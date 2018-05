12:25

Nach einer längeren Phase mit nur geringen Ausschlägen fällt die Bewegung des Leitindex' damit wieder einmal eindeutig aus. Am meisten unter Druck stehen dabei konjunktursensitive Aktien. In Marktkreisen wird darauf hingewiesen, dass die derzeit registrierte Abflachung der Zinsstrukturkurve, also die Differenz zwischen den kurz- und den langfristigen Zinsen, zuletzt ein ziemlich sicheres Zeichen dafür gewesen sei, dass sich am Horizont eine Rezession abzeichne.

Der SMI steht am Mittag 1,3 Prozent tiefer bei 8821 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI fällt um 1,5 Prozent auf 1461 Punkte zurück und der breite SPI um 1,2 Prozent auf 10'524 Punkte.

Angesichts der wieder etwas aufgekommenen Konjunktursorgen - am Berichtstag sind noch enttäuschende Daten zur Stimmung der Unternehmen im Euroraum oder zum Einkaufsverhalten der Manager in Deutschland publiziert worden - stehen konjunktursensitive Aktien wie Lonza (-2,4%) und Clariant (-2,4%) aus dem Chemiebereich, im Industriesegment ABB (-2,4%) oder im Bereich Luxusgüter Swatch (-2,3%) und Richemont (-1,8%) am stärksten unter Druck.

Ebenfalls tiefer gestellt, wenn auch moderater, werden Julius Bär (-1,4%). Die Privatbanken-Gruppe hat am Morgen Geschäftszahlen zu den ersten vier Monaten 2018 präsentiert, die am oberen Rand der Analysten-Erwartungen ausgefallen sind. Teilweise wird allerdings ein etwas schwächerer Neugeldzufluss als noch im Vorjahr bemängelt, vor allem verweisen Beobachter aber auf den starken Lauf der Aktien in den vergangenen Wochen, der nun zu Gewinnmitnahmen verleitet.

Von den beiden Grossbanken halten sich UBS (-1,3%) besser als CS (-2,0%). Klar im Minus, aber doch weit vorne in der Tabelle stehen die Pharmaschwergewichte Roche (-1,0%) und Novartis (-0,7%), während Nestlé (-0,3%) zusammen mit Sonova (+0,6%) das Spitzenduo bilden. Sonova schlagen damit nach der schwachen Performance im Anschluss an die Jahreszahlen einen Erholungskurs ein. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

+++

11:30

Der Euro ist am Mittwochmorgen nach schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone stark unter Druck geraten und hat gegenüber dem Dollar wie auch dem Franken weiter an Boden verloren.

Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro deutlich nach und lag am Morgen zeitweise nur noch ganz knapp über 1,16 Franken. Kurz vor Mittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1619 Franken deutlich tiefer als am Vorabend, als der Kurs noch knapp unter 1,17 lag. Der Dollar/Franken-Kurs hat leicht nachgegeben und liegt bei 0,9903 Franken.

Gegenüber dem Dollar fiel der Euro kurz unter 1,17 Dollar und erreichte bei 1,1699 Dollar den tiefsten Stand seit vergangenen November. Vor dem Mittag notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,1733 Dollar aber bereits wieder höher, wenn auch noch immer deutlich unter dem Niveau vor der Veröffentlichung der Konjunkturdaten aus der Eurozone.

+++

10:20

Die Schweizer Börse gibt am Mittwochmorgen auf breiter Front nach. Der SMI fällt um 1,0 Prozent auf 8851 Punkte und damit so stark wie seit Anfang April nicht mehr. Zunehmende geopolitische Sorgen belasteten laut Händlern die Aktienmärkte. "Die Töne zwischen den USA und Nordkorea sind wieder etwas schärfer geworden", kommentiert die Thurgauer Kantonalbank. Dies dämpfe die Kauffreude der Anleger, heisst es.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von Cosmo Pharmaceuticals, die um 14 Prozent einbrechen. Wie es sich schon vor zwei Wochen abgezeichnet hat, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA das Zulassungsgesuch für das Darmkontrastmittel Methylen Blau wegen nicht genauer definierter Mängeln zurückgewiesen und der Firma empfohlen, es mit neuen Studienergebnissen erneut zu versuchen. Die Entscheidung solle keinen Einfluss auf die Prognose der Firma für 2018 haben, teilte Cosmo mit.

Die Aktien von Julius Bär verlieren 1,1 Prozent. Der Vermögensverwalter sammelte in den ersten vier Monaten des Jahres neue Gelder bei der reichen Kundschaft ein: Der Nettoneugeldzufluss lag bei über 5 Prozent des Bestands. Die verwalteten Vermögen stiegen um drei Prozent auf 401 Milliarden Franken.

Die als krisenresistent geltenden Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche ermässigen sich um rund ein halbes Prozent.

Die Anteile der Grossbank Credit Suisse fallen um 1,8 Prozent. UBS sinken um 0,7 Prozent. Die meisten Versicherungswerte tendieren mehr als 1 Prozent schwächer. Die Aktien zyklischer Firmen büssen bis zu 2 Prozent ein.

Die Aktien von Swatch sacken um 2,1 Prozent ab. Mit einem Kursplus von rund einem Viertel im laufenden Jahr führt der Uhrentitel die Gewinner bei den Standardwerten an. Rivale Richemont wird um 1,8 Prozent tiefer bewertet.

+++

09:25

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung 0.9 Prozent auf 8853 Punkte nach.

