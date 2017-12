17:30

Ruhiger Jahresausklang an der Schweizer Börse. Der SMI notierte um 0,3 Prozent niedriger mit 9382 Punkten. Damit steuert der Leitindex nach zwei schwächeren Jahren auf ein erfreuliches Ergebnis zu. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Kurszuwachs rund 14 Prozent.

Für einen neuen Rekord reichte es aber nicht ganz. Mit einem Jahreshoch von 9469 Punkten erreichte der SMI vor gut einer Woche nur den höchsten Stand seit August 2015 und blieb damit rund 80 Punkte unter dem Höchststand von Juni 2007. Der breite SPI erreichte zwar auf 10'827 Zählern einen Rekord, notierte am Freitag aber mit 10'752 Punkten ebenfalls darunter.

"Die Anleger sind meist zufrieden mit der Performance", sagte ein Börsianer. Daher hätten sich viele schon vor Weihnachten in die Ferien verabschiedet.

Den ausführlichen SMI-Schlussbericht lesen Sie hier.

+++

16:00

Der Dow-Jones-Index verliert zum Start bei 24'825 Punkten knapp unter dem Vortagesstand in den Handel. Goldman Sachs gaben 0,7 Prozent nach. Die Wall-Street-Bank erwartet wegen der US-Steuerreform eine massive Belastung in diesem Jahr. Der Gewinn dürfte im Schlussquartal um rund 5 Milliarden Dollar gedrückt werden. Ansonsten wird auch an den Börsen in den USA ein ruhiger Jahresausklang erwartet.

+++

14:00

Zum Schluss eines starken Börsenjahres ist dem Dax auf der Jahres-Zielgeraden doch noch die Puste ausgegangen: Der Leitindex beendete das Jahr mit 12.917,64 Punkten und damit 0,5 Prozent niedriger. Ihm fehlte die Kraft für einen neuen Anlauf auf die 13.000-Punkte-Marke, unter die er am Donnerstag erstmals seit Anfang Dezember abgetaucht war. "Die Schlappe zum Schluss ändert aber nichts daran, dass wir ein sehr gutes Börsenjahr hatten", sagte ein Händler.

Das Plus im Dax summiert sich auf 12,5 Prozent. Das ist das beste Ergebnis seit 2013, als der Dax 25,5 Prozent gewonnen hatte. Für 2018 erwarten die meisten Börsianer eine Fortsetzung des Rekordlaufs - wenn auch mit Hindernissen. Die Anfang November erreichte Bestmarke von 13.525 Punkten dürfte auf jeden Fall getestet werden, erwarten viele.

+++

13:48

Zum Jahresultimo greifen die Anleger in London noch einmal zu: Der Auswahlindex FTSE steigt um 0,9 Prozent und beendet den verkürzten Handel bei 7687,77 Punkten. Das ist der höchste Schlusskurs seiner Geschichte. Der Dax dürfte dagegen mit einem leichten Minus aus dem Handel gehen. Seit Jahresbeginn kommt der deutsche Leitindex damit immer noch auf ein Plus von 12,7 Prozent, während der "Footsie" nur 7,6 Prozent gewinnt.

+++

13:05

Die Wall-Street-Bank Goldman Sachs erwartet wegen der US-Steuerreform eine massive Belastung in diesem Jahr. Der Gewinn dürfte im Schlussquartal um rund 5 Milliarden Dollar gedrückt werden. Das erklärte das Geldhaus am Freitag in New York. Der Grossteil dieser Belastung trete auf durch die Rückführung von Unternehmensgewinnen aus dem Ausland. Genaue Zahlen wird Goldman Sachs am 17. Januar veröffentlichen.

Goldman Sachs to take $5 bln Q4 earnings hit due to repatriation tax https://t.co/jzfWG1PgZc — MarketWatch (@MarketWatch) 29. Dezember 2017

+++

12:45

Der Leitindex SMI bewegt sich in einem flauen Handel mit dünnen Umsätzen in einer engen Bandbreite von nur circa 25 Zählern. Viele Anleger hätten sich an Weihnachten in die Ferien verabschiedet und ihre Bücher geschlossen, heisst es im Handel. Für einen erneuten Anstieg fehlten daher jetzt einfach die Volumen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.55 Uhr 0,26% tiefer bei 9'381,80 Punkten. Zum Jahresende lässt sich somit konstatieren, dass 2017 ein sehr gutes Börsenjahr war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert derweil am Berichtstag 0,25% auf 1'518,26 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30% auf 10'747,43 Punkte.

