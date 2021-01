06:25

Der SMI wird laut vorbörslichen Daten der IG Bank mit einem kräftigen Plus von 0,72 Prozent in den Handel gehen.

+++

06:10

Der japanische Leitindex ist nach zwei Tagen mit Kursverlusten mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg am Dienstag um 1,23 Prozent auf 28.591 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,48 Prozent auf 1854 Zähler zu. "Der heutige Anstieg zeigt die fundamentale Stärke des japanischen Marktes", sagte der Manager Hideyuki Suzuki von SBI Securities Suzuki. Die Entwicklung komme aus eigener Kraft, ohne vom am Montag geschlossenen US-Markt beeinflusst zu sein.

Vor allem Chip-Hersteller legten zu, wie Rohm Co, dessen Aktie zum Handelsauftakt über vier Prozent zulegte. Auch Kfz-Hersteller profitierten, Nissan Motor verbesserte sich um rund vier Prozent, Mazda Motor um fünf Prozent.

-U.S. futures ⬆️

-South Korea and Hong Kong stocks rise more than 2%

-Japan and Australia stocks ⬆️

-Oil ⬇️ to $52.26

-U.S. 10-year Treasury yield climbs to 1.11%

Here are the main moves in markets: https://t.co/yI6SoJdGlh pic.twitter.com/IAS8jTpxNi

— Bloomberg Markets (@markets) January 19, 2021