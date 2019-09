06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,3 Prozent fester bei 21'360 Punkten. Der breiter gefasste Topix steigt um 0,4 Prozent auf 1557 Zähler. Anleger griffen etwa bei Papieren von Toyota und Honda zu, nachdem der Yen zum Dollar an Wert verlor.

Auch die Aktien von Nissan verteuerten sich. Sie stiegen um 3,5 Prozent. Grund waren Berichte über den angekündigten Rücktritt des in Ungnade gefallenen Konzernchefs Hiroto Saikawa.

06:10

Der Euro setzt seinen Aufwärtskurs gegen den Franken an. Schon am Montag konnte er deutlich zulegen, am Dienstagmorgen notiert er bei 1,0960 Franken. Das ist ein Wert, der seit Ende Juli nicht mehr erreicht wurde.

06:05

Der Preis von Gold sinkt auch am Dienstag. Die Feinunze gibt 0,64 Prozent nach. Damit hat Gold in den letzten fünf Handelstagen fast 4 Prozent seines Wertes eingebüsst. Auf Sicht der letzten 52 Wochen steht aber immer noch ein Plus von 25 Prozent zu Buche.

06:00

Die Wall Street hatte am Montag nach einem zunächst freundlichen Auftakt uneinheitlich geschlossen. Vor allem Kursverluste bei schwergewichtigen Hochtechnologiewerten wie Microsoft hätten auf die Stimmung gedrückt, sagten Händler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 26'835 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 8087 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 2978 Punkten.

(cash/Reuters/AWP)