11:35

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag klar unter Druck. Auslöser für die aktuellen Abgaben sind die Nachwirkungen der rekordhohen US-Inflationszahlen vom Vortag und mit ihnen die Rückkehr der Zinsangst. In den USA sind die Konsumentenpreise im Januar auf den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen. "Die Falken der US-Notenbank übernahmen nach den US-Inflationsdaten wieder das Kommando, als der Präsident des Fed von St. Louis, Bullard, sagte, er würde gerne 100 Basispunkte bis zum 1. Juli in der Tasche sehen", fasst ein Händler zusammen.

"Die Anleger wollen jetzt lieber ein Ende der noch bis vor kurzem unendlich geglaubten, geldpolitischen Unterstützung mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende mit immer weiteren Nackenschlägen", heisst es in einem weiteren Kommentar. Mit anderen Worten: Je schneller das Fed nun aktiv werde, desto besser für den Aktienmarkt. Auch hierzulande sind die Konsumentenpreise im Januar gestiegen, wie die jüngsten BFS-Daten vom Morgen zeigen.

Der SMI verliert am Mittag 0,90 Prozent auf 12'202,87 Punkte und bewegt sich damit etwa 16 Punkte über dem bisherigen Tagestief. Dem Leitindex könnte trotz der Verluste angesichts des aktuellen Stands aber erneut eine positive Wochenbilanz gelingen.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,02 Prozent auf 1952,17 Punkte und der breite SPI um 0,91 Prozent auf 15'430,85 Punkte. Im SLI stehen 26 Verlierern vier Gewinner gegenüber.

Unter den grössten Verlierern sind erneut die Aktien der CS (-2,4%) zu finden. Schon am Vortag hatten sie mit einem Taucher von 6,6 Prozent auf die vorgelegten Zahlen reagiert. Am heutigen Folgetag schrauben nun zahlreiche Analysten nach den enttäuschenden Ergebnissen und den sehr zurückhaltenden Prognosen für das neue Jahr ihre Erwartungen zurück.

Die restlichen Finanzwerte entwickeln sich eher uneinheitlich. So geben etwa Julius Bär (-1,7%), Partners Group (-1,6%) oder auch die UBS (-1,2%) ebenfalls überdurchschnittlich stark nach. Die Versicherer Swiss Re (-0,5%) und vor allem Zurich (+0,6%) halten sich dagegen besser als der Markt.

Neben der CS hatte auch der Versicherer Zurich am (gestrigen) Donnerstag Jahreszahlen präsentiert. Diese werden von der Analystengemeinschaft aber deutlich besser bewertet, wie die verschiedenen Kurszielerhöhungen im Anschluss an die Zahlen zeigen.

Unter den übrigen Verlierern verbilligen sich zudem noch Adecco, Straumann, Schindler und Kühne+Nagel um mehr als 2 Prozent. Teilweise bieten die Werte Investoren noch etwas Raum, um entweder Gewinne aus dem gerade angelaufenen Geschäftsjahr oder dem vergangenen Börsenjahr zu realisieren.

Stärker als der Gesamtmarkt fallen auch die drei Vertreter der Technologiebranche: Allen voran geht es für Temenos um 1,9 Prozent abwärts. AMS Osram folgen mit -1,7 Prozent und Logitech mit -1,6 Prozent. AMS Osram waren an den vorangegangenen beiden Handelstagen nach der Vorlage von Geschäftszahlen verstärkt gesucht gewesen.

Uneinheitlich entwickeln sich auch die drei Schwergewichte Roche (-1,6%), Novartis (-0,7%) und Nestlé (+0,2%). Die Genussscheine von Roche werden durch Kurszielsenkungen belastet. Zwar gehen die zuständigen Experten von weiterem Wachstum aus, sind aber in puncto Margenentwicklung etwas vorsichtiger.

Neben Nestlé und Zurich gewinnen noch die Papiere des Übernahmekandidaten Vifor (+0,3%), der Uhrenhersteller Swatch und Swisscom (je +0,2%) gegen den Trend leicht dazu. Beim Telekomkonzern Swisscom sorgt eine Hochstufung durch Morgan Stanley für Schub.

Der Nachrichtenfluss wird an diesem Tag aber von den Vertretern der hinteren Reihen bestimmt. So geben Bell nach Zahlen um 0,2 Prozent nach. EMS (+0,5%) und Mobimo (+1,4%) ziehen dagegen an.

Am Nachmittag wird dann noch das Lifescience-Unternehmen Xlife Sciences sein Börsendebüt feiern und die erste Gesellschaft sein, deren Aktien am neu geschaffenen SIX-KMU-Segment "Sparks" gehandelt werden. Der Referenzkurs wurde dabei mit 44,71 Franken pro Aktie bestimmt.

+++

10:30

Am Tag nach Veröffentlichung enttäuschender Geschäftszahlen hält der Verkaufsdruck bei Delivery Hero an. Die Aktien des deutschenEssenslieferanten fallen um gut 12 Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 41,00 Euro.

