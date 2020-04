08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Schätzungen zufolge 0,43 Prozent höher als am Vortag. Den deutlichsten Gewinn verzeichnet Swisscom mit 1,33 Prozent, das Telecomunternehmen hatte wie so viele Firmen die Quartalsresultate veröffentlicht. Zuwächse haben auch Geberit und Swiss Re (je rund 1 Prozent). Bei den Midcaps verliert Clariant 2,5 Prozent.

Die US-Notenbank Fed will gegen eine von der Coronakrise ausgelöste Rezession alle Möglichkeiten nutzen. Die Währungshüter beliessen am Mittwoch den Leitzins in der Spanne von null bis 0,25 Prozent und gelobten zugleich, die gesamte Bandbreite der Instrumente zur Stützung der Wirtschaft zu nutzen. Die Notenbank werde sie "kraftvoll, vorausschauend und aggressiv" einsetzen, sagte Fed-Chef Jerome Powell in einer Videokonferenz nach dem Zinsbeschluss. Der Konjunktur stehe im Frühjahr ein "beispielloser" Einbruch ins Haus, nachdem die Wirtschaft schon zu Jahresbeginn geschrumpft war.

Die heutige Zinssitzung der Europäischen Zentralbank steht erneut ganz im Zeichen der Coronavirus-Krise. Experten erwarten, dass Notenbank-Chefin Christine Lagarde ein düsteres Bild der Konjunktur im Euro-Raum zeichnen wird. Die Europäische Zentralbank hat bereits umfangreiche Notfall-Maßnahmen beschlossen, um die Wirtschaft zu stützen und die Kreditvergabe der Banken am Laufen zu halten. Viele Volkswirte erwarten daher, dass zunächst keine weiteren Rettungsprogramme beschlossen werden.

+++

07:30

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter merklich zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Diese waren zuletzt nicht so stark wie erwartet gestiegen. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Morgen 24,69 US-Dollar. Das waren 2,15 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 2,15 Dollar auf 17,21 Dollar je Barrel. Am Dienstagvormittag war der Preis für US-Öl noch zeitweise bis knapp über 10 Dollar gefallen, bevor eine Erholung einsetzte.

Wie die US-Regierung am Vortag gemeldet hatte, waren die Vorräte an Rohöl in der vergangenen Woche um fast 9 Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten im Mittel mit einem stärkeren Plus von 11,9 Millionen gerechnet. Zudem gingen die Lagerbestände an Benzin sogar überraschend zurück.

"Öl scheint ein paar Aufwinde eingefangen zu haben", da die Lagerbestände weniger stark gestiegen sind als erwartet und die Benzin-Nachfrage sich erholt, kommentierte Vandana Harie, Gründer von Vanda Insights die Meldung. Es sei jedoch zu früh um einen Wendepunkt auszurufen.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent höher bei 20'282 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1474 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,4 Prozent.

Ermutigende erste Ergebnisse einer COVID-19-Behandlungsstudie trieben die Hoffnungen der Anleger, weil ein Medikament den Ländern helfen kann, Geschäftsbeschränkungen aufzuheben und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Das von dem Pharmakonzern Gileads hergestellte antivirale Medikament "Remdesivir" werde die Standardtherapie für COVID-19-Patienten werden, teilte der führende Immunologe und US-Regierungsberaters Anthony Fauci mit.

Frühe Ergebnisse einer Studie scheinen zu zeigen, dass es die Genesung beschleunige. "Jede positive medizinische Entwicklung ist hilfreich", sagte Westpac-Analyst Sean Callow. "Aber niemand sollte mit einem großen Durchbruch rechnen - der Schlüssel für die Märkte ist die Kontrolle der Ausbreitung des Virus", sagte er. Doch auch dort gebe es positive Anzeichen.

-Asia-Pacific stocks up 20% from recent lows

-U.S. futures ⬆

-Hong Kong, South Korea, Australia stocks up ⬆

-Yen ⬆

-Oil ⬆https://t.co/C86NM7k7aT pic.twitter.com/YPjrxIoaRO — Bloomberg (@business) April 29, 2020

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,67 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,0596 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9749 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0860 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0590 Franken.

+++

05:30

Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch um 2,21 Prozent höher bei 24'633,86 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 2,66 Prozent auf 2939,51 Zähler. Der Nasdaq 100 legte mit 3,52 Prozent auf 8982,76 Punkte noch stärker zu.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)