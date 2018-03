08:30

Mittlerweile ist der Aktienhandel in Asien beendet. Der schwindende Rückhalt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in der Bevölkerung machte dabei die Anleger in Japan nervös. Der Nikkei-Index fiel am Montag um 0,9 Prozent auf 21'481 Punkte. Einer Umfrage vom Wochenende zufolge sind Abes Zustimmungswerte wegen einer Affäre um angebliche Vetternwirtschaft auf den niedrigsten Wert seit seinem Amtsantritt 2012 gefallen. Auslöser des Skandals ist der Verkauf staatlicher Grundstücke an den Schul-Betreiber Moritomo Gakuen, der Verbindungen zu Abes Frau Akie hat.

In Südkorea verlor die Börse 0,8 Prozent. Ihr setzte ein Kursrutsch von jeweils etwa 3,5 Prozent bei Kia und Hyundai zu. Auslöser des Ausverkaufs sind US-Ermittlungen wegen möglicherweise fehlerhafter Airbags in Fahrzeugen der Autobauer. Hyundai hatte im Januar wegen technischer Probleme mit diesem Bauteil in den USA bereits 150.000 in die Werkstätten gerufen.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,08 Prozent tiefer gestellt. Die Aktie von Swatch liegt mit 1,15 Prozent als einziger Titel des SMI im Plus. Am breiten Markt legt die Aktie von EFG um 0,6 Prozent zu.

Die Aktien der Credit Suisse handeln um 0,1 Prozent leichter. Die Grossbank will nach dem Umbau wieder sehr profitabel sein, sagte Bankchef Tidjane Thiam zu "CNBC". CS sieht sich zudem in Zusammenhang mit dem Kursverlust bei einem Volatilitätsprodukt mit einer Sammelklage konfrontiert.

Die Vorgaben sind uneinheitlich. An der Wall Street legten die Aktienkurse zu und in Japan schwächten sie sich ab. "Die Investoren halten sich zurück", sagte ein Händler. Vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend wollten die Anleger keine Risiken eingehen, hiess es am Markt.

Vor der Sitzung der US-Währungshüter, die am Dienstag beginnt, werden keine wichtigeren Konjunkturdaten veröffentlicht. Impulse könnten aber vom Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires ausgehen, wo unter anderem auch die geplanten einseitigen Importzölle der USA auf Stahl- und Aluminiumprodukte diskutiert werden dürften. In Brüssel kommen zudem die EU-Aussenminister zusammen.

+++

08:05

Bitcoin handelt wieder über der Marke von 8000 Dollar, nachdem die Digitalwährung am Wochenende auf ein Sechs-Wochen-Tief gefallen war. Bitcoin steigt am Montag rund 8 Prozent auf 8300 Dollar.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent tiefer bei 21.452 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 0,9 Prozent und lag bei 1721 Punkten. Besonders Export-Titel litten am Montag unter dem jüngsten Anstieg des Yen zum Dollar. Zudem zeigten sich Anleger zurückhaltend vor der mit Spannung erwarteten Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch.

Die Börse in Shanghai blieb faktisch unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel dagegen um 0,3 Prozent.

Asia markets have a soggy start to the week due primarily to #Japan politics. Abe’s approval rating slides dramatically. A report that Apple is in-housing display production weighs on Asia Tech. Finally, #China February house prices disappointed. Dollar gains ahead of Fed meeting pic.twitter.com/7B79KcvPLX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19. März 2018

+++

06:25

Ein Euro wird mit 1,2265 Dollar bewertet nach 1,2287 Dollar zuletzt in den USA. Ein Euro kostet kaum verändert 1,1697 Franken und ein Dollar ist mit 95,39 bewertet

(cash/AWP/Reuters)