08:23

Die Ölpreise haben am Montag zugelegt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat ein Streit zwischen den USA und dem führenden Opec-Land Saudi-Arabien den Notierungen am Morgen Auftrieb verliehen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 81,18 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 52 Cent auf 71,86 Dollar.

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich von der Bank Julius Bär bei 8641 Punkten (-0,23 Prozent) berechnet. Sämtliche SMI-Titel stehen vorbörslich zwischen -0,2 Prozent und -0,4 Prozent im roten Bereich. Einzige Ausnahme ist der Pharmatitel Roche (+0,03 Prozent): Das Brustkrebs-Mittel Kadcyla hat in einer Studie die Ziele erreicht.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die US-Einzelhandelsumsätze. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Daneben startet die US-Bilanzsaison in die nächste Runde. Unter anderem legt die Bank of America Geschäftszahlen vor.

07:46

Der Euro ist am Montag mit wenig Bewegung in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1552 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

Der Schweizer Franken hat indessen sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar über das Wochenende ein wenig an Terrain gewonnen. Der Euro kostet derzeit 1,1441 Franken nachdem er am Freitagabend noch über der Marke von 1,1450 Franken kursierte. Und der Dollar-Franken-Kurs fällt leicht auf die Schwelle von 0,9900 Franken zurück. Am Freitag hatte sich der "Greenback" über diese Marke vorgearbeitet. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt an der Währungsfront.

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 1,39 Prozent tiefer bei 22.379 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 1,04 Prozent auf 1684 Zähler nach. Händler begründeten dies mit Sorgen über eine Abschwächung der chinesischen Wirtschaft, den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit und höhere Renditen bei US-Anleihen.

Belastend wirkten auch Äusserungen von US-Finanzminister Steven Mnuchin, die USA wollten Währungsfragen in künftige Handelsabkommen einbeziehen, um Manipulationen zu verhindern. Es wurde befürchtet, die USA könnten darunter auch Marktinterventionen Japans fassen, um einen zu starken Anstieg des Yen zu verhindern.

IMF World Bank: What the economic outlook holds for Asia https://t.co/w8L5mUifis — BBC Business (@BBCBusiness) October 15, 2018

06:36

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,1544 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,10 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9906 Franken je Dollar und 1,1441 Franken je Euro gehandelt.

(cash/Reuters/AWP)