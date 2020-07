09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet zum Wochenschluss tiefer und folgt damit den negativen Vorgaben aus Asien und den USA.. An der Wall Street hatten überraschend hohe wöchentliche Arbeitslosenzahlen bereits am Donnerstag die Stimmung und Indizes belastet. Als zusätzlichen Belastungsfaktor machen Händler die sich zuspitzenden Spannungen zwischen den USA und China aus. US-Aussenminister Mike Pompeo hat die Lage mit einem Appell an die Verbündeten der USA weiter angeheizt.

"Es kann nicht schaden, auch einmal etwas Gewinn einzufahren. Vor allem vor dem Wochenende", sagt ein Börsianer.

Der SMI steht um 09:10 Uhr 1,5 Prozent tiefer bei 10'227 Punkten. Alle 20 SMI-Werte geben nach. Selbst Lonza, die vorbörslich noch anzog, verliert zum Handelsauftakt rund 1,5 Prozent. Die Abschläge bei den SMI-Werten erstrecken sich von -0,6 Prozent bei Swisscom bis -2 Prozent bei Alcon.

Zum Wochenschluss setzt sich die Berichtsaison mit etwas gedrosseltem Tempo fort. Von den Blue Chips haben Lonza und Schindler über den jüngsten Geschäftsverlauf berichtet.

Pharmazulieferer - Lonza steigert Gewinn und schreibt Spezialchemie zum Verkauf aus https://t.co/4EqhEjrQHW pic.twitter.com/HcVEDCjXmn — cash (@cashch) July 24, 2020

Dabei hat Lonza einmal mehr "geliefert" und die Erwartungen übertroffen. Der Pharmazulieferer ist mitten in der Corona-Krise weiter gewachsen und hat im ersten Semester 2020 auch mehr Gewinn gemacht. Zugpferd war einmal mehr die Pharmasparte. Das in der Sparte Lonza Specialty Ingredients (LSI) gebündelte Chemiegeschäft - die Wurzeln des Unternehmens sozusagen - wird zum Verkauf ausgeschrieben.

Auch Schindler (-2%) hat besser als erwartet abgeschnitten. Der Lift- und Fahrtreppenhersteller hat im zweiten Quartal allerdings weniger Umsatz und Gewinn verbucht und will nun mit einer Restrukturierung und Kostenmassnahmen auf die tiefere Nachfrage reagieren. In den nächsten zwei Jahren sollen dabei auch rund 2'000 Stellen gestrichen werden. Die Aktie fällt trotzdem.

Verluste verzeichen auch die Banken UBS und CS (je -1%) sowie die zyklischen Werte ABB (-1,9%) und Adecco (-1,4%) indiziert.

Höhere Kurse kann Sulzer (+0,5%) verzeichnen. Der Anlagenbauer will nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang Kosten sparen und Stellen abbauen.

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech verliert rund 2 Prozent trotz guter Zahlen. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2020 dank des Hypes im Biotechsektor einen Milliardengewinn erzielt. Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Nettogewinn von 422 Millionen nach einem Verlust im ersten Quartal.

08:20

Die wichtigsten Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien:

08:05

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt folgen offenbar den schwachen Vorgaben aus den USA und Asien. Der SMI notiert vorbörslich eine Stunde vor Handelseröffnung rund 1 Prozent im Minus. Ausser Lonza (+0,9%), die am Morgen positive Zahlen verkündete, werden sämtliche Blue Chips tiefer gehandelt.

Am breiten Markt fallen BB Biotech (+0,9%) und Sulzer (+1,4%) auf. Beide Unternehmen verkündeten am Morgen Zahlen.

07:45

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,41 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 41,12 Dollar.

In dieser Woche waren die Ölpreise auf den höchsten Stand seit März gestiegen. Sie haben sich damit ein gutes Stück von ihrem drastischen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Allerdings bleibt die Erholung fragil. Grosse Risiken für die Ölnachfrage sind die angespannte Corona-Lage in den USA und anderen grossen Volkswirtschaften sowie die politischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Oil holds near $41 amid concerns about U.S. demand recovery https://t.co/SnXEdYTEPP pic.twitter.com/rtJIMQNhQL — Bloomberg (@business) July 24, 2020

Auf der Angebotsseite sorgen sich einige Beobachter, ob die für August beschlossene Fördererhöhung durch grosse Produzenten nicht zu früh kommt. Das Ölkartell Opec und verbündete Länder wie Russland begrenzen zwar weiterhin ihre Förderung. Allerdings wollen sie die Deckelung ab kommendem Monat etwas lockern. Die Produktionsbegrenzung war eine Reaktion auf den Nachfrageeinbruch in der Corona-Krise./bgf/mis

06:30

Die Anleger an den asiatischen Märkten sind am Freitag den schwachen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Grund sind die anhaltenden Spannungen zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China. Die Vereinigten Staaten ordneten unter dem Vorwurf der Spionage die Schliessung der chinesischen Botschaft in Houston an, woraufhin die Regierung in Peking Gegenmassnahmen androhte. Das schreckte viele Anleger ab. "Die Nervosität an der geopolitischen Front wächst", sagte Analyst Kishti Sen von ANZ Research.

Chinese markets open lower after U.S. Secretary of State Mike Pompeo attacks the country's leaders in a speech. In Hong Kong, HSBC fell after its rating was cut by Credit Suisse to underperform https://t.co/Akh2v81Dlz pic.twitter.com/8EMxKh9rMm — Bloomberg Next China (@next_china) July 24, 2020

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

06:15

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 106,51 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0090 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9244 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1611 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0734 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2749 Dollar.

05:30

An der Wall Street hat der Dow Jones am Donnerstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 1,3 Prozent auf 26.652,33 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 2,3 Prozent auf 10.461,42 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 3.235,66 Punkte ein.

Die Quartalsberichte einiger namhafter US-Konzerne wie Microsoft , Tesla und Dow Inc kamen bei den Anlegern nicht gut an. Als sich die Verluste ausweiteten, machten Investoren vor allem bei den zuletzt phänomenal gelaufenen Technologieaktien Kasse - womit sich der Abwärtsdruck noch erhöhte.

