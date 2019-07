11:50

Die Anleger seien zwischen den wieder aufgefrischten Zinssenkungshoffnungen und zunehmenden Konjunktursorgen hin- und hergerissen, heisst es am Markt. Vor dem Wochenende wollten sie daher nicht mehr gross neue Positionen eingehen.

Der SMI notiert gegen 11 Uhr um 0,3 Prozent tiefer bei 9849 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf ein Minus gegenüber der Vorwoche von 1,3 Prozent zu. Der 30 Aktien umfassende SLI notiert dagegen um 0,1 Prozent höher bei 1517 Zählern. Der breite SPI ermässigt sich wiederum um 0,3 Prozent auf 11'922 Punkte.

Die Pharmawerte Roche (-1,9%) und Novartis (-0,6%) drücken den Gesamtmarkt in die Verlustzone. Händler verweisen auf die laufende Diskussion über die Medikamentenpreise in den USA.

Mit Alcon (-0,6%), Vifor (-0,3%) und Sonova (-0,1%) neigen weitere Werte aus dem Gesundheitsbereich zur Schwäche.

Dagegen klettern Swatch um 2,9 Prozent nach oben, nachdem Goldman Sachs den Titel des Uhrenkonzerns auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft hat.

Gefragt sind auch die Grossbankenwerte Credit Suisse (+1,8%) und UBS (+1,2%) sowie die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (+0,9%).

Spezialchemikonzern - Ems-Chemie trotzt dem schwierigen Marktumfeld https://t.co/XHXP9Uvd4S — cash (@cashch) July 12, 2019

Am breiten Markt ziehen indes EMS-Chemie um 5,6 Prozent an. Zur Eröffnung waren sie kurzzeitig gar um über 7 Prozent angesprungen. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet unverändert bei 9880 Punkten in den letzten Handelstag der Woche. Die Stimmung wird vermehrt durch Konjunktursorgen etwas getrübt: "Wir haben in den vergangenen Tagen kaum ein Unternehmen gesehen, das sich nicht wegen des Handelsstreits vorsichtig über die zukünftige Entwicklung äussert", sagt ein Händler. "Es scheint, dass sich die Gewinnwarnungen in Europa mehren", sagt ein anderer Börsianer.

Die Aktien von Novartis werden um 0,3 Prozent tiefer indiziert. Der Pharmakonzern hat in der Forschung für einen Wirkstoff gegen Alzheimer einen Rückschlag erlitten. Die gemeinsam mit Amgen und dem Banner Alzheimer Institut betriebenen Studien seien eingestellt worden, weil die möglichen Vorteile für die Patienten die Risiken nicht aufwiegen würden, teilte der Pharmakonzern am Vorabend mit. Die Branchenkollegin Roche gibt sogar 0,8 Prozent nach.

Äusserst positiv zeigen sich hingegen Swatch (+2,7 Prozent). Auch die Grossbanken UBS (+0,8 Prozent) und CS (+0,9 Prozent) legen relativ deutlich zu.

Was erwartet die Anleger bei den Quartalsabschlüssen der Grossbanken? Und wer punktet mehr - @UBS oder @CreditSuisse? Antworten von Andreas Venditti, Analyste bei der Bank @Vontobel #Börse #Aktien #Banken https://t.co/6WurdIDtup pic.twitter.com/yox7c6SuKL — cash (@cashch) 12. Juli 2019

Am breiten Markt fallen EMS-Chemie auf, die Aktien steigen um 7,1 Prozent. Der Spezialchemiekonzern hat die schwächere Konjunktur und die Handelsstreitigkeiten zu spüren bekommen und weniger umgesetzt, aber den EBIT dennoch leicht gesteigert. Das scheint Anlegern zu gefallen.

Die PS von Lindt & Sprüngli legen um 1,0 Prozent zu, nachdem die UBS das Rating für die Titel des Schokoladeherstellers auf "Neutral" von "Sell" erhöht hat.

+++

09:00

An den Börsen Asiens hat sich am Freitag ein leicht uneinheitliches Bild gezeigt. Gestärkt von anhaltenden Hoffnungen auf niedrige Leitzinsen in den USA und entsprechenden Kurssprüngen an den dortigen Börsen konnte sich der Grossteil der asiatischen Märkte noch in der Gewinnzone halten. In Japan oder Taiwan ging es zum Teil aber auch in den roten Bereich. Via Twitter hatte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag daran erinnert, dass der Zollstreit zwischen den USA und China noch nicht vom Tisch ist.

