Die asiatischen Anleger haben sich von dem schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht aus der Ruhe bringen lassen. Über das Wochenende hatten sich die Wogen ein Stück weit geglättet. Am Montag legte Japans Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,5 Prozent auf 21 678,26 Punkte zu.

Hongkongs Hang Seng gewann im späten Handel sogar 1,26 Prozent. In Festland-China gaben die Börsen nach den Feiertagen in der vergangenen Woche am Montag hingegen etwas nach. Der CSI 300 , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, lag im späten Handel 0,07 Prozent tiefer.

Nach Berechnungen von Julius Bär wird der SMI mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 8662 in den Handel gehen. Zykliker wie ABB (-0,14 Prozent) und Adecco (-0,12 Prozent) sowie die Banken UBS und Credit Suisse (beide -0,12 Prozent ) werden etwas tiefer gestellt als der übrige Markt. Die Aktie von Novartis (-0,9 Prozent) fällt nach der angekündigten Milliarden-Übernahme von Avexis gemäss der Berechnungen nicht sonderlich aus dem Rahmen (zu den vorbörslichen Kursen).

Die japanischen Börsen ziehen zum Wochenstart etwa an. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiertum 0,55 Prozent höher bei 21'686 Punkten. Zunächst sah es nach einem eher lustlosen Handel aus.

Börsianer sagten, im Fokus bleibe der Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump rechnet hier mit Zugeständnissen der Volksrepublik. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte, er erwarte keinen Handelskrieg. Beides sorgte an der Börse für Erleichterung.

.@TomiLahren on China trade war fears: "When the United States leads from the front, others come to the table. We're seeing it in almost every area." @NextRevFNC pic.twitter.com/jVwB1mvetV

