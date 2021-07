08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,36 Prozent bei 12'019 Punkten höher. Alle 20 Titel sind im Plus. Den grössten Ausschlag nach oben zeigen die Aktien von Richemont (+2,7 Prozent) und Partners Group (+2,6 Prozent). Beide Unternehmen haben positive Zahlen zum Geschäftsverlauf präsentiert.

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,16 Prozent. Positiv auffallen tun DKSH (+1,2 Prozent), Komax (+1,6 Prozent), Landis+Gyr (+2,1 Prozent) und Siegfried (+0,9 Prozent). Die Analysten der Credit Suisse erhöhen das Kursziel für Siegfried insbesondere aus Bewertungsgründen auf 955 von 800 Franken und belassen die Einstufung auf "Outperform". Sie sehen für den Pharmazulieferer erhebliche Wachstumschancen, die unter anderem auf vielversprechenden Branchentrends beruhten.

07:55

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gefallen und haben damit ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,23 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 71,49 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise in den vergangenen Tagen vor allen durch zwei Entwicklungen. Zum einen sorgt die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus an den Märkten für Verunsicherung. Vor allem asiatische Länder bereitet die ansteckendere Variante zunehmende Probleme. Es ist ungewiss, wie sich die Ausbreitung auf die konjunkturelle Entwicklung und damit auf die Erdölnachfrage auswirkt.

Ein zweiter Belastungsfaktor ist die Förderpolitik des Rohölverbunds Opec+. Nachdem sich die 23 Länder zunächst nicht auf eine gemeinsame Strategie für das zweite Halbjahr einigen konnten, scheint sich jetzt eine Lösung abzuzeichnen. Diese jedoch könnte eine höhere Ölförderung als zunächst beabsichtigt nach sich ziehen. Das höhere Angebot würde auf eine coronabedingt fragile Nachfrage treffen.

07:35

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Die Sorge vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hatte den Leitindex am Donnerstag um ein Prozent auf 15'629 Punkte gedrückt.

Unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Preisdrucks werden Investoren die US-Einzelhandelsumsätze am Freitag unter die Lupe nehmen. Hier erwarten Experten eine Stagnation. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Am Donnerstag hatten Konjunktursorgen die Anleger an der Wall Street geplagt.

Konjunktur - Powell: Fed sieht sich mit nie dagewesenem Inflationsphänomen konfrontiert https://t.co/epfrwDv9Ms pic.twitter.com/nbNwOH74Zg — cash (@cashch) July 16, 2021

07:10

06:45

Der Swiss Market Index steht bei der IG Bank vorbörslich bei minus 0,02 Prozent.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 27'975 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1939 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Die Börse in Tokio fällt, da die Gewinnmitnahmen des taiwanesischen Chip-Riesen TSMC trotz Rekordhöhe andere Tech-Firmen belasteten. Während der weltgrösste Auftrags-Chiphersteller einen Rekordquartalsumsatz verzeichnete und für das laufende Quartal höhere Einnahmen prognostizierte, nahmen Investoren die Gewinne mit. Sie befürchteten, dass die besten Zeiten bereits hinter dem taiwanischen Chip-Riesen liegen könnten. "Die Gewinne waren hervorragend und der Markt scheint mir ein wenig überreagiert zu haben", sagte Norihiro Fujito, Chef-Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Moran Stanley Securities. "Aber der Rückgang der Gewinnmarge führte zur Ansicht, dass die Wachstumsdynamik ihren Höhepunkt erreicht haben könnte."

Cathie Wood's flagship ARK Innovation ETF may be a "bull trap," a JPMorgan strategist says, keying off JPM’s call to stick with the value-stock trade https://t.co/5912cWVdMs via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) July 15, 2021

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,98 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4651 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9181 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1810 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0848 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3831 Dollar.

03:00

Nach den jüngsten Rekorden haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag Vorsicht walten lassen. Einzig der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es nach einem schwachen Nach den jüngsten Rekorden haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag Vorsicht walten lassen. Einzig der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es nach einem schwachen Start ins Plus und gewann letztlich 0,15 Prozent auf 34'987,02 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es dagegen um 0,33 Prozent auf 4360,03 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,71 Prozent auf 14'794,69 Zähler. Während die beiden letzteren Indizes erst die vergangenen zwei Tage neue Bestmarken aufgestellt haben, datiert der Dow-Rekord noch aus dem Mai.

Unterdessen ging die Berichtssaison an diesem Donnerstag weiter. Starke Zuwächse im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung verhalfen der Bank Morgan Stanley im zweiten Quartal zu einer deutlichen Gewinnsteigerung. Indes enttäuschte das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren. Die Aktien gewannen im verhaltenen Marktumfeld letztlich knapp 0,2 Prozent.

Dagegen gaben die Anteilsscheine von General Motors (GM) um rund 1,8 Prozent nach. Nach dem Autobauer warnte nun auch eine Sicherheitsbehörde Besitzer des GM-Elektromodells Chevrolet Bolt vor der Gefahr eines Brands beim Aufladen der Batterie.

Bei Biogen sorgten Neuigkeiten zum umstrittenen neuen Alzheimer-Medikament des Unternehmens für einen Kursverlust von nahezu sieben Prozent. Bereits am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die amtierende Chefin der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Untersuchung der erst im Juni erfolgten Zulassung anstrebt. Nun weigerten sich einem Bericht der "New York Times" zwei grössere US-Kliniken, das Medikament anzuwenden.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)