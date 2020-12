08:05

Der SMI notiert laut Daten der Bank Julius Bär rund 0,25 Prozent tiefer bei 10'513.53 Punkten. Ausser Sika (+0,2%) büssen alle Blue Chips zwischen 0,2 und 0,3 Prozent ein. Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller vertieft Sika seine Partnerschaft mit der amerikanischen Cidra Condrete Systems

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel von erhöhtem Niveau aus leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 51,27 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 48,19 Dollar.

Trotz der leichten Preisrückgänge bewegen sich die Rohölpreise in der Nähe ihres höchsten Standes seit März. Wenige Wochen davor hatte die Corona-Pandemie die ganze Welt erfasst. Die Ölpreise waren daraufhin dramatisch abgestürzt. Verschärft wurde die Situation seinerzeit durch einen Preiskrieg grosser Förderländer, der mittlerweile beendet ist.

+++

07:35

Zum grossen Verfall an den Terminmärkten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte er unter anderem wegen der Hoffnung auf eine Einigung im Streit über weitere US-Konjunkturhilfen 0,8 Prozent auf 13.667,25 Punkte zugelegt. Dies und die Aussicht auf die rasche Zulassung weiterer Coronavirus-Impfstoffe stimmt Investoren weiter optimistisch.

Auch beim Thema Brexit bleiben sie Börsianern zufolge hoffnungsvoll, dass sich Grossbritannien und die EU auf den letzten Drücker doch noch auf ein Freihandelsabkommen einigen. Daneben richten Investoren ihr Augenmerk auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten rechnen für Dezember mit einem Rückgang auf 90 Punkte von 90,7 Zählern im Vormonat. Die Erwartungskomponente werde demnach aber auf 92,5 Punkte von 91,5 Zählern steigen.

Unabhängig davon verfallen am "Hexensabbat" Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

+++

07:20

Die Spekulationen auf ein US-Konjunkturpaket treiben die Preise für Kupfer am Freitag auf den höchsten Stand seit acht Jahren. An der Londoner Börse LME verteuert sich das Industriemetall um 1,4 Prozent auf 8028 Dollar je Tonne. Der chinesische Terminkontrakt gewinnt 2,2 Prozent auf 59.620 Yuan (9110 Dollar). "Es wird weiter nach oben gehen", prognostiziert Rohstoff-Händlerin Anna Stablum vom Brokerhaus Marex Spectron. "Die Nachfrage ist gewaltig, die Lagerbestände gering und es kommt weiteres Geld ins System."

+++

07:10

Der SMI notiert laut Daten der IG Bank rund zwei Stunden vor Handelseröffnung 0,3 Prozent im Minus. Am gestrigen Donnerstag stieg der Leitindex um 0,8 Prozent auf 10'540 Punkte.

+++

06:20

Steigende Corona-Fallzahlen in Tokio haben am Freitag den japanischen Aktienmarkt belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index büsste 0,2 Prozent ein auf 26.756,89 Punkte. Die Börse in Shanghai notierte kaum verändert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg 0,7 Prozent.

+++

06:05

Im fernöstlichen Devisenhandel büsste der Euro 0,2 Prozent ein auf 1,2250 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung 0,3 Prozent auf 103,40 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0837 Franken und zum Dollar mit 0,8847 Franken.

+++

22:45

Mit dem Versprechen einer weiterhin lockeren US-Geldpolitik im Rücken und der Aussicht auf neue Corona-Hilfen haben sich einige US-Aktienindizes am Donnerstag auf Rekordkurs begeben. Der Dow Jones Industrial gehörte nicht dazu, schrammte im Verlauf aber haarscharf - nur um zwei Punkte - daran vorbei. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,49 Prozent auf 30 303,37 Punkte.

Dagegen verbuchte der marktbreite S&P 500 einen weiteren Höchststand bei 3725 Punkten und schloss 0,58 Prozent im Plus mit 3722,48 Zählern. Auch der technologielastige Nasdaq 100 erklomm ein Rekordhoch bei 12 760 Punkten und stieg am Ende um 0,66 Prozent auf 12 752,06 Punkte.

S&P 500 notched a record high Thursday, ending the day 0.5% despite time fading to renew pandemic aid https://t.co/TBCTWQK6Oe pic.twitter.com/PEkKpOmpqa — Bloomberg Markets (@markets) December 17, 2020

Mit einem Tag Verspätung entfalteten die Aussagen der US-Notenbank Fed an ihre positive Wirkung. Die Währungshüter setzen ihre Krisenpolitik angesichts der weiter schwelenden Corona-Pandemie fort. Die Leitzinsen bleiben in der Nähe der Nulllinie, während weiterhin jeden Monat dreistellige Milliardenbeträge in die amerikanische Wirtschaft gepumpt werden.

(cash/AWP/SDA/Bloomberg/Reuters)