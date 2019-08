11:50

Unterstützung erhält diese Entwicklung einerseits von den Bluechips Zurich, Adecco und Vifor, die allesamt mit ihren vorgelegten Zahlen positiv überrascht haben. Darüber hinaus haben gute Exportdaten aus China geholfen.

Der SMI gewinnt gegen 11.20 Uhr 1,4 Prozent auf 9665 Punkte hinzu und notiert damit auf dem bisherigen Tageshoch. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 1,4 Prozent auf 1475 und der breite SPI um 1,3 Prozent auf 11'779 Zähler.

Vor diesem Hintergrund reagiere der Markt eben auch auf die am Morgen vorgelegten Zahlen recht positiv, sagt ein Börsianer. Besonders stark reagieren die Aktien von Vifor Pharma (+7,0%) auf die veröffentlichten Halbjahreszahlen.

Ebenfalls stark sind Zurich (+4,1%) nach Zahlen. Der Versicherer hat mit dem Ergebnisausweis fürs erste Halbjahr die Vorgaben der Analysten klar übertroffen und bleibt mit Blick auf die Unternehmensziele zuversichtlich, dass diese bis zum Jahresende ebenfalls übertroffen werden.

Halbjahresergebnis - Zurich Insurance ist in den «besten aller Welten» https://t.co/AudVeOynt6 — cash (@cashch) August 8, 2019

Im Fall des Personaldienstleisters Adecco (+1,8%) sagt ein Händler, die Tatsache, dass der Zykliker nicht so schwach unterwegs war wie befürchtet, reiche schon, dass die Investoren verstärkt zugriffen.

Mit AMS (+2,6%), Temenos (+2,2%) und Swatch (+1,9%) ziehen noch weitere Zykliker an, die sich in den letzten Tagen eher schwach entwickelt hatten. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

10:00

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Ampeln auf grün. Der SMI gewinnt gegen 10 Uhr 1,2 Prozent auf 9651 Punkte hinzu und der SPI 1,1 Prozent auf 11'763 Zähler.

Am deutlichsten geht es für Vifor Pharma aufwärts. Die Aktien verteuern sich um 6,4 Prozent, nachdem das Pharmaunternehmen nach einem guten Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat.

Die Papiere von Zurich (+3,9%) und Adecco (+1,8%) folgen. Die Versicherungsgruppe hat mit dem Ergebnisausweis fürs erste Halbjahr die Vorgaben der Analysten klar übertroffen und bleibt mit Blick auf die Unternehmensziele zuversichtlich, dass man diese bis zum Jahresende ebenfalls übertreffen wird.

Beim Personaldienstleister heben Analysten vor allem die Gewinnentwicklung hervor. Denn das Unternehmen hat sich bei der Profitabilität besser entwickelt, als es viele Experten erwartet hatten.

+++

08:10

Der SMI notiert rund 50 Minuten vor Handelsbeginn 0,94 Prozent im Plus. An der Vorbörse werden die Aktien von Adecco (plus 2,6 Prozent) und Zurich (plus 3,1 Prozent) am höchsten gestellt. Beide Unternehmen veröffentlichten Halbjahreszahlen.

Versicherungen - Zurich Insurance übertrifft mit Halbjahreszahlen die Erwartungen https://t.co/hYxAREFhG5 — cash (@cashch) August 8, 2019

Ebenfalls gut im Plus (2,5 Prozent) liegen Vifor, auch hier liegen Halbjahreszahlen vor.

Pharmaunternehmen - Vifor Pharma erhöht Ausblick für 2019 https://t.co/RSCef7QCDu — cash (@cashch) August 8, 2019

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleibt der ungelöste Zollstreit zwischen den USA und China. Anleger reagieren sensibel auf Nachrichten zu diesem Konflikt. Im Juli exportierten die chinesischen Unternehmen unerwartet mehr als im Vorjahr. Die Erholung könnte aber angesichts der zuletzt angedrohten neuen US-Zölle kurzlebig sein.

+++

07:00

Der Goldpreis ist am Donnerstag fast unverändert bei 1501 Dollar pro Feinunze. Am Mittwoch hatte der Goldpreis zum ersten Mal seit sechs Jahren die Marke von 1500 Dollar überschritten.

Mehr zum Thema bei cash: Wie passive Investoren vom steigenden Goldpreis profitieren können

+++

06:55

Der Ölpreis legt mehr als drei Prozent zu. Leichtes US-Öl und Nordseeöl der Sorte Brent verteuern sich je um etwa 1,6 Dollar auf 52,72 beziehungsweise 57,9 Dollar je Barrel (159 Liter). Analysten zufolge spielen dabei Spekulationen auf Förderkürzungen durch Saudi Arabien als weitweit führenden Ölexporteur und andere Mitglieder des Ölkartells Opec eine Rolle.

+++

06:10

Der Nikkei-Index legt 0,67 Prozent auf 20'653 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verharrte nahezu unverändert bei 486 Zählern. Dagegen legte die chinesischen Börse in Shanghai um 0,7 Prozent zu. Allerdings blieben Investoren wegen der Unsicherheit über die Folgen des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits zurückhaltend.

Beruhigend wirkte sich auf den Markt die Stabilisierung der chinesische Währung Yuan aus, die Anfang der Woche im Vergleich zum Dollar deutlich gefallen war. Zudem gab es in den vergangenen 24 Stunden keine neuen Eskalationen im Handelsstreit zwischen den USA und China. "Der Markt hat sich etwas beruhigt, da es keine auffälligen schlechte Nachrichten gab", sagte der Ökonom Soichiro Monji von der Sumitomo Mitsui DS Vermögensverwaltung.

Asia stocks take comfort in China trade data, yuan fix https://t.co/Gs1LqgBrGM — International Finance News (@Gander_News_i5) August 8, 2019

+++

06:05

Der Euro legt gegen den Franken leicht auf 1,0935 zu. Gegen den Dollar handelt die Schweizer Währung fast unverändert bei 97,55 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)