International gesehen bleiben die aufgetauchten Fragen um das Zustandekommen des Gipfeltreffens zwischen dem US-Präsidenten und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sowie die Regierungsbildung in Italien im Fokus. Die künftige italienische Koalitionsregierung aus Fünf-Sterne-Partei und fremdenfeindlicher Lega stellt aus Sicht des Münchner ifo-Instituts die Grundlagen der Eurozone in Frage.

Julius Bär geben trotz vorbörslichem Plus nach Eröffnung mit 1,5 Prozent deutlich nach. Mit den verwalteten Vermögen (AuM) lag die Bank am oberen Rand der Analystenschätzungen und auch die Cost/Income-Ratio sowie die Bruttomarge fielen besser aus als erwartet. Als "In Line" wurde der Zufluss an Neugeldern zur Verwaltung gesehen. Ein weiterer Kommentator bezeichnet die Zahlen als insgesamt "bullish". Dennoch fällt die Aktie Gewinnmitnahmen zum Opfer

Lesen Sie dazu auch: Julius-Bär-Aktie fällt Gewinnmitnahmen zum Opfer

Mit einem Minus von 1,5 Prozent für Credit Suisse und einem solchen von 0,9 Prozent für UBS fallen die anderen beiden Bankaktien unter den Bluechips ebenfalls etwas zurück.

Am wenigsten starkt sind die Abschläge aus dem Leitindex bei den defensiven Werten Novartis (-0,4 Prozent) sowie Roche und Swisscom (beide -0,5 Prozent).

Ein Kurseinbruch ereignet sich bei Cosmo (-14,0 Prozent) nach einem negativen Entscheid der US-Zulassungsbehörde ab.

+++

08:20

US-Präsident Donald Trump hat an den asiatischen Börsen die Sorge vor einem Handelsstreit mit China erneut aufleben lassen. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittwoch 1,2 Prozent auf 22.689 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,7 Prozent nach.

Auch in China fielen die Börsenbarometer um mehr als ein Prozent. Anleger reagierten nervös, nachdem Trump sich unzufrieden mit dem Stand der Verhandlungen gezeigt hatte. Die USA und China hatten zu Wochenbeginn nach monatelangen gegenseitigen Zolldrohungen eine Grundsatzvereinbarung geschlossen.

"Vielleicht waren die Märkte am Montag zu optimistisch", sagte Analyst Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Bei zahlreichen Fragen gebe es noch keine Fortschritte, etwa beim Schutz geistigen Eigentums. "Die Unsicherheit ist immer noch da und das dämpft die Handelsaktivität", sagte Aktienstratege Isao Kubo vom Vermögensverwalter Nissay Asset Management. Ebenfalls auf die Stimmung drückte, dass Trump das geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un infrage stellte. Ein Anstieg des Yen zum Dollar machte in Japan vor allem Exportfirmen zu schaffen. Aktien von TDK fielen um 2 Prozent, Honda Motor um 1 Prozent.

+++

08:08

Der Swiss Market Index (SMI) wird gemäss der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,23 Prozent nachgeben. Gestern schloss der Leitindex bei 8936 Punkten leicht tiefer.

Im Fokus steht Julius Bär: Die Privatbank verbessert die Bruttomarge in den ersten 4 Monaten. Die Aktie legt vorbörslich um 1,8 Prozent zu.

Ziemlich beeindruckend: @juliusbaer verbessert die Bruttomarge zwischen Januar und April um 5 auf insgesamt 93 Basispunke. #Zwischenbericht $BAER — cashInsider (@cashInsider) 23. Mai 2018

Leicht positiv zeigt sich auch Swisscom (+0,1 Prozent), die restlichen Titel aus dem Leitindex geben nach.

+++

07:45

Der Euro hat am Mittwoch zum Dollar wie auch zum Schweizer Franken leicht nachgegeben. Am Morgen notiert die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1765 Dollar bzw. 1,1676 Franken und damit jeweils etwas tiefer als am Vorabend. Der Dollar geht zum Franken derweil kaum verändert für 0,9925 um.

Nach wie vor bleibt die Regierungsbildung in Italien ein wichtiges Thema am Devisenmarkt und belastet den Euro. Die Ernennung einer Regierung aus der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega lässt auf sich warten. Der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte, sorgte mit Unklarheiten in seinem Lebenslauf für Aufregung. Italienische Medien berichteten, dass sich die Entscheidung über einen Regierungsauftrag für Conte in die Länge ziehen könnte.

+++

06:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittwochnachmittag mit 22.716 Punkten 1,1 Prozent im Minus. Am Montag hatten Entspannungssignale im Handelsstreit den Märkten in Asien noch merklich Auftrieb gegeben. Am Dienstag hatte Trump dann gesagt, die Gespräche mit China seien erst am Anfang.

"Vielleicht waren die Märkte am Montag zu optimistisch", sagte Analyst Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities: "Die Wahrheit ist, die Gespräche zwischen den USA und China laufen noch." Bei zahlreichen Fragen gebe es noch keine Fortschritte, etwa beim Schutz geistigen Eigentums.

China plays the long game with Trumphttps://t.co/TyVZkDKAzh — Mohamed Yasin (@HagiYasin) 23. Mai 2018

Ebenfalls auf der Stimmung lasteten Händlern zufolge die kritischen Kommentare Trumps zum geplanten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt seien, könne das am 12. Juni in Singapur geplante Treffen auch ausfallen oder verschoben werden, hatte er gesagt.

Der Euro legte leicht zu und wurde mit 1,1781 Dollar gehandelt. Der Dollar wurde mit 110,83 Yen bewertet.

(cash/AWP/Reuters)