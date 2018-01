22:45

Die Zahlen liessen am Freitag Konjunktursorgen in den Hintergrund treten. So wuchs die US-Wirtschaft im abgelaufenen Quartal langsamer als von Experten erwartet. Zugleich bekam die amerikanische Industrie im Dezember weniger Aufträge, wenn man Flugzeugbestellungen herausrechnet. Dennoch überwog am Markt der Optimismus, was auch am schwächeren Dollar lag. So kostete ein Euro 1,2419 Dollar.

Der Dow Jones mit den 30 Standardwerten legte um 0,9 Prozent auf 26'616 Punkte zu. Der breiter aufgestellte S&P 500 stieg um 1,2 Prozent auf 2858 Zähler. Beim Technologie-Index Nasdaq betrug das Plus 1,3 Prozent auf 7505 Punkte. Im Wochenvergleich legte der Dow um 2,1 Prozent, der S&P um 2,2 Prozent und der Nasdaq 2,3 Prozent zu.

Bei den Einzelwerten zeigten sich Anleger von der Intel-Bilanz überzeugt und trieben die Aktien um 10,6 Prozent in die Höhe. Die Zahlen wurden als Beleg gewertet, dass sich die Strategie weg vom traditionellen PC-Geschäft hin zu Smartphone-Chips auszahlt.

Eine höhere Gewinnprognose sorgte bei Abbvie für einen Kurssprung um 13,8 Prozent. Das Unternehmen profitiert vor allem vom Arthritismittel Humira. Auch die Aktien von Pfizer und Gilead Sciences standen auf den Kaufzetteln. Sie stiegen um 4,8 beziehungsweise 5,3 Prozent.

Um 4,2 Prozent ging es für Starbucks nach unten. Die Café-Kette hat Investoren gewarnt, dass das Umsatzwachstum in diesem Jahr wohl eher am unteren Ende der bisher genannten Spanne bleibt.

+++

17:45

Die Schweizer Börse hat am Freitag zugelegt. Händler erklären den freundlichen Trend mit einer Erholung nach den schwächeren Vortagen und dem Dollar, der sich gegenüber Euro und Franken von den Tiefstkursen lösen konnte. Der SMI steigt bis Handelsschluss um 0,3 Prozent auf 9516 Punkte. Damit erreicht der Leitindex nach zwei leichteren wieder eine festere Woche.

Im Fokus der Marktteilnehmer standen Spezialsituationen, bei denen es zu heftigen Kursausschlägen kam. "Der Gesamtmarkt ist freundlich. Die Musik aber spielt nur an wenigen Ecken", sagt ein Börsianer.

Gewinnmitnahmen drücken die Aktien von Givaudan um 1,7 Prozent. Der Aromen- und Duftstoffhersteller steigerte 2017 zwar Umsatz und Gewinn stärker als erwartet. Aber die Anleger befürchteten, das Wachstum im laufenden Jahr könnte weniger dynamisch sein. Zudem sei das Ergebnis wegen eines Steuereffekts höher als erwartet. Die Dividendenerhöhung um 2 auf 58 Franken sei enttäuschend, heisst es.

Für Aufsehen sorgten die Aktien von Temenos, die nach einer kursmässigen Achterbahnfahrt 1,2 Prozent einbüssen. Der Hersteller von Banken-Software trat Spekulationen entgegen und teilte mit, man führe keine Übernahmegespräche und sei diesbezüglich auch nicht kontaktiert worden. "Die Aktie kann sich auf dem hohen Niveau halten. Nicht alle am Markt glauben dem Dementi", sagt ein Händler. Am Vortag hatten spekulative Käufen den Titel massiv steigen lassen.

Dagegen brechen die Anteile von Aryzta um weitere 8,9 Prozent ein. Der Backwarenhersteller hatte am Donnerstag nach einer Gewinnwarnung massiv an Wert eingebüsst. "Nun sorgen zahlreiche Herabstufungen und Kurszielsenkungen für anhaltenden Druck", sagt ein Händler.

Eine Verkaufsempfehlung der UBS lässt die Aktie von Leonteq um 9,2 Prozent einbrechen.

