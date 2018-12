08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,04 Prozent höher geschätzt. Der SMI-Future stieg um 0,1 Prozent auf 8729 Zähler. Am Freitag war der Leitindex 1,2 Prozent gefallen.

Viele Investoren wollten sich nicht aus dem Fenster lehnen, sagten Börsianer. Die Stimmung sei angesichts der Unklarheit über den geplante Austritt Großbritanniens aus der Euro-Zone weiterhin gedämpft.

Im Mittelpunkt steht ABB: Der Elektrotechnikkonzern stößt seine zweitgrößte Sparte ab und verkauft das Stromnetz-Geschäft an die japanische Hitachi. Für den 80-Prozent-Anteil erhalte ABB rund 9,1 Milliarden Dollar. Zudem habe das Zürcher Unternehmen eine Option, die restlichen Anteile innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion ebenfalls zu veräußern. Den Erlös aus dem Deal wolle ABB an die Aktionäre ausschütten. Vorbörslich legt die ABB-Aktie knapp 4 Prozent zu.

Alle anderen Standardwerte wurden etwas schwächer indiziert - allen voran die Luxusgüterwerte Swatch und Richemont. Für beide Werte hatte Morgan Stanley die Anlageempfehlung gesenkt. Bei den Mid Caps fällt die Aktie von Autoneum um 1,1 Prozent. Der Autozulieferer hatte am Freitag eine neue Gewinnwarnung bekanntgegeben.

+++

07:55

Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Markt war von fehlenden Impulsen die Rede. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,23 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen leicht um sechs Cent auf 51,26 Dollar.

Nach wie vor ist die Skepsis gross, dass die unlängst beschlossene Förderkürzung des Ölkartells Opec und verbündeter Staaten ausreicht, um den Ölmarkt ins Gleichgewicht zu bringen. Derzeit besteht ein Überangebot, das die Rohölpreise seit Anfang Oktober um 30 Prozent hat einbrechen lassen. Die Internationale Energieagentur IEA hatte in der vergangenen Woche gewarnt, dass die Ölmärkte auch im kommenden überversorgt sein könnten.

Zusätzlichen Druck erfahren die Erdölpreise durch die sich eintrübende globale Konjunktur. Dies spricht für eine eher verhaltene Nachfrage nach Öl und Ölprodukten wie Benzin. Zuletzt hatten vor allem Wirtschaftsdaten aus Europa und China enttäuscht, wohingegen sich die Wirtschaft der USA nach wie vor überwiegend robust präsentiert.

+++

05:40

Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte klettert um 0,8 Prozent auf 21'536 Punkte. Der breiter gefasste Topix legt um 0,4 Prozent auf 1598 Zähler zu.

Einige Anleger nutzten die jüngsten Verluste zum Wiedereinstieg. Gefragt waren unter anderem Technologie-Papiere und Aktien von Maschinenbauern. Marktteilnehmer sagten aber, Sorgen vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft seien weiter präsent.

+++

05:30

Der Euro handelt wenig verändert zu Franken bei 1,1286. Zum Dollar steht die Schweizer Währung bei 99,80 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)