Der Swiss Market Index steht vorbörslich 0,07 Prozent höher. Alle Aktien stehen leicht im Minus, ausser GS von Roche (0,9 Prozent plus). Am breiten Markt fallen die Aktien von SIG mit einem Minus von 2,6 Prozent auf.

Für Gesprächsstoff sorgen dürfte US-Notenbankchef Jerome Powell. Er spricht vor dem US-Senat über den Zustand der US-Wirtschaft. "Der Fed-Chef wird sicherlich einmal mehr besonders auf die aktuellen Risiken für die US-Wirtschaft hinweisen", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Daneben werde er weitere staatliche Konjunkturpakete fordern. "So kann Powell maximal Druck auf Republikaner und Demokraten aufbauen, endlich zu einer Einigung zu kommen."

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,43 Prozent höher eingeschätzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,5 Prozent höher bei 26'824 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,9 Prozent und liegt bei 1770 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 2,1 Prozent.

Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag haben neue Impfhoffnungen die asiatischen Börsen am Dienstag wieder angetrieben. Der US-Pharmakonzern Moderna hatte in den vereinigten Staaten nach vielversprechenden Studienergebnissen eine Notfallzulassung seines Corona-Impfstoffs beantragt. Ein entsprechender Schritt für eine bedingte Marktzulassung in Europa soll nach Unternehmensangaben in Kürze erfolgen. "Wir haben eindeutig eine große Liquiditätswelle in Aktien als Reaktion auf die Impfstoffnachrichten und als Reaktion auf US-Wahlnachrichten gesehen", sagte Hamish Tadgell, Portfoliomanager bei SG Hiscock.

India's Sensex Index rises on signs of improving economies and progress in developing vaccines https://t.co/sj1MTsYMv9 pic.twitter.com/dPUlEhEjgt — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) December 1, 2020

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 104,34 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5801 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9070 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1955 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0846 Franken an.

Zum Abschluss eines ausserordentlich starken Monats hatten die Anleger am Montag an der Wall Street Gewinne mitgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,91 Prozent auf 29'638,64 Zähler und entfernte sich so weiter von der 30 000-Punkte-Marke, die er in der Vorwoche erstmals hinter sich gelassen hatte. Was dennoch bleibt ist ein enorm starker Monat. Zuerst geprägt von der US-Wahl und dann noch stärker von der Impfstoff-Euphorie hat der Dow im November um 11,8 Prozent zugelegt, was den stärksten Monat seit 1987 bedeutet.

Mit dem Dow fiel am Montag auch der marktbreite S&P 500 um 0,46 Prozent auf 3621,63 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 dagegen schaffte es unter anderem gestützt auf Kursgewinne bei Apple knapp mit 0,08 Prozent ins Plus

