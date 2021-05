11:00

Der Swiss Market Index beschleunigt die Talfahrt und steht 1,43 Prozent im Minus. Die Aktie von Holcim kommt mit einem Abschlag von 3,2 Prozent am deutlichsten unter die Räder.

An der US-Tech-Börse Nasdaq wird sich der Ausverkauf am Dienstag wohl fortsetzen. Die Futures auf dem Nasdaq 100 stehen 1,3 Prozent im Minus. Die Terminkontrakte auf dem Dow Jones fallen 0,3 Prozent.

10:15

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Zur Rose: Citigroup erhöht auf Buy (Neutral) - Ziel 400 Fr.

Landis+Gyr: Vontobel erhöht auf 68 (65) Fr. - Hold

Landis+Gyr: Research Partners erhöht auf 70 (63) Fr. - Halten

SIG Combibloc: Mirabaud Securities erhöht auf 23 (21) Fr. - Hold

Kühne+Nagel: UBS erhöht auf 271 (257) Fr. - Neutral

Sonova: Vontobel erhöht auf 285 (245) Fr. - Hold

ABB: Goldman Sachs erhöht auf 39,00 (37,50) Fr. - Buy

09:15

Zunehmende Inflationssorgen und steigende politische Spannungen im Nahen Osten drücken laut Händlern auf die Kurse. Am Vortag hatten steigende Rohstoffpreise die US-Inflationserwartungen auf den höchsten Stand seit zehn Jahren getrieben und damit an der Technologiebörse Nasdaq deutliche Verluste ausgelöst. Ausserdem zog die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 1,6 Prozent von 1,46 Prozent noch am Freitag an. Händler befürchten, dass die Inflation das Wachstum in der grössten Volkswirtschaft der Welt zum Erliegen bringen könnte.

In Asien setzten sich die Verkäufe fort. China meldete zudem einen stärker als erwarteten Anstieg der Teuerung. Zudem könnten die politischen Konflikte im Nahen Osten den Anstieg des Ölpreises tendenziell noch verstärken, heisst es am Markt. Mit Spannung dürften nun die Marktteilnehmer auf Mittwoch warten, wenn die US-Teuerung veröffentlicht wird. Händler hoffen nun aber, dass dem hiesigen Markt seine defensive Zusammensetzung eine gewisse Unterstützung verleiht. Denn im aktuellen Umfeld werden Wachstumswerte aus dem Technologiesektor tendenziell aus den Depots gekippt, während Substanzwerte eher gesucht werden.

Der SMI fällt nach dem Handelsstart deutlich um 1 Prozent auf 11'010 Punkte. Am deutlichsten trifft der Ausverkauf die UBS-Aktie (-2,2 Prozent). Allerdings stehen alle 20 Titel im Minus. Am besten hält sich der defensive Titel der Swisscom (-0,4 Prozent).

Im Fokus stehen Swiss Life (-1,2 Prozent). Der Lebensversicherer hat im Startquartal 2021 in der Schweiz weniger Prämien eingenommen. Demgegenüber konnte das Kommissionsgeschäft weiter ausgebaut werden. Die Gruppe sieht sich mit den bis Ende Jahr gesetzten Zielen nach wie vor auf Kurs. ABB (-1,4 Prozent auf 29,91 Franken) hat von Goldman Sachs eine Kurszielerhöhungen auf 39 von 37,50 Franken erhalten. Das Rating lautet "Buy".

Stark unter Druck sind auch Roche (-1,2 Prozent). Der Pharmakonzern wird am diesjährigen Krebskongress ASCO eine Vielzahl an Daten aus klinischen Studien zur Behandlung von 20 verschiedenen Krebsarten vorstellen.

Die Techwerte geben deutlich nach. Aktien von AMS und Logitech fallen über 3 Prozent. VAT und Sensirion sind ebenfalls unter Druck.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,63 Prozent tiefer geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien sind negativ. Am wenigsten verlieren Roche (minus 0,14 Prozent). Der Pharmakonzern wird am diesjährigen Krebskongress ASCO eine Vielzahl an Daten aus klinischen Studien zur Behandlung von 20 verschiedenen Krebsarten vorstellen. Aktien von Swiss Life geben nach dem Quartalsbericht 2 Prozent ab.

"Mit der Ruhe an den Börsen ist es erst einmal vorbei. Die Nervosität ist zurück", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zum Wochenauftakt hatte der SMI 0,45 Prozent verloren. Für Optimismus hatte zunächst die Aussicht auf ein weiterhin niedriges Zinsniveau angesichts des stotternden US-Jobmotors gesorgt. Dass die Inflationserwartungen in den USA auf den höchsten Stand seit zehn Jahren stiege, verderbte den Anlegern dann aber die Laune.

06:45

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank rund 0,9 Prozent tiefer geschätzt.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 3 Prozent tiefer bei 28'600 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1914 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Asiatische Aktien gaben am Dienstag nach, nachdem die Inflationserwartungen in den USA auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen waren. "Die asiatischen Börsen werden heute dem US-Trend folgen und insbesondere einige chinesische Tech-Werte werden wegen der anstehenden Kartellstrafe unter grossem Druck stehen", sagte Hong Hao, Forschungsleiter bei BoCom International.

