. Auslöser waren auch hier vor allem sinkende Hoffnungen auf ein schnelles Medikament in der Corona-Pandemie.

An den Börsen in Paris und London ging es ähnlich stark abwärts. In der bisher sehr holprig verlaufenen Woche steht damit aktuell im europäischen Leitindex ein Minus von rund 2 Prozent zu Buche. Die Bilanz der beiden vorangehenden Wochen war noch deutlich positiv gewesen. Der Dax verliert 0,44 Prozent, der FTSE 100 0,55 Prozent und der französische Cac 40 0,62 Prozent.

Die aktuellen Kurse der wichtigsten Welt-Indizes (Stand: 13:10 Uhr):

Quelle: Bloomberg

+++

12:45

Die Ölpreise haben sich am Ende einer für den Rohölmarkt historischen Woche stabilisiert. Trotz leichter Verluste war am Markt von einer Beruhigung der Lage die Rede. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 21,30 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Die US-Sorte WTI wurde je Barrel zu 16,14 Dollar gehandelt. Sie kostete damit 53 Cent weniger als am Donnerstag.

+++

+++

11:50

Der Schweizer Aktienmarkt holt nach einem schwächeren Start am Freitag im Verlauf die Verluste wieder auf. Dies ist zum grössten Teil dem Kursgewinn des Marktschwergewichts Nestlé zu verdanken.

Der SMI notiert nach einem Tagestief bei 9'552 Zählern um 11:50 Uhr um 0,33 Prozent höher auf 9'656 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, sinkt dagegen um 0,30 Prozent auf 1'382,42 Zähler. Der breit gefasste SPI steigt gar um 0,57 Prozent auf 11'959 Stellen.

Dass SMI und SPI zulegen, wenn der SLI nachgibt, liegt vor allem daran, dass im SLI die Gewichtung der einzelnen Aktien nach oben limitiert ist. Daher wirkt sich der Kursgewinn der höchstkapitalisierten Schweizer Aktie Nestlé (+3,0%) beim SMI und SPI deutlich stärker aus.

Ebenfalls höher stehen Roche (+0,5%), Swiss Re (+0,3%), Swisscom (+0,3%), und Logitech (+0,3%). Die Anteile von Roche-Rivale Novartis büssen dagegen 0,4 Prozent ein.

Alcon (-1,7%) leiden unter Verkäufen von Anlegern, die angesichts der anhaltenden Seitwärtsbewegung der Aktie die Geduld verloren hätten, sagte ein Händler.

SGS (-0,5%) stünden im Zuge der enttäuschenden Ergebnisse von Konkurrentin Bureau Veritas im Angebot, heisst es. Der französische Prüfkonzern will die Dividende streichen.

Am breiten Markt fallen Sulzer (-4,6%) und Burckhardt (-3,9%) negativ auf.

Zum kompletten Börsen-Report geht's hier.

+++

11:00

Die nachlassenden Kurskapriolen am Ölmarkt führen zu niedrigeren Frachtraten für Supertanker. So kostete der Transport einer Rohöl-Ladung aus dem Nahen Osten nach China mit einem "Very Large Crude Carrier" (VLCC) am Freitag 9,8 Millionen Dollar. Dieser Preis lag zwar fast zwei Millionen Dollar unter dem des Vortages, aber etwa eine Million über dem vom Wochenbeginn.

Am Montag war der Preis für die US-Rohölsorte WTI wegen einer fallenden Nachfrage bei gestiegenem Angebot erstmals unter Null gerutscht. Weil sich an dem Überangebot vorerst nichts ändern werde, müsse mittelfristig aber mit wieder steigenden Frachtraten gerechnet werden, sagte Asho Sharma, Geschäftsführer des Schiffe-Vermittlers BRS Baxi.

+++

10:20

Die Schweizer Börse bleibt am Vormittag in der Verlustzone. Der SMI verliert gegenwärtig 0,4 Prozent und kommt auf 9588 Punkte. Grösste Verlierer sind Swatch Group (-3,4%) und Credit Suisse (-2,6). Schwergewicht Nestlé zieht den Karren aus dem Dreck und gewinnt deutlich (+1,95%).

Die aktuellen Tops (wenige) und Flops (viele) im SMI (Stand: 10:20 Uhr):

Quelle: cash.ch.