Unternehmensnews sind am Berichtstag äusserst dünn gesät. Das gilt auch für die Pharma-Schwergewichte Roche (-0,2% auf 246,90 CHF) und Novartis (unv. bei 82,70 CHF). Bei beiden Papieren hat JPMorgan das Kursziel leicht angehoben und zwar auf 84 von 75 CHF bei Novartis (Einstufung weiter "Neutral").

Klar bergauf geht es mit den Papieren von Lonza (+0,8% auf 264,90 CHF). Für diese hat JPMorgan das Kursziel auf 300 von 285 CHF erhöht.

Bei den Finanz- und Versicherungstiteln erhöht JPMorgan das Kursziel für Zurich (-0,6% auf 296,10 CHF) minim auf 313 von 311 CHF und belässt die Einstufung auf "Neutral".

Den ausführlichen SMI-Mittagsbericht lesen Sie hier.

+++

10:15

Der Swiss Market Index (SMI) dümpelt weiter leicht im Minus vor sich hin. Der Handel ist ruhig. Tolle Schneeverhältnisse und strahlender Sonnenschein locken am letztern Handelstag des Jahres wohl mehr Leute in die Berge als aufs Börsenparkett.

Blick auf die Konkordia-Hütte im Jungfrau-Aletsch-Gebiet, Webcam, 29. Dezember 2017, 10:20 Uhr

+++

09:53

Kupfer kostet mit rund 7260 Dollar je Tonne 0,4 Prozent weniger, bleibt aber in Sichtweite seines Jahreshochs von 7312,50 Dollar. Allerdings hat sich das Industriemetall 2017 dank der hohen Nachfrage vor allem aus China um über 30 Prozent verteuert. Das ist der grösste Preisanstieg seit 2009.

+++

09:06

Der SMI geht mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 9385 Punkten in den Handel. So kurz vor dem Jahreswechsel hätten die meisten Börsianer ihre Bücher bereits geschlossen. Der Fokus richte sich schon auf das bevorstehende Börsenjahr 2018, heisst es am Markt.

An der Schweizer Börse gilt es eher als unwahrscheinlich, dass der SMI das am 19. Dezember erzielte Jahreshoch von 9'468,84 Punkten noch toppen kann. Von Konjunkturseite her sind die Termine, die Unterstützung bieten könnten, am Freitag spärlich gesät.

Das gilt somit auch für die Pharma-Schwergewichte Roche (+0,1 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent). Bei den beiden Pharmatiteln Novartis (-0,2 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent) hat JPMorgan das Kursziel leicht angehoben und zwar auf 84 von 75 CHF bei Novartis (Einstufung weiterhin "Neutral") und auf 300 von 290 CHF bei Roche (Einstufung weiterhin "Overweight"). Novartis hatten am Vortag bei 82,70 CHF geschlossen, Roche GS bei 247,40 CHF.

Zum dritten Schwergewicht Nestlé (-0,5 Prozent) wiederum gab es am Freitag in chinesischen Medien die Nachricht, dass das Unternehmen eine Milchverarbeitungsfabrik in der Inneren Mongolei verkaufen will.

Bei den Finanz- und Versicherungstiteln erhöht JPMorgan das Kursziel für Zurich (-0,4 Prozent Prozent) minim auf 313 von 311 CHF und belässt die Einstufung auf "Neutral". Gestern gingen Zurich bei 297,80 CHF aus dem Markt.

Viele Zykliker wie Richemont (-0,2 Prozent), Sika (unverändert), ABB (-0,2 Prozent), Adecco (-0,3 Prozent) oder Swatch (-0,3 Prozent) zeigen sich erneut eher von der negativen Seite.

Weiter vermeldete die Liechtensteinische Landesbank LLB (Aktie unverändert) im Rahmen einer Pflichtmitteilung, dass die Haselsteiner Familien-Privatstiftung nun einen Anteil von 6 Prozent übernommen hat.