Während in Japan beim Topix zum Handelsende ein leichtes Minus zu Buche stand, gelang dem Leitindex Nikkei 225 immerhin noch ein Zuwachs von 0,20 Prozent.

In Hongkong stieg der Hang Seng zum Wochenschluss um 0,27 Prozent auf 28 512,92 Punkte - mit den Finanzunternehmen als grösste Gewinner im Index. Der CSI 300 , der die 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 0,74 Prozent auf 3813,09 Punkte.

+++

08:10

Der Swiss Market Index notiert vorbörslichen Schätzungen zufolge 0,22 Prozent höher. Angeführt wird die Gewinnerliste von den zyklischen Werten ABB und Adecco, beide stehen 0,51 Prozent höher. Novartis gibt als einzige SMI-Aktie nach (minus 0,44 Prozent). Am breiten Markt fallen EMS-Chemie mit einem Plus von 1,9 Prozent auf.

Spezialchemiekonzern - Ems-Chemie verzeichnet ersten Umsatzrückgang seit 2015 https://t.co/PNkdKtnu8T — cash (@cashch) 12. Juli 2019

Konjunktursorgen dürften die Börsen aber weiterhin bremsen. Gewinnwarnungen grosser Unternehmen hatten Europas Anlegern am Donnerstag die Kauflaune verdorben. In den USA hatten Spekulationen auf rasch sinkende Zinsen den Dow-Jones-Index hingegen erstmals über die Marke von 27'000 Punkten befördert.

Die asiatischen Börsen traten am Freitag auf der Stelle, der japanische Leitindex Nikkei notierte mit 21673 Punkten knapp im Plus. Aus den USA stehen zum Wochenausklang die Erzeugerpreise für Juni an, aus der Eurozone werden Daten zur Industrieproduktion erwartet.

+++

07:55

Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Im frühen Handel konnten die Preise aber nur noch vergleichsweise leicht zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,98 Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 38 Cent auf 60,58 Dollar zu.

Im Verlauf der Woche ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. Seit Montag legte der US-Ölpreis um etwa fünf Prozent und der Brent-Preis um mehr als vier Prozent zu. Preistreiber waren ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA und die Sorge vor einem militärischen Konflikt in der ölreichen Region am Persischen Golf. Zuletzt sorgten Meldungen über die Behinderung eines britischen Tankers durch iranische Militärschiffe für eine nervöse Stimmung am Ölmarkt.

Marktbeobachter nennen ausserdem einen weiteren potentiellen Preistreiber am Ölmarkt. Sie verwiesen auf einen tropischen Wirbelsturm, der die Fördergebiete vor der Südküste der USA im Golf von Mexiko bedroht. Ein Ausfall der Förderanlagen könnte die Ölpreise weiter nach oben treiben.

Die Entwicklung des Ölpreises mal aus einer anderen Perspektive...:

+++

06:20

Der japanische Leitindex Nikkei notierte am Freitag wenig verändert bei 21'653 Punkten. Der breiter gefasst Topix gab 0,2 Prozent auf 1576 Zähler nach. Schwach ausgefallene Bilanzen von Firmen belasteten die Stimmung, sagten Analysten. Vor dem langen Wochenende wegen eines Feiertags am Montag wollten Marktteilnehmer zudem keine größeren Transaktionen eingehen.

Im Fokus lag Yaskawa Electric, ein Hersteller von Ausrüstung zu Bewegungssteuerung. Die Firma wird als Indikator für die Nachfrage in China betrachtet. Zwischen März und Mai fiel der operative Gewinn um 58 Prozent, die Aktie ließ daraufhin fünf Prozent Federn.

Asia stocks mixed as investors await Chinese trade data; Singapore GDP misses expectations – CNBC https://t.co/8zIctrZBC5 pic.twitter.com/DZ8dj9WVSN — Singapore Informer (@singaporeinform) 12. Juli 2019

+++

06:15

Am fernöstlichen Devisenmarkt legte der Euro auf 1,1153 Franken zu. Damit setzt sich die leichte Abschwächungstendenz der letzten Tage fort. Gegen den Dollar notiert der Franken bei 98,92 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)