Bereits gestern ist der Kurs um 31 Prozent eingebrochen. Damit beläuft sich das Minus der im DAX gelisteten Aktie seit Mittwoch auf fast 40 Prozent. Der Essenslieferant machte mehr Verlust als befürchtet und legte enttäuschende Umsatzziele für 2022 vor. "Die Leute verlieren endgültig die Nerven", sagte ein Händler. "Was bringt ein 'guter Ausblick' auf 2030 wenn der für 2022 nicht stimmt?"

Der heutige Absturz von Delivery Hero (-31%) ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil es nicht allzu häufig vorkommmt, dass ein Dax-Wert an einem Tag fast ein Drittel an Wert verliert, sondern weil der Lieferdienst damit auf niedrigerem Niveau notiert als VOR der Corona-Pandemie pic.twitter.com/LYs2UM52VT — Daniel D. Eckert (@Tiefseher) February 10, 2022

+++

09:40

Weitere neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swisscom: Morgan Stanley erhöht auf Overweight (Equal Weight) - Ziel 620 (570) Fr

Zurich Insurance: Bank of America erhöht auf 510 (465) Fr. - Buy

Credit Suisse: Vontobel senkt auf 8,90 (9,20) Fr. - Hold

Sika erhöht auf Kaufen; Ziel 430 Franken: Research Partners

Autoneum: UBS erhöht auf 175 (165) Fr. - Neutral

+++

09:05

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,8 Prozent auf 12'220 Punkte. Mit den Verlusten könnte der Schweizer Leitindex diese Woche dennoch erneut mit einem kleinen Plus beenden, nachdem er in der Vorwoche erstmals in diesem Jahr ein Wochenplus verzeichnet hatte.

Bereits am Vortag hatten die gespannt erwarteten Konsumentenpreise mit einem neuen Höchststand seit 40 Jahren die Investoren verschreckt. An der Wall Street verstärkte sich der Verkaufsdruck im Handelsverlauf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli. In Asien folgen die Börsen denn auch den schwachen US-Vorgaben.

Geldpolitik - US-Notenbanker plädiert für kräftige Zinsanhebung im Kampf gegen Inflation https://t.co/5CuJ71EOB7 pic.twitter.com/oW195dZ57Z — cash (@cashch) February 11, 2022

"Ich gehe davon aus, dass die Volatilität nach diesem Bericht zurückkehren wird", prognostiziert ein Stratege. "Die Anleger sollten sich anschnallen, denn es könnte eine harte Fahrt für Risikopapiere werden, bis die Inflationsdaten abklingen, und ich gehe davon aus, dass dies im Laufe des Jahres der Fall sein wird." Nicht nur an den Aktienmärkten haben die Preisdaten ihre Spuren hinterlassen, in den USA sind auch die Renditen stark angestiegen. So habe sich Bullard nicht nur für Zinserhöhungen ausgesprochen, er habe gleichzeitig vorgeschlagen, dass die Zentralbank eine Dringlichkeitssitzung abhält und die Zinsen frühzeitig anheben sollte.

Von den 20 SMI-Titeln geben alle bis auf die Aktien der wenig konjunktursensiblen Swisscom (+0,9 Prozent) und der Zurich Insurance (+0,02 Prozent) nach.

Dagegen sacken die die Papiere der CS um weitere 1,4 Prozent ab, nachdem sich am Donnerstag mit einem Taucher von 6,6 Prozent auf die vorgelegten Zahlen reagiert hatten. Durchweg senken Analysten nun ihre Kursziele für die Grossbank. UBS (-1,0 Prozent) folgen vorbörslich im Kielwasser der CS.

+++

08:10

Der Swiss Marktet Index (SMI) wird bei Julius Bär vorbörslich 0,9 Prozent tiefer gesehen. Die Aktie der Credit Suisse sinkt mit 3,2 Prozent am deutlichsten. Die einzige SMI-Aktie im Plus ist Swisscom mit 0,1 Prozent plus. Am breiten Markt sind die Aktien von Ems-Chemie nach Vorlage der Jahreszahlen unverändert.

Am Tag nach dem überraschend starken Anstieg der US-Inflation auf den höchsten Stand seit 40 Jahren bleibt der Preisdruck und die Reaktion der Notenbanken darauf das bestimmende Thema auf dem Börsenparkett. Ein US-Notenbanker sprach sich mit Blick auf die Daten für raschere Zinserhöhungen aus. Zusätzlichen Diskussionsstoff bietet die Veröffentlichung der endgültigen deutschen Verbraucherpreise für Januar. Experten sagen eine Inflationsrate von 4,9 Prozent voraus.

