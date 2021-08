10:50

Weitere neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Autoneum: Kepler Cheuvreux erhöht auf 185 (175) Fr. - Hold

Baloise: Kepler Cheuvreux erhöht auf 168 (165) Fr. - Hold

Bachem: Mirabaud Securities nimmt 600 Fr. in Revision - Buy

SPS: Vontobel erhöht auf 95 (92) Fr. - Hold

Metall Zug: Kepler Cheuvreux erhöht auf 2700 (2500) Fr. - Buy

Geberit: Mirabaud Securities erhöht auf 770 (600) Fr. - Hold

10:30

Experten der Zürcher Kantonalbank sehen eine Aufwertung des Euro gegen den Franken. "Wir glauben, dass die EZB an der kommenden Sitzung ihre volkswirtschaftlichen Prognosen erhöhen wird und bekannt gibt, dass die Anleihenkäufe gegenüber dem Tempo der letzten zwei Quartale drosseln wird. Zusammen mit einem anhaltendem Wachstum über Potenzial dürfte dies den EUR/CHF-Kurs wieder in Richtung 1.10 treiben", schreibt die Zürcher Kantonalbank in der "Daily Market Opinion".

10:00

Der SMI vollzieht eine ähnliche Entwicklung wie am Donnerstag: Nach einer negativen Eröffnung handelt der Schweizer Leitindex leicht im Plus. Aktuell steigt der SMI 0,1 Prozent. Verantwortlich für den Umschwung sind Nestlé (0,4 Prozent höher) und Lonza (1,2 Prozent höher).

09:10

Die Schweizer Aktienbörse eröffnet nur wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell mit leichten Verlusten. Händler erhoffen sich vom Fedchef Hinweise auf eine etwas straffere geldpolitische Ausrichtung. Die Fachleute sind sich aber unsicher, wie konkret Powell werden wird. Eine ausdrückliche Ankündigung erwarten daher nur die wenigsten. Vor der nächsten geldpolitischen Sitzung des Fed, die erst in etwa einem Monat stattfinde, werde Powell wohl kaum etwas ankündigen, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Bis dahin würden mit dem US-Arbeitsmarktbericht und der Inflationsrate für August noch wichtige Daten veröffentlicht.

Der SMI wird um 09:10 Uhr 0,15 Prozent tiefer gehandelt bei 12'392 Punkten. Der breite SPI verliert 0,12 Prozent bei 15'903 Zählern.

Grösster Gewinner unter unter den Blue Chips ist Lonza (+0,8%). Negativer Ausreisser ist Credit Suisse (-0,9%). Auch Richemont, UBS und Swatch gehören mit einem Minus von je 0,7 Prozent zu der Verlierern. Die restlichen Blue Chips notieren ohne grosse Veränderungen.

08:25

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien U-blox: Julius Bär erhöht auf 62 (55) Fr. - Hold

Alcon: Berenberg erhöht auf 85 (80) Fr. - Buy

Baloise: Berenberg senkt auf 175 (189) Fr. - Hold

08:10

Der Goldpreis hat am Freitag wieder etwas zur Erholung angesetzt und die Marke von 1800 US-Dollar zurückerobert, nachdem das Edelmetall zuletzt wieder unter die Marke gefallen war.

08:05

Die Schweizer Börse wird wohl ohne grosse Bewegungen in den Handel vom Freitag gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,05 Prozent tiefer bei 12'403 Zählern. Gestern hatte der Schweizer Leitindex 0,36 Prozent zugelegt.

Alle SMI-Titel werden minim tiefer gehandelt. Auch am breiten Markt gibt es kaum Ausschläge. Bachem (+1%) sind nach positven Geschäftszahlen gefragt.

07:25

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1763 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro dagegen eine Spur leichter. Er notiert derzeit bei 1,0780 und damit etwas tiefer als am Vorabend mit 1,0790 Franken. Am Donnerstag hatte der Euro einmal kurz die Schwelle von 1,08 überschritten. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9165 Franken ebenfalls etwas tiefer. Am Vorabend waren es noch 0,9182.

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank unverändert bei 12'409 Zählern. Gestern hatte der Schweizer Leitindex 0,36 Prozent zugelegt.