Marktstütze waren die schwergewichtigen Novartis-Aktien, die 0,6 Prozent gutmachen. Seit Bekanntgabe des Jahresberichts am Mittwoch befindet sich der Titel der Pharmafirma im Aufwind und hat über 5 Prozent gewonnen. Die Genussscheine von Rivale Roche rücken 0,1 Prozent vor. Die ebenfalls schwergewichteten Nestlé-Aktien steigen um 0,2 Prozent.

Die Aktien der Banken Credit Suisse und UBS gewinnen 1,1 und 0,4 Prozent. Der Sektor profitiere von den steigenden Anleihenrenditen, heisst es am Markt. Die europäischen Bankaktien folgten fast eins zu eins den Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen, sagt Pierre Charters von M&G.

Clariant legen um 2,0 Prozent zu. Der Chemiewert war am Donnerstag stark gefallen, nachdem der Investors White Tale überraschend bei Clariant ausgestiegen ist. Der aktivistische Aktionär hat sein 25-Prozent-Paket an das saudische Chemieunternehmen Sabic verkauft. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Freitag.)

+++

16:20

Der Dollar-Kurs fällt am Freitagnachmittag auf 0,9290 Franken. Das ist der tiefste Wert seit August 2015.

+++

15:45

Ein enttäuschendes US-Wirtschaftswachstum bringt die Wall Street nicht vom Kurs ab. Unterstützt von der anhaltenden Schwäche des Dollars und ermutigenden Firmenbilanzen steigt der Standardwerte-Index Dow Jones am Freitag um 0,3 Prozent und markiert mit 26'466 Zählern den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel dagegen erneut auf ein Drei-Jahre-Tief von 88,438 Zählern und verbesserte damit die Wettbewerbschancen der US-Firmen auf dem Weltmarkt.

Die weltgrösste Volkswirtschaft wuchs im Schlussquartal 2017 nur mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,6 statt der erwarteten 3 Prozent. "Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die US-Konjunktur weiter boomt", sagt Jacob Deppe, Chef-Händler des Online-Brokers Infinox.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett war allerdings der Auftritt von Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der US-Präsident warnte die Handelspartner seines Landes davor, "Raubtierpraktiken" anzuwenden. "Die Vereinigten Staaten werden nicht mehr wegschauen." Dies sei zwar eine "America first"-Rede gewesen, aber eine sehr gemässigte und versöhnliche, urteilt Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

"When the United States grows, so does the world," Donald Trump said in a speech to #wef18 in Davos https://t.co/84VzcjddMk pic.twitter.com/GyVI0tM0B2 — Bloomberg (@business) January 26, 2018

Bei den Unternehmen gehört Intel zu den Favoriten. Die Aktien steigen um 7,4 Prozent auf ein 17-Jahres-Hoch von 48,65 Dollar, nachdem der weltgrösste Chip-Hersteller einen überraschend starken Anstieg des Quartalsumsatzes bekanntgegeben hatte. Intel verlagere den Schwerpunkt auf das wachstumsstarke Geschäft mit Chips für Rechenzentren, schreibt Analyst John Pitzer von der Credit Suisse. Er stufte die Titel auf "Outperform" von "Neutral" hoch.

+++

12:45

Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Aufschläge bis Freitagmittag ausgeweitet. Der Leitindex SMI konnte nach einem leicht positiven Start noch weiter zulegen und die Abgaben vom Vortag damit wettmachen. Die Stimmung habe sich wieder gefestigt und die Anleger seien am Vortag nur kurz von den weiter weichen Aussagen von EZB-Präsident Draghi irritiert worden, heisst es im Handel. Der fundamentale Blick auf die globale Konjunkturentwicklung stimme für Aktien weiter positiv.

Der SMI steht gegen Mittag 0,6% höher bei 9537 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI gewinnt 0,5% auf 1562 Zähler und der breite SPI 0,5% auf 10'936. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, 5 im Minus und einer (Swiss Re) unverändert.

Im Fokus stehen am Berichtstag Givaudan, die trotz guter Zahlen um 3,4% abgeben. Das Unternehmen hat den Umsatz gesteigert und beim Gewinn auch von tieferen Steuern in den USA profitiert. Die Analystenerwartungen beim Ergebnis wurden übertroffen und die Dividende angehoben. Für 2018 rechnet der Aromen- und Riechstoffkonzern jedoch mit deutlich höheren Rohstoffkosten. Zudem habe man sich von der Dividende mehr erhofft.