+++

07:45

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Idorsia: Deutsche Bank senkt auf 30 (35) Fr. - Buy

Idorsia: Research Partners senkt auf 20,00 (23,30) Fr. - Halten

Zurich Insurance: Berenberg erhöht auf 515,90 (500,40) Fr. - Buy

Zurich Insurance: Citigroup erhöht auf 499 (484) Fr. - Buy

Credit Suisse: Barclays senkt auf 7,50 (8,50) Fr. - Underweight

Credit Suisse: JPMorgan senkt auf 9,50 (10,60) Fr. - Underweight

Credit Suisse: UBS senkt auf 8,50 (9,20) Fr. - Neutral

Credit Suisse: Royal Bank of Canada senkt auf 9 (10) Fr. - Sector Perf.

Roche: UBS senkt auf 345 (360) Fr. - Neutral

DKSH: Credit Suisse erhöht auf 80 (75) Fr. - Outperform

Roche: Jefferies senkt auf 425 (435) Fr. - Buy

Bystronic: Credit Suisse senkt auf 1392 (1447) Fr. - Outperform

+++

06:15

Der Swiss Marktet Index (SMI) wird bei der IG Bank 0,77 Prozent tiefer gesehen.

+++

06:00

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Die Börse in Tokio blieb am Freitag wegen eines nationalen Feiertags geschlossen.

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag gefallen, nachdem die US-Inflationsdaten die Sorgen vor einem deutlichen Zinsanstieg angeheizt und die Renditen der US-Staatsanleihen in die Höhe getrieben haben.

"Wir sind der Ansicht, dass asiatische Aktien nicht so relativ überbewertet sind wie US-Aktien, so dass es eine gewisse selektive Widerstandsfähigkeit geben sollte", sagte Lorraine Tan, Director of Equity Research bei Morningstar in Asien.

Explainer: The U.S. yield curve has been flattening: Why you should care https://t.co/CBHBfl0ETw pic.twitter.com/45DiRn3VYH — Reuters (@Reuters) February 11, 2022

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 116,03 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3602 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9260 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1402 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0561 Franken nach.

+++

02:00

Sorgen vor einem unerwartet deutlichen Zinsanstieg in den USA schon im März als Antwort auf stark gestiegene Inflationsdaten haben die Wall Street am Donnerstag deutlich belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Abschlag von 1,5 Prozent bei 35'241 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,8 Prozent auf 4504 Stellen, die technologielastige Nasdaq 2,1 Prozent auf 14'185 Zähler.

Im frühen Handel hatten die Indizes noch leicht zugelegt. Dazu hatten auch ermutigende Firmenbilanzen beigetragen. Dann aber sagte der US-Notenbanker James Bullard der Agentur Bloomberg, angesichts der unerwartet hohen Teuerungsrate sollten die Leitzinsen bis zum 1. Juli bei einem Prozent liegen. Das würde bedeuten, dass es bis dahin einen ungewöhnlich grossen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten geben müsste. Denn bis Anfang Juli gibt es nur noch drei Zins-Sitzungen und für die wurde bislang allgemein eine Anhebung von je 0,25 Punkten erwartet. Damit läge der Satz Anfang Juli aber "nur" bei 0,75 Prozent.

Nun wetten Experten darauf, dass es einen grossen Schritt schon im März gibt. Denn die Inflationsdaten zeigen, dass die US-Teuerung im Januar auf 7,5 Prozent und damit das höchste Niveau seit 40 Jahren gestiegen ist. Erwartet worden waren nur 7,3 Prozent.

Having lost control of the narrative on inequality and inflation, the #Fed faces further damage to its reputation due to their interaction:

The most vulnerable segments of our society are being hit hard by #inflation and also face the risk of an income shock due to a policy error — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) February 10, 2022

Bei den Aktienwerten standen Walt Disney im Fokus. Dank seines Streaming-Dienstes Disney+ und gut besuchter Freizeitparks habe der Unterhaltungskonzern ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vorgelegt, sagte Analyst Doug Creutz vom Vermögensverwalter Cowen. Außerdem verspreche die Preissetzungsmacht bei Freizeitparks eine weitere Verbesserung der Ertragskraft. Disney verteuerten sich zeitweise um fast sieben Prozent und schlossen am Ende 3,3 Prozent im Plus.

Mattel stiegen um bis zu elf Prozent. Die neuen Geschäftsziele des "Barbie"-Machers lägen deutlich über den Markterwartungen, lobte Analyst Jaime Katz vom Research-Haus Morningstar. Bei den starken Ergebnissen des abgelaufenen Quartals sei positiv hervorzuheben, dass trotz gestiegener Kosten die operative Marge erneut zugelegt habe.

Uber sackten um sechs Prozent ab. Die Omikron-Virus-Variante habe sich im abgelaufenen Quartal kaum auf die Buchungszahlen des Fahrdienst-Vermittlers ausgewirkt, schrieb Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies. Enttäuschend waren aber die Mittelfrist-Ziele. Der für 2024 angepeilte Gewinn von fünf Milliarden Dollar blieb hinter den Markterwartungen zurück.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)