06:10

Die Stimmung der asiatischen Anleger war am Freitag nach den Anschlägen auf den Flughafen in Kabul etwas gedämpft. Auch in Erwartung auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell sind die Anleger vorsichtig geworden. "Es gibt drei Dinge, die sich im Moment dazu beitragen, die Stimmung zu trüben", sagte Kyle Rodda, Analyst bei IG Markets, und verwies auf die schwache Entwicklung an der Wall Street nach den Anschlägen in Afghanistan, auf die Vorsicht vor dem bevorstehenden Symposium in Jackson Hole und auf die Tatsache, dass die asiatischen Börsen in dieser Woche schwächelten, weil die Anleger wegen möglicher künftiger regulatorischer Maßnahmen in China nervös waren.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 27.647 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1929 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent.

Chinese technology shares advanced as traders continued bargain hunting on hopes that the most intense phase of Beijing’s regulatory clampdown on private enterprise may have passed https://t.co/A8g7KtqxcH — Bloomberg Markets (@markets) August 27, 2021

05:55

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,98 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4847 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9170 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1755 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0780 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3697 Dollar.

23:00

Nach dem Boom in der Corona-Krise flaut das Wachstum beim Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton deutlich ab. Im jüngsten Geschäftsquartal bis Ende Juli steigerte das Unternehmen die Erlöse im Jahresvergleich zwar um kräftige 54 Prozent auf 936,9 Millionen Dollar (797,0 Mio Euro), wie es am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im vorherigen Quartal hatte der Umsatz jedoch noch um mehr als das Doppelte zugelegt und über eine Milliarde Dollar betragen.

Zudem warnte Peloton, dass höhere Kosten und starke Preissenkungen bei einigen Produkten die Bilanz im laufenden Vierteljahr belasten dürften. Das kam bei Anlegern nicht gut an - die Aktie stürzte nachbörslich zunächst um 15 Prozent ab. Für Nervosität sorgte auch, dass Peloton ein nicht näher definiertes Buchhaltungsproblem einräumte. Dennoch erholte sich der Aktienkurs rasch wieder etwas.

Peloton shares fell as much 15% in after-hours trading following a disappointing earnings report https://t.co/PdnhFz0yq7 — Bloomberg (@business) August 26, 2021

22:45

Vor der Notenbank-Konferenz von Jackson Hole haben Anleger am Donnerstag an der Wall Street das Risiko zurückgefahren. Vor allem im Späthandel kamen die Kurse etwas stärker unter Druck, zumal fordernde Stimmen aus dem Umfeld der Fed nach baldigen Straffungen kamen. Der Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,54 Prozent auf 35 213,12 Punkte. Er ist damit wieder mehr als 400 Zähler von seinem bisherigen Rekord entfernt.

Unter den übrigen Indizes konnten weder der S&P 500 noch der Nasdaq 100 ihre jüngsten Rekordserien fortsetzen: Der marktbreite S&P-Index schloss 0,58 Prozent tiefer bei 4470,00 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq-Auswahlindex ging es um 0,59 Prozent auf 15 278,52 Zähler bergab.

Unter den Einzelwerten gab es einige Quartalszahlen zu verarbeiten, die Licht und Schatten zu bieten hatten. Unter anderem der Software-Sektor stand im Fokus mit dem SAP-Rivalen Salesforce , der auch im zweiten Geschäftsquartal mit guten Geschäften überzeugte und die Jahresprognosen erneut erhöhte. Nach einem Anstieg um bis zu 5,5 Prozent verteidigten die Papiere an der Dow-Spitze immerhin ein Plus von 2,7 Prozent.

Das erst 2020 an die Börse gegangene Software-Unternehmen Snowflake konnte die Salesforce-Aktie nach starken Geschäftszahlen mit einem Kursanstieg um 7,6 Prozent übertrumpfen. Auf der Schattenseite der Branche tauchten jedoch die Anteilscheine von Autodesk auf, die um 9,4 Prozent absackten. Der CAD-Softwarehersteller hatte mit seinem Gewinnziel für das dritte Quartal enttäuscht.

