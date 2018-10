06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 1,39 Prozent tiefer bei 22.379 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 1,04 Prozent auf 1684 Zähler nach. Händler begründeten dies mit Sorgen über eine Abschwächung der chinesischen Wirtschaft, den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit und höhere Renditen bei US-Anleihen.

Belastend wirkten auch Äusserungen von US-Finanzminister Steven Mnuchin, die USA wollten Währungsfragen in künftige Handelsabkommen einbeziehen, um Manipulationen zu verhindern. Es wurde befürchtet, die USA könnten darunter auch Marktinterventionen Japans fassen, um einen zu starken Anstieg des Yen zu verhindern.

