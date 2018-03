06:40

Der Leitindex Nikkei fiel um 1,7 Prozent auf 20.951 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,5 Prozent auf 1692 Punkte. Vor allem Technologiewerte standen nach dem Datenskandal bei Facebook unter Druck. Hier fürchten Investoren eine schärfere Regulierung der Branche.

Panasonic-Aktien brachen um sechs Prozent ein, weil der Kunde Tesla mit Problemen kämpft. Ein tödlicher Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug in Kalifornien wird in den USA offiziell untersucht, was auch Anleger an der Wall Street nervös macht.

06:35

Der Dollar wertete zur japanischen Währung auf und kostete 105,56 Yen. Der Euro lag im fernöstlichen Handel leicht im Plus bei 1,2415 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)