Stärkste Bluechips sind Vifor Pharma (+2,3%), hier hat die CS das Kursziel angehoben. Clariant (+2,1%) können einen Teil der am Vortag erlittenen Abgaben wieder wettmachen.

Fester tendieren die Luxusgüterkonzerne Swatch (+1,1%) und in geringerem Masse Richemont (+0,7%). Die Aktien werden durch die Zahlen des Wettbewerbers LVMH vom Vorabend gestützt. Der französische Konzern hatte einen höheren Umsatz und einen deutlichen Gewinnanstieg über den Erwartungen gemeldet.

Aryzta (-8,2%) setzen den Abwärtstrend fort. Das Unternehmen hat mit der Gewinnwarnung vom Vortag auch bei Analysten Vertrauen verspielt. So haben Kepler Cheuvreux und Beerenberg ihre Bewertungen jeweils auf "Hold" von "Buy" zurückgenommen, Société Générale senkt auf "Sell" von "Hold".

Die Schwergewichte Novartis (+1,0%), Roche (+0,3%) und Nestlé (+0,5%) stützen den Gesamtmarkt. Auch die Finanzwerte UBS (+1,1%), CS (+0,8%) und Julius Bär (+0,5%) geben Rückhalt.

Die Aktien des Bankensoftwareunternehmens Temenos (-4,8%) sind nach einem festeren Start ins Minus gedreht. Dies nachdem das Unternehmen Gerüchten um eine Übernahmeofferte entgegengetreten war. Man sei nicht kontaktiert worden und befinde sich auch nicht in Gesprächen, hiess es. Am Vortag hatten die Papiere fast 7% zugelegt. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

11:15

Die Senkung der Anlageempfehlung auf "Sell" von "Neutral" durch die UBS lässt die Aktien von Leonteq einbrechen. Der Aktienkurs der Derivatboutique saust am Freitag in einem festeren Markt um 8,4 Prozent auf 61,30 Franken hinunter. Als Kursziel nannte UBS 52 Franken. Die Bank nannte Bewertungsüberlegungen als Grund für die Rückstufung und verwies auf Gegenwind durch die tiefe Volatilität und Negativ-Zinsen.

+++

10:40

Die Schweizer Börse legt am Freitagmorgen zu. Händler sprechen von einer technischen Erholung nach den schwächeren Vortagen. Im Fokus der Marktteilnehmer stehen Spezialsituationen. "Der Gesamtmarkt ist freundlich. Die Musik aber spielt nur an wenigen Ecken", sagt ein Börsianer. Der SMI steigt um 0,6 Prozent auf 9542 Punkte. Am Donnerstag hatte der Leitindex im Sog des schwachen Dollars um 0,7 Prozent tiefer geschlossen.

Händler hoffen auf stärkere Impulse am Nachmittag, falls die US-Daten das Bild einer brummenden Wirtschaft untermauern. Veröffentlicht werden um 14.30 Uhr die erste Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im Weihnachtsquartal und die Auftragseingänge langlebiger US-Güter.

Gewinnmitnahmen belasten die Aktien von Givaudan mit 2,4 Prozent. Der Aromen- und Duftstoffhersteller steigerte 2017 den Umsatz um 8,3 Prozent auf 5,051 Milliarden Franken und den Gewinn um 11,7 Prozent auf 720 Millionen Franken. Damit hat der Weltmarktführer besser abgeschnitten, als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten.

Für Aufsehen sorgen zudem die am breiten Markt gehandelten Aktien von Temenos, die nach anfänglichen Höhenflügen wieder um 1,0 Prozent zurückfallen. Händler sprechen von spekulativen Käufen. Angesichts der aktuellen Bewertung und einer bei Übernahmen üblicherweise fälligen Prämie müsste ein Käufer mehr als den 50-fachen Jahresgewinn auf den Tisch legen, sagt Laurent Daure vom Broker Kepler Cheuvreux. "Das wäre kaum zu rechtfertigen." Die Aktie hatte am Vortag zweitweise um fast ein Fünftel an Wert gewonnen.

Dagegen stehen die Anteile von Aryzta wieder unter Druck und verlieren 6,8 Prozent. Die Aktie des Backwarenherstellers war am Donnerstag nach einer Gewinnwarnung unter Druck geraten. "Nun sorgen zahlreiche Herabstufungen und Kurszielsenkungen für anhaltenden Druck", sagt ein Händler.

