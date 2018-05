17:30

Der Leitindex SMI schloss 0,1 Prozent fester bei 8896 Punkten.

Für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgte auch die bevorstehende US-Zinsentscheidung. Die Fed wollte am Abend nach Börsenschluss in Europa die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen bekanntgeben.

Die Schweizer Standardwerte zogen mehrheitlich an. Auf der Verliererseite stach Swisscom mit einem Kursrückgang von 3,5 Prozent heraus. Zwar schnitt der Telekomkonzern im ersten Quartal in etwa wie erwartet ab und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Allerdings warnte Swisscom-Chef Urs Schaeppi vor sinkenden Preise und gleichzeitig hohem Investitionsbedarf.

Die Nestle-Anteile sanken um 0,8 Prozent. Nach der Einigung im Streit um künftige Einkaufspreise mit sechs europäischen Einzelhändlern um Edeka und Coop sind die Produkte des Lebensmittelherstellers künftig wieder in den Regalen der Händlerallianz vorhanden.

Die Grossbanken UBS und Credit Suisse gaben 0,9 und 0,3 Prozent nach.

16:56

Brent weitet seine Verluste aus und fällt um 0,8 Prozent auf 72,52 Dollar, WTI gibt zeitweise 0,4 Prozent auf 66,96 Dollar nach. Die US-Lagerbestände an Rohöl waren in der Vorwoche stärker als erwartet gestiegen.

15:45

Der Dow Jones pendelte im Anfangsgeschäft um seinen Dienstagsschluss von 24'099 Punkte. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite kamen ebenfalls kaum vom Fleck. Zwar wurden keine Zinserhöhungen erwartet. Doch schlossen Börsianer nicht aus, dass die Fed häufiger als bislang erwartet an der Zinsschraube drehen könnte. Die Entscheidung und der Begleitkommentar werden um 20 Uhr MESZ erwartet.

In der weltgrössten Volkswirtschaft läuft die Wirtschaft in diesem Jahr rund. Der Arbeitsmarkt brummt entsprechend. Dies zeigten laut Händlern auch die Daten vom privaten Arbeitsvermittler ADP, der für April mit 204'000 Stellen mehr zusätzliche Jobs auswies als erwartet.

Apple stiegen um drei Prozent auf 174,44 Dollar und waren im Dow damit zu der Top-Favorit. Der iPhone-Hersteller hatte mehr als erwartet verdient und den Aktionären zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Aussicht gestellt.

Auf Talfahrt gingen dagegen Snap, die um 20 Prozent auf 11,20 Dollar einbrachen. Der Snapchat-Betreiber hatte die Anleger mit seinen Nutzerzahlen enttäuscht.

13:50

Eine starke Nachfrage beschert Stahl den grössten Preisanstieg binnen eines Tages seit einem Dreiviertel Jahr. Der Shanghaier Terminkontrakt verteuerte sich am Mittwoch um 4,3 Prozent auf 3727 Yuan (586 Dollar) je Tonne. In seinem Windschatten gewann der Eisenerz-Future 2,3 Prozent auf 474 Yuan (75 Dollar). "Die Nachfrage nach Stahlprodukten bleibt hoch, während das Angebot durch Umweltauflagen geschmälert wird", schrieben die Analysten des Brokerhauses Orient Futures in einem Kommentar. Im Kampf gegen Umweltverschmutzung haben chinesische Behörden in einigen Regionen die Schliessung von Stahlhütten angeordnet.

13:30

Im vorbörslichen US-Handel brechen Snap um über 17 Prozent ein. Der Snapchat-Betreiber hat die Anleger mit seinen Nutzerzahlen enttäuscht. Zahlreiche Analysten äußerten sich kritisch und senkten ihre Kursziele.