+++

09:45

Kurzes Devisenupdate: Der Eurokurs ist am Freitag unter Druck geraten. Experten verweisen auf die wenig überzeugenden Ergebnisse des EU-Gipfels. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,0745 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch rund einen halben Cent höher notiert.

Zum Schweizer Franken liegt der Euro derzeit bei 1,0516 Franken und damit etwas tiefer als am Vorabend. Der Dollar baut den Gewinn auch zum Franken leicht aus und kostet aktuell 0,9787 Franken.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag schwächer in de Handel. Den negativen Vorgaben aus Fernost werde sich die Schweiz wohl auch nicht ganz entziehen können, sagen Händler.

Der SMI steht um 09:10 Uhr 0,65 Prozent tiefer bei 9560 Punkten. Am Vortag hatte der SMI um 0,05 Prozent tiefer geschlossen. Der breite SPI verliert 0,4 Prozent und kommt auf 11'844 Punkte, wobei für einige SPI-Titel noch keine Kurse feststehen.

Bis auf Nestlé (+1,1%) sind sämtliche SMI-Titel tiefer indiziert. Die Kursabschläge belaufen sich auf -0,1 Prozent (bei Roche) bis 2,3 Prozent (bei Credit Suisse).

Nestlé werden dagegen höher gestellt. Der Nahrungsmittelriese ist im ersten Quartal organisch und mengenmässig stärker als erwartet gewachsen. Am bisherigen Ausblick hält Nestlé trotz Corona-Pandemie fest. Es sei noch zu früh, um die genauen Auswirkungen abzuschätzen, teilte die Firma aus Vevey mit.

Neben UBS werden auch ABB (-1,2%), Adecco (-1,9%) und UBS (-1,8%) deutlich tiefer indiziert.

Die Pharmaschwergewichte Novartis (-1%) und Roche (-0,1%) weisen ebenfalls Abschläge auf.

+++

08:35

Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag den schwachen Vorgaben der Wall Street angeschlossen. In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 19 262 Punkte. Der Index konnte damit seine Erholung vom Vortag nicht fortsetzen und verbuchte für die gesamte Woche einen Kursabschlag von mehr als 3 Prozent.

An Chinas Börsen halfen da auch nicht die frischen Nachrichten der Notenbank, die die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit weiteren moderaten Schritten abmildern will. So stellt die People's Bank of China (PBOC) den Banken weitere Milliardensummen zur Verfügung und senkt den Zinssatz für das Geschäft.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen rutschte gleichwohl um 0,84 Prozent ab auf 3797,76 Punkte. In Hongkong gab der Hang Seng im späten Handel um 0,51 Prozent auf 23 855,42 Zähler nach

+++

+++

08:10

Die Schweizer Börse startet wohl mit Verlusten in den Handelstag. Laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär notiert der SMI rund eine Stunde vor Handelseröffnung knapp 1 Prozent tiefer bei 9'533 Punkten. Vor allem Finanztitel geraten unter Druck. Sämtliche SMI-Titel ausser Nestlè (+0,8%) sind im Minus.

Der Nahrungsmittelriese wartete am Morgen mit positiven Zahlen auf.

+++

06:30

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag mit Kursverlusten gestartet. Grund dafür seien Zweifel an Fortschritten bei der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Covid-19, sagten Händler. Zuvor war bekannt geworden, dass das antivirale Medikament Remedesivier des US-Herstellers Gilead in einer ersten klinischen Studie schwerkranken Patienten nicht geholfen hatte.

-China, South Korea and Japan stocks ⬇

-Australia stocks ⬆

-Oil ⬆

-U.S. futures ⬇

-Yield on 10-year Treasuries ⬇ to 0.59%

-Gold ⬇https://t.co/1XmtmayWYg pic.twitter.com/z8NQZpXqlC — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 24, 2020

Investoren suchten nach etwas, dass die Pandemie beenden könnte, sagte Tim Ghriskey, Chef-Investmentstratege des New Yorker Vermögensverwalters Inverness Counsel. "Jede schlechte Nachricht wird wahrscheinlich den Markt durcheinander bringen", sagte er. "Investoren wollen einen Anschein von Hoffnung, dass sie bald aus ihren Häusern kommen und mit irgendeiner Form von normalem Leben weitermachen können."

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 19.262 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1417 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

+++

06:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,66 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0803 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9765 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0773 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0522 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2354 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)