Die Aktien von SHL Telemedicine schiessen um einen Viertel nach oben auf 7,80 Franken. Die Übernahmekommission hat entschieden, dass eine Reihe von Aktionären verpflichtet sind, ein öffentliches Angebot für alle kotierten Aktien von SHL zum Preis von 8,70 Franken pro Aktie zu publizieren. Ihnen werde eine Frist von zwei Monaten gewährt, um dieses öffentliche Angebot zu unterbreiten.

Weiterhin Marktstütze waren die schwergewichtigen Novartis-Aktien, die ein weitere 0,9 Prozent gutmachten. Seit Bekanntgabe des Jahresberichts am Mittwoch befindet sich der Titel der Pharmafirma im Aufwind. Die Genussscheine von Rivale Roche rücken 0,7 Prozent vor. Die ebenfalls schwergewichteten Nestlé-Aktien steigen um 0,3 Prozent.

+++

09:50

Der Nahrungsmittelriese Nestlé treibt den Stellenabbau in Frankreich weiter voran. Bis zu 400 Jobs sollen im Land in der Zentrale und bei unterstützenden Dienstleistungen abgebaut werden, erklärte das Schweizer Unternehmen am Freitag und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Nestlé, die insgesamt 13'000 Personen in Frankreich beschäftigt, versuche Entlassungen zu vermeiden. Der Konzern ist dabei, sieben Standorte in der Region Paris bis 2020 an einem Ort zusammenzulegen.

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet den letzten Handelstag der Woche mit plus 0,2 Prozent bei exakt 9'500 Punkten.

Im Fokus stehen am Berichtstag Givaudan (-1,4 Prozent). Das Unternehmen hat den Umsatz gesteigert und beim Gewinn auch von tieferen Steuern in den USA profitiert. Die Analystenerwartungen beim Ergebnis wurden übertroffen, jedoch wurde die Dividende nicht so stark erhöht wie von einigen Marktteilnehmern erhofft.

Die am Vortag schwachen Clariant (+0,4 Prozent) zeigen sich leicht höher. Der Einstieg der saudischen Sabic wird von den Analysten unterschiedlich bewertet. So hat Baader Helvea das Kursziel angehoben, da der Analyst damit rechnet, dass Sabic seinen Anteil noch ausweiten werde. Die Analystin von Goldman Sachs senkt zwar das Kursziel, hält die negative Reaktion nach dem Verkauf des Anteils durch White Tale jedoch für übertrieben.

Aryzta (-2,5 Prozent) hat mit der Gewinnwarnung am Vortag auch bei Analysten Vertrauen verspielt. So haben Kepler Cheuvreux und Beerenberg ihre Bewertungen jeweils auf "Hold" von "Buy" zurückgenommen und ihre Kursziele gesenkt. Auch die UBS hat das Kursziel leicht gesenkt. Das Szenario einer mehrjährigen Erholungsphase unter dem neuen Management sei erst mal vom Tisch, heisst es etwa bei Kepler.

Die Schwergewichte Roche (+0,2 Prozent), Novartis (+0,5 Prozent) und Nestlé (+0,4 Prozent) legen alle zu.

Für Barry Callebaut (-0,4 Prozent) hat Kepler Cheuvreux im Nachgang der Zahlen die Bewertung auf "Hold" von "Buy" gesenkt, jedoch das Kursziel um 300 CHF auf 2000 CHF angehoben (aktueller Kurs 1'919 Franken).

Am breiten Markt zeigen SFS (-1,5 Prozent) Ausschläge nach unten. Der Metallverarbeiter hat zwar den Umsatz etwas stärker als erwartet gesteigert, rechnet aber nur mit einer Marge am unteren Ende der Guidance. Die Aktien des Bankensoftwareunternehmens Temenos (+5,1 Prozent) hatten bereits am Vortag nach Gerüchten um einen Grossauftrag deutlich zugelegt. Leonteq könnten an einer Abstufung auf 'Verkaufen' durch UBS zu beissen haben, noch liegt aber kein Kurs vor.

08:35

Gewinnmitnahmen haben die Tokioter Börse zum Wochenschluss ins Minus gedrückt. Der Nikkei-Index verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 23'631 Zähler, der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1879 Zähler nach. Im Handelsverlauf hatte ein schwächerer Yen die Börsen zeitweise ins Plus geschoben.

