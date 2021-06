09:20

Der Derivate-Spezialist Leonteq erwartet nach einem starken Jahresauftakt einen Rekordgewinn für das erste Halbjahr 2021. Die Aktien gewinnen im frühen Handel 6,3 Prozent.

09:10

Der SMI gewinnt 0,3 Prozent auf 11'906 Punkte.

Börsianer sind sich einig, dass viele Investoren vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwochabend eine gewisse Vorsicht walten lassen werden. Es sei daher auch mit einer leicht anziehenden Volatilität zu rechnen, kommentiert ein Marktteilnehmer. Händler werden genau auf Hinweise in der Abschlusserklärung der Sitzung achten, ob und wann das Fed plant, das Anleihekaufprogramm zu reduzieren. Mittlerweile erwartet eine Mehrzahl der Ökonomen eine Ankündigung der Drosselung im nächsten Quartal. Unmittelbar wird allerdings keine Veränderung vom Fed erwartet. Allerdings dürfte die Zahl der FOMC-Mitglieder zunehmen, die denken, dass die Zinsen im Jahr 2023 erhöht werden müssen, heisst es in einem Kommentar.

Mit einem Plus von 0,3 Prozent fallen Roche positiv auf. Der Konzern hatte am Morgen für einen neurowissenschaftlichen Fachkongress weitere Daten aus seiner Pipeline angekündigt.

Der Industriekonzern Sulzer (+4,3 Prozent) wiederum hat am Investorentag für die Zukunft vier strategische Prioritäten genannt, die er künftig verfolgen werde. Zudem gibt es höhere Ziele für das laufende Jahr.

08:15

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

SPS: Credit Suisse erhöht auf 96,40 (90) Fr. - Neutral

Dufry: ODDO BHF SCA erhöht auf 80 (66) Fr.

SFS: Stifel erhöht auf 140 (122) Fr. - Hold

Swatch: Citigroup erhöht auf 334 (285) Fr. - Neutral

Clariant: JPMorgan erhöht auf 17,20 (14,40) Fr. - Underweight

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,35 Prozent höher geschätzt. Alle 20 Aktien des SMI notieren höher, am deutlichsten Roche mit 0,74 Prozent. Der Pharmakonzern hat für einen Fachkongress neue Daten aus seinem Neurologie-Portfolio angekündigt. Am breiten Markt fallen Leonteq mit einer Avance von über 4 Prozent auf. Der Derivatespezialist wird im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn einfahren.

Im Fokus der Anleger steht vor allem das Anleihenprogramm der Fed. Angesichts der rasant steigenden Preise in der abklingenden Pandemie kommt die ultralockere Linie der US-Notenbank auf den Prüfstand. Auch wenn Experten davon ausgehen, dass die Fed wohl nicht an ihrer aktuellen Geldpolitik rütteln wird, wird eine lebhafte Debatte über die Zukunft der massiven Geldspritzen im Kampf gegen die Krise erwartet. Die Inflation in den USA war zuletzt mit fünf Prozent stärker gestiegen als erwartet.

07:45

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,13 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmass auf 71,15 Dollar.

Die Ölpreise rangieren damit in der Nähe ihrer mehrjährigen Höchststände, die sie zu Wochenbeginn markiert hatten. Gestützt werden die Preise vor allem durch die Aussicht auf eine konjunkturelle Besserung und einen damit einhergehenden Nachfrageanstieg nach Erdöl und Ölprodukten wie Benzin. Das Rohölkartell Opec rechnet für die zweite Jahreshälfte mit einem kräftigen Nachfrageschub.

Dem gegenüber steht die angespannte Corona-Lage in einigen grossen Ländern Asiens und Südamerikas. In Europa gerät zunehmend Grossbritannien in den Blick, wo die rasche Verbreitung einer neuen Coronavirus-Variante weitere Lockerungsschritte vorerst verhindert hat.

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,41 Prozent höher geschätzt.

06:15

Der Bitcoin, der am Montag über 40'000 Dollar gestiegen war, kann sich auf diesem Niveau halten. Derzeit liegt er 0,6 Protent im Plus bei 40'472 Dollar.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 29.376 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1969 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Die Anleger blicken auf eine mit Spannung erwartete Sitzung der US-Notenbank (Fed), ob die Währungshüter eine Änderung ihrer Geldpolitik in Aussicht stellen. "Ich vermute, dass wir in den nächsten 24-48 Stunden eine Menge Bewegung sehen werden, zuerst nach oben, dann eine kleine Korrektur, während sich der Markt positioniert und dann geht es richtig los, wenn wir am Donnerstagmorgen grünes Licht von der Fed bekommen", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst beim Brokerhaus IG. Die zweitägige Sitzung beginnt am Dienstag.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,10 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4049 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8995 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2124 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0906 Franken an.

03:00

Die Wall Street hat die Handelswoche mit neuen Rekorden begonnen. Der S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq schlossen am Montag auf Höchstständen, zwei Tage vor einer mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank (Fed). Der US-Leitindex Dow Jones verlor 0,3 Prozent auf 34'394 Punkte. Die rückte 0,7 Prozent auf 14'174 Punkte vor und der S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4255 Punkte zu.

Auch wenn die Fed wiederholt betont hat, dass der Anstieg der Inflation nur vorübergehend sei, könnte eine Reduzierung der Anleihekäufe diskutiert werden. Die meisten Analysten erwarten jedoch keine Entscheidung vor der jährlichen Konferenz der Zentralbank in Jackson Hole im August. Die jüngsten Daten deuteten darauf hin, dass die US-Wirtschaft wieder an Schwung gewinnt, aber nicht überhitzt.