13:15

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Nähe der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2003 US-Dollar. Am Dienstag war sie erstmals seit Januar wieder unter die runde Marke gefallen, am Mittwoch dann erneut. Zwischenzeitliche Gewinne konnte der Euro nicht halten.

um Franken steht der Euro aktuell bei 1,1951 wieder auf seinem Niveau vom Morgen. Seine Spanne lag im bisherigen Verlauf bei 1,1938 Franken im Tief und bei 1,1960 im Hoch. Die Devisenexperten von Capital Economics schreiben in einem aktuellen Kommentar, dass sie davon ausgehen, dass der Franken weiter fallen werde. gerade die jüngsten Diskussionen wie etwa über einen stärkeren Protektionismus der USA hätten auch den Franken belastet und an seinem Image als sicherer Hafen gekratzt. Denn gerade kleinere offene Wirtschaftsnationen wie die Schweiz würden am stärksten unter einem zunehmenden Protektionismus leiden. Der US-Dollar bewegt sich aktuell mit 0,9957 Franken ebenfalls in etwa auf seinem Niveau vom Morgen.

11:44

Die nachlassenden Spekulationen auf baldige Neuwahlen geben der italienischen Börse Auftrieb. Der Leitindex der Mailänder Börse stieg am Mittwoch um ein Prozent auf ein Achteinhalb-Jahres-Hoch von 24.221,21 Punkten. Auch italienische Anleihen waren gefragt. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Papiere auf 1,754 von 1,780 Prozent.

Staatspräsident Sergio Mattarella schliesst einem Insider zufolge rasche Neuwahlen trotz der stockenden Koalitionsverhandlungen aus. Stattdessen wolle er eine Regierung, um den Haushalt für 2019 zu verabschieden. Am Montag hatte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, Neuwahlen gefordert.

11:30

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 10.55 Uhr mit 0,12 Prozent höher bei 8'896,88 Punkten. Besonders stützend auf den SMI wirken sich am Berichtstag Roche aus (+1,5% auf 224,10 Franken). Bei den Valoren rücke nach dem Überspringen der Marke bei 220 Franken bereits das Ziel von 230 Franken in Sichtweite. Einzelne Anleger würden dabei aus Novartis (-0,1%) in die Genussscheine von Roche wechseln, hiess es in Händlerkreisen weiter.

Doch tendieren Novartis damit immerhin noch positiver als die Papiere des dritten Indexschwergewichts Nestlé (-0,8%), die mit ihrem klaren Minus ein deutlicheres Plus des SMI verhindern.

Daneben richtet sich am Berichtstag das Marktinteresse aufgrund von Zahlen vor allem auch auf Swisscom (-4,2%). Das Ergebnis des Telekomkonzerns für das erste Quartal war zwar auf den ersten Blick insgesamt mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Eine positive Überraschung blieb indes aus. Die Anleger dürften nach der guten Performance in den vergangenen Tagen nun zumindest einen Teil ihrer Gewinne ins Trockene bringen.

Ebenfalls deutlich belastend wirken sich die Papiere der Grossbank UBS (-0,7%) aus, sowie diejenigen von Bâloise (-2,0%), die am Berichtstag Ex-Dividende gehandelt werden.

10:55

Ein zwei Milliarden Dollar schwerer Aktienrückkauf hievt Rosneft auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 408,05 Rubel. Mit einem Kursplus von 6,5 Prozent steuern die Papiere des führenden russischen Ölkonzerns auf den größten Tagesgewinn seit mehr als drei Jahren zu.

09:12

Der SMI startet praktisch unverändert bei 8885 Punkten. Heute steht die nächste Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Allerdings erfolgt die Publikation nach Börsenschluss in der Schweiz. Weiter steht der ADP-Beschäftigungsbericht aus dem US-Privatsektor im Fokus, wobei erwartet wird, dass die Daten die robuste Entwicklung untermauern.

Im Fokus stehen aufgrund von Zahlen vor allem Swisscom (-1,6 Prozent). Das Unternehmen hat im ersten Quartal etwas mehr Umsatz und Gewinn erzielt, allerdings bleibe das Umfeld weiterhin schwierig, hiess es.

Auch Nestlé (-0,6 Prozent) starten negativ. Von den drei SMI-Indexschwergewichten hatte es in den letzten Tagen zu Novartis (-0,2 Prozent) Neuigkeiten gegeben. So hatte der Basler Pharmakonzern weitere Zulassungen für Medikamente in den USA erhalten sowie positive Studiendaten publiziert.

