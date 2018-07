06:45

Die Sorge über eine Reduzierung der Käufe börsennotierter Fonds (ETFs) durch die Bank von Japan zog den Nikkei im Vormittagshandel leicht mit 0,10 Prozent ins Minus auf 22.592 Punkte. Der weiter gefasste Topix-Index legte dagegen um 0,96 Prozent auf 1765 Punkte zu. "Der Markt ist in seiner Breite betrachtet sehr stark. Die veröffentlichten neuen Geschäftszahlen der Unternehmen sehen sehr gut aus", sagte Hiroki Takashi, Chefstratege von Monex Securities. Gewinner an der Börse war der Hersteller von Chipfabrikationsgeräten Advantest mit einem Plus von mehr als neun Prozent.

Im Devisenhandel legte der Euro nach der Entschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union auf 1.1738 Dollar zu, nachdem er bereits am Vortag 0,4 Prozent hinzugewonnen hatte. Der Dollar gab zum Yen um 0,15 Prozent auf 110.805 Yen nach.