Zur japanischen Währung hatte der US-Dollar in der Spitze auf 109,76 Yen zugelegt. Unter den Einzelwerten ragten die Aktien von Fujitsu heraus, die sich um 1,2 Prozent verteuerten. Der Technologiekonzern hatte mitgeteilt, mit dem Investmentfonds Polaris Capital über den Verkauf seines Mobilfunkgeschäfts zu verhandeln.

+++

08:30

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel von hohem Niveau aus nachgegeben. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 70,30 US-Dollar. Das waren 12 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 8 Cent auf 65,43 Dollar.

Der vorerst gestoppte Tiefflug des Dollar sorgte bei der Klettertour am Ölmarkt für eine Pause. Seit Tagen werden die Ölpreise durch einen Kursverfall beim Dollar tendenziell gestützt. Ein schwächerer Dollar gibt den Ölpreisen Auftrieb, indem er das zumeist in Dollar gehandelte schwarze Gold für Anleger ausserhalb der USA erschwinglicher macht und dadurch die Nachfrage steigert. Am Donnerstagabend sorgten jedoch Interview-Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Dollar für Auftrieb bei der amerikanischen Währung.

Crude Oil Jumps as Brent Tops $71 on Drop in US Inventories https://t.co/afq0O1KN4Z pic.twitter.com/C2TCBNwIx6 — Oil & Gas NewsTicker (@oilgasTicker) 26. Januar 2018

Trotz des leichten Rückgangs befinden sich die Ölpreise weiter auf vergleichsweise hohem Niveau. Am Vortag hatten sie jeweils den höchsten Stand seit Ende 2014 erreicht.

+++

08:10

Der Swiss Market Index legt in der Vorbörse von Julius Bär um 0,3 Prozent zu. Im gestrigen Handel fiel der Leitindex um 0,7 Prozent auf 9483 Punkte.

Sämtliche SMI-Werte notieren im Plus. Am deutlichsten legen Richemont und Swatch ( beide je +1,3 Prozent) sowie Givaudan (+1,5 Prozent) zu. Givaudan ist 2017 dank einer Beschleunigung im zweiten Halbjahr in allen Bereichen gewachsen.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die Auftragseingänge langlebiger US-Güter. Darüber hinaus legen zahlreiche US-Konzerne wie der Putzmittel- und Zahnpasta-Anbieter Colgate-Palmolive Geschäftszahlen vor. Mit Spannung warten Börsianer auch auf den Auftritt Donald Trumps beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie fragen sich, ob der US-Präsident nach den Strafzöllen auf einige Importgüter weitere protektionistische Massnahmen ankündigt. Entgegen den Äusserungen seines Finanzministers Steve Mnuchin betonte Trump zudem, einen stärkeren Dollar sehen zu wollen.

+++

07:45

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel zum US-Dollar weiter zugelegt. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,2444 nach 1,2390 USD am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Euro derweil mit 1,1678 CHF in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Der Dollar-Franken-Kurs liegt mit 0,9382 nach 0,9426 CHF nochmals tiefer.

Am Vortag wurde beim Euro einiges Auf und Ab verzeichnet. Zunächst hatten aus Sicht vieler Analysten zu zaghafte Äusserungen von EZB-Chef Mario Draghi gegen die Euro-Stärke der Gemeinschaftswährung weiter Auftrieb gegeben und sie erstmals seit Ende 2014 über 1,25 USD getrieben. Im Anschluss sorgten jedoch Aussagen von US-Präsident Donald Trump für Druck auf den Euro und liessen ihn unter 1,24 USD zurückfallen.

+++

06:35

Die Tokioter Börse hat am Freitagvormittag leicht zugelegt, gab im Nachmittagshandel ihre Gewinne aber wieder preis. Der Nikkei der 225 führenden Werte gibt am späten Nachmittag um 0,08 Prozent auf 23'651 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix gewann 0,1 Prozent auf 1887 Zähler. Bei den Einzelwerten verteuerten sich die Aktien von Fujitsu um mehr als zwei Prozent. Der Technologiekonzern hatte zuvor mitgeteilt, mit dem Investmentfonds Polaris Capital über den Verkauf seines Mobilfunkgeschäfts zu verhandeln.

(cash/AWP/Reuters)