Das grösste Plus verzeichnen Julius Bär (+1,1 Prozent). Die beiden Grossbanken CS (-0,3 Prozent) und UBS (-0,5 Prozent) werden hingegen tiefer gestellt. Negativ tendieren auch Bâloise (-2,1 Prozent), die ex-Dividende gehandelt werden. Im Plus notieren dafür Clariant (+0,4 Prozent), die von einem Auftrag aus China für den Konzern profitieren.

Am breiten Markt fallen Oerlikon (+3,2 Prozent) mit Avancen auf. Der Industriekonzern hat im ersten Quartal Zahlen über den Erwartungen präsentiert.

08:42

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,16 Prozent tiefer bei 22 472,78 Punkten. Damit knüpfte er an seine moderaten Verluste vom Vortag an.

An Chinas Festlandsbörsen ging es nach dem Wochenende und einer zweitägigen Feiertagspause ebenfalls bergab: Der Leitindex CSI 300 sank um 0,20 Prozent auf 3749,36 Punkte. Dass sich die Stimmung in den Chefetagen der mittleren und privaten chinesischen Industrieunternehmen laut dem vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelten Einkaufsmanagerindex im April überraschend etwas aufgehellt hat, half den Kursen nicht.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 0,49 Prozent auf 30 657,29 Zähler. Hier hatte der Aktienhandel nach einem starken Wochenauftakt am Dienstag feiertagsbedingt geruht.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut Berechnungen der Bank Julius Bär leicht höher bei 8888 Punkten gehandelt. Im Fokus steht die Swisscom-Aktie. Nach Geschäftszahlen wird der Titel 1 Prozent tiefer berechnet. Ebenfalls im Minus stehen die Swatch-Aktien (-0,5 Prozent). Das grösste Plus verzeichnet Novartis (+0,7 Prozent). Am breiten Markt steigen OC Oerlikon (+1,9 Prozent) nach Zahlen und Clariant (0,4 Prozent).

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Von diesen versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf die offiziellen Zahlen am Freitag sowie Zeitpunkt und Tempo der erwarteten weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Fed wird am Abend (19 MESZ) die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen bekanntgeben. Eine sofortige Anhebung des Schlüsselsatzes gilt an der Börse als ausgeschlossen. Darüber hinaus bricht eine erneute Flut von Firmenbilanzen über die Investoren herein.

07:22

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch im frühen Handel nach dem deutlichen Preisrückgang vom Vortag nur schwach erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 73,22 Dollar. Das ist ein Plus von 0,08 Dollar zum Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 US-Cent auf 67,55 Dollar.

07:10

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen nur leicht von dem deutlichen Rückschlag gegenüber dem US-Dollar am Dienstag erholt. Im frühen Handel notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2003 US-Dollar knapp über der 1,20er Marke. Zum Franken steht die Gemeinschaftswährung bei 1,1954 nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Dienstagabend und auch der US-Dollar zeigt sich mit 0,9961 Franken nur minimal bewegt.

06:45

Der Nikkei mit den 225 Standardwerten verlor bis zur Mittagspause 0,3 Prozent auf 22.436 Punkte, während der breiter aufgestellte Topix um 0,3 Prozent auf 1769 Zähler nachgab. Mehrere Autokonzerne mussten im April in den USA ein Absatzminus verbuchen. Dies betraf etwa Toyota. Die Aktie verbilligte sich um 0,7 Prozent. Bei Honda betrug das Minus 2,5 Prozent.

Die Elektronikteilehersteller Murata Manufacuring und TDK legten um 1,7 Prozent beziehungsweise 0,3 Prozent zu, weil der iPhone-Hersteller Apple mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen von Analysten übertroffen hatte.

06:36

Auf dem Devisenmarkt kostete der Dollar im Vergleich zur japanischen Währung 109,67 Yen. Für einen Euro waren 1,2003 Dollar fällig. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Greenback mit 0,9958 und zum Euro mit 1,1954 bewertet.