+++

08:17

Mittlerweile sind die Aktienmärkte in Asien geschlossen. In Tokio hat die Börse am letzten Handelstag des Jahres einen Tick leichter tendiert. Der Nikkei-Index fiel um 0,1 Prozent auf 22.764 Punkte. Für das Jahr 2017 fährt der Index aber ein Plus von 19 Prozent ein und hält so den Anschluss an die Wall Street, was den europäischen Börsen mit Kursgewinnen von im Schnitt etwa zehn Prozent schwerer fällt.

Neben der an Schwung gewinnenden Weltwirtschaft stützte die politische Stabilität in Tokio und die ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan die Börse. Der breiter gefasste Topix-Index fiel ebenfalls um 0,1 Prozent auf 1817 Punkte. Seine Gewinne für 2017 summieren sich auf 19,7 Prozent. Die Aktien von Softbank verloren nach anfänglichen Gewinnen 0,1 Prozent. Ein Konsortium um den Telekomkonzern kauft einen Anteil am Mitfahrdienst Uber zu einem kräftigen Preisnachlass.

Softbank kauft offenbar 15 Prozent an Uber zu einer Bewertung von (nur noch) 48 Mrd. Dollar. https://t.co/2eWarIEWnl — Dr. Holger Schmidt (@HolgerSchmidt) 28. Dezember 2017

In Shangahi tendierte die Börse gut behauptet. Der Shanghai-Composite dürfte das Jahr mit einem Plus von rund sechs Prozent abschliessen. Der Blue-Chip-Index lag ebenfalls leicht im Plus und war damit auf bestem Weg, einen Jahresgewinn von rund 22 Prozent einzufahren. Die Börse in Seoul blieb am Freitag geschlossen.

+++

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Indikatoren der Bank Julius Bär 0,1 Prozent höher bei 9414 Punkten berechnet. Damit steuert der Leitindex auf eine positive Jahresbilanz von mehr als 14 Prozent zu. Viele Anleger hätten ihre Positionen bereits bezogen, sagten Händler. Darüber hinaus seien viele Marktteilnehmer in den Ferien.

In einem nachrichtenarmen Umfeld tendieren die SMI-Einzeltitel alle in der Region von +0,1 Prozent.

An vielen Handelsplätzen in Europa endet der Handel am Freitag bereits früher.

In New York hatte die Wall Street am Donnerstag nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne noch etwas ausgeweitet: der Dow Jones hatte mit einem Plus von 0,3 Prozent geschlossen, während der S&P500 und der Nasdaq-Composite mit je einem Gewinn von 0,2 Prozent den Handel beendet hatten.

+++

07:26

Der Euro hat sich am Freitag gegenüber US-Dollar und Franken wenig verändert. Am Morgen hält sich die Gemeinschaftswährung stabil über der Marke von 1,19 US-Dollar und wird aktuell bei 1,1953 Dollar gehandelt. Das ist etwa der gleiche Kurs wie am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1694 CHF ebenfalls kaum verändert und auch der US-Dollar kostet mit zuletzt 0,9783 CHF in etwa so viel wie am Donnerstagabend.

Kurz vor dem Jahresende könnten noch einmal Konjunkturdaten für leichte Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen am Vormittag Daten zur Entwicklung der Geldmenge und der Kreditvergabe in der Eurozone. Ausserdem werden im Tagesverlauf Kennzahlen zur Preisentwicklung in Deutschland erwartet.

+++

07:15

Die Digitalwährung Bitcoin steht am Freitagmorgen im Plus. Laut der Handelsplattform coindesk.com kostet Bitcoin derzeit 15'064 Dollar (+4,4 Prozent). Am Vortag hatte die bekannteste Digitalwährung an Wert verloren, weil Südkorea angekündigt hatte, schärfer gegen die Spekulation mit der Kryptowährung vorgehen zu wollen. Die Massnahmen sollen sich von einem Verbot anonymer Konten bis hin zur Schliessung von bestimmten Handelsplätzen erstrecken.

South Korean Government Stressing Over “Irrationally Overheated” Bitcoin Market https://t.co/lpxGu5KaMj — Krypto Gekko (@KryptoGekko) 29. Dezember 2017

+++

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sank am Freitag kurz vor Handelsschluss um 0,1 Prozent auf 22'760 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent. Ein Euro wurde mit 1,1945 Dollar bewertet nach 1,1941 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 112,75 Yen gehandelt nach 112,87 Yen in den USA.

(cash/Reuters/AWP)