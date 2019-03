08:45

An den asiatischen Aktienmärkten haben am Donnerstag die Anleger aus Sorge vor einem nachlassenden Wirtschaftswachstum in China den Fuss auf der Bremse gelassen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland verlor 0,69 Prozent auf 3698,49 Zähler und knüpfte damit an seine Vortagesverluste an. An den ersten beiden Wochentagen hatte er noch kräftig zugelegt. Der Hang-Seng-Index in Hong Kong notierte im späten Handel 0,07 Prozent schwächer.

Auch in Japan reagierten die Indizes auf die China-Daten und gaben ihre Gewinne ab. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss mit minus 0,02 Prozent auf 21 287,02 Punkten letztlich nur wenig verändert. Die jüngsten Daten aus dem Reich der Mitte zur Industrieproduktion fielen etwas schwächer aus als erwartet. Zuletzt positiv aufgenommene amerikanische Konjunkturdaten gerieten in den Hintergrund.

Der Euro und das britische Pfund haben am Donnerstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Markt wurde dies mit dem stärkeren US-Dollar erklärt. Am Morgen kostete ein Euro 1,1320 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Gegenüber dem Franken tendierte der Euro stabil mit 1,1370 Franken. Der Dollar zog dagegen auf 1,0045 Franken an. Auch das Pfund gewann zum Franken an Wert und notierte mit 1,3334 Franken.

Das britische Pfund hält sich trotz des festgefahrenen Brexits erstaunlich gut. Am Mittwoch war das Pfund zum Dollar auf den höchsten Stand seit vergangenen Juni und zum Euro auf den höchsten Stand seit Mai 2017 gestiegen. Fachleute erklären die Robustheit der britischen Währung mit der grossen Abneigung der Marktteilnehmer gegen einen ungeordneten Brexit. Deshalb profitiert das Pfund von jeder Entwicklung, die gegen einen chaotischen Brexit ohne Austrittsabkommen mit der EU spricht.

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich leicht tiefer bei 9379 Punkten berechnet. Dabei stehen alle SMI-Titel im Umfang von etwa 0,1 Prozent im Minus. Am breiten Markt legten Dufry (+0,9 Prozent), Komax (-7,1 Prozent) und Vifor Pharma (+1,5 Prozent) Zahlen vor. Bei Ceva Logistics (+0,3 Prozent) hat die Mehrheit der Aktien den Besitzer gewechselt.

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,79 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 58,41 Dollar.

Gestiegen sind die Ölpreise zuletzt vor allem wegen Angebotseinschränkungen. So hat der Ölriese Saudi-Arabien vor, seine Förderung weiterhin wesentlich kleiner zu halten, als dies innerhalb des Ölkartells Opec eigentlich vereinbart ist. Darüber hinaus wird die Rohölproduktion des Krisenlandes Venezuela stark durch den dortigen Energienotstand beeinträchtigt. Begrenzt werden die Preiszuwächse durch die schwächelnde Weltwirtschaft und die entsprechend verhaltenen Aussichten für die weltweite Erdölnachfrage.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 0,2 Prozent schwächer. In Tokio legte der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte 0,1 Prozent zu. Chinas Standardwerte-Barometer CSI300 sank um 0,4 Prozent.

Das britische Pfund sprang vorübergehend um 2,1 Prozent auf 1,3380 - das war der höchste Stand seit Juni 2018 und der grösste Tagesgewinn seit fast zwei Jahren. Dies nachdem sich eine Mehrheit im Unterhaus gegen einen ungeregelten Brexit ausgesprochen hatte. Der Dollar stieg zum Yen wieder leicht auf 111,44 Yen, der Euro machte den fünften Tag in Folge Boden gut auf 1,1329 Dollar.

