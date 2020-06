11:35

Die Wirecard-Aktie hat den Handel nach zwischenzeitlicher Aussetzung aufgrund der Insolvenzmeldung wieder aufgenommen. Die Titel stürzen 79,7 Prozent ab und notieren bei 2,50 Euro.

10:45

Der Swiss Market Index dreht ins Plus und notiert derzeit rund 0,2 Prozent höher. Die Übersicht zu den Einzelaktien:

09:50

Die Deutsche Bank hat eine Sektorstudie zu Schweizer Banken veröffentlicht. Sie erhöht dabei das Kursziel für die Credit Suisse auf 11 von 10 Franken (derzeit: 9,38) und belässt die Einstufung auf Buy. Insbesondere in den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals hätten die Schweizer Banken mit der Erholung der globalen Märkte auf hohem Niveau mitgehalten, steht in der Studie. Die Aktien der Credit Suisse böten zudem nach einer Underperformance seit Jahresbeginn das höchste Renditepotenzial. Die Titel zählten weiter zu seinen "Top Picks" unter den europäischen Banken.

In der gleichen Studie hat die Deutsche Bank das Kursziel für Julius Bär auf 44 von 36 Franken erhöht und die Einstufung auf Hold belassen. Hauptsächlich aufgrund positiver Anpassungen der verwalteten Vermögen wurden die Gewinnschätzungen auf breiter Front angehoben.

09:40

Folgende Änderungen bei Ratings und Kurszielen geben am Markt zu reden: Die Credit Suisse erhöht das Kursziel für Partners Group auf 960 von 925 Franken (derzeit: 827) und bestätigt die Einstufung Outperform. Goldman Sachs erhöht das Kursziel für Swisscom auf 428 von 370 Franken (derzeit: 489) und belässt die Einstufung auf Sell.

09:15

Der Schweizer Aktienmarkt kommt nach einem heftigen Kursrutsch auch am Donnerstag vorerst noch nicht zur Ruhe. Die Angst vor einer neuen Corona-Infektionswelle und Spekulation über zusätzliche US-Zölle für europäische Waren hatten die Dividendenpapiere zur Wochenmitte talwärts geschickt.

Es gebe also viele Gründe, im Moment vorsichtig zu sein, erklärten Händler. Die Nachrichtenlage sei sehr fragil und könne schnelle Bewegungen in die eine oder die andere Richtung auslösen. Am Nachmittag stehen etwa einige wegweisende Konjunkturdaten aus den USA an. Zuletzt hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich nach unten korrigiert.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr 0,32 Prozent tiefer bei 9'984,98 Punkten. Der breite SPI verliert 0,32 Prozent bei 12'376.00 Punkten. Alle 20 SMI-Werte notieren tiefer ausser Lonza (+0,8%). Roche und Givaudan sind unverändert.

Die Nachrichtenlage bei den Unternehmen ist am Berichtstag sehr dünn. Etwas Bewegung gibt es nach Analystenvoten. Für die Partners Group (-1%) etwa hat die Credit Suisse ihr Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Der Vermögensverwalter gilt als Favorit für die Aufnahmen in den Leitindex SMI. Die Aktie verliert dennoch zum Handelsauftakt.

Mit Sunrise geht es um 3 Prozent nach oben. Goldman Sachs hat die Papiere in einer Branchenstudie auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft. Die US-Bank denkt, dass Sunrise dem Mitbewerber Swisscom (-0,4%) künftig Marktanteile abluchsen wird.

Dufry verlieren um 1,3 Prozent an. Hintergrund dürfte die Meldung sein, dass der Lufthansa-Grossaktionär seine Zustimmung zum Rettungspaket für die Swiss-Mutter Lufthansa signalisiert hat.

Bobst büssen auf der anderen Seite vorbörslich um 5,1 Prozent ein. Zehn Minuten nach Handelsauftakt hat sich noch kein Kurs gebildet, was auf ein hohes Handelsvolumen bei dieser Aktie schliessen lässt. Der Hersteller von Verpackungsmaschinen hat eine Gewinnwarnung für das erste Semester herausgegeben. Neu rechnen die Westschweizer mit einem Verlust im Halbjahr.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,1 Prozent im Minus geschätzt. Keiner der 20 Titel fällt besonders ab. Am Mittwoch hatte der SMI wegen Ängsten vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle deutlich verloren.

Am breiten Markt stürzen Bobst 5 Prozent ab. Ascom steigen 1,4 Prozent. Die Firma erhält einen Auftrag von einem Spital in Helsinki.

Anleger setzen bei der Lufthansa nach dem Einlenken von Grossaktionär Heinz Hermann Thiele auf grünes Licht für den Rettungsplan. Die Aktien liegen vorbörslich 27 Prozent im Plus. Thiele, der zuvor Bedenken gegen den Staatseinstieg geäußert hatte, will auf der Hauptversammlung für das milliardenschwere staatliche Finanzpaket stimmen.

06:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 22'230 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1564 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,1 Prozent. Die Märkte in Hongkong und auf dem chinesischen Festland sind heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Steigende Coronavirus-Fälle verstärken in Asien die Angst der Anleger vor einer zweiten Virus-Welle. Doch auch die Handelsspannungen zwischen China und den USA erschütterten das Vertrauen der Märkte in eine rasche Erholung der Wirtschaft. "Da schlägt ein wenig die harte Wirklichkeit zu", sagte Damian Rooney, leitender Lehrverkäufer beim Börsenmakler Argonaut in Perth. "Ich glaube nicht, dass es einen bestimmten Tropfen gab, der das Fass zum Überlaufen brachte, aber die Anleger sind ein wenig unruhig - es gibt viele Gründe, ziemlich vorsichtig zu sein."

Die US-Bundesstaaten Florida, Oklahoma und South Carolina meldeten am Mittwoch einen Rekordanstieg bei Neuinfektionen, sieben weitere Bundesstaaten verzeichneten Anfang der Woche Rekordwerten, und Australien meldete den größten täglichen Anstieg an Infektionen seit zwei Monaten. Die Gouverneure von New York, New Jersey und Connecticut ordneten für Reisende aus neun anderen US-Bundesstaaten eine Selbst-Isolation an - Investoren hatten auf ein Ende der Pandemiebeschränkungen gehofft.

Zusätzlich zu den Bedenken bezüglich des Virus haben beunruhigende Signale an der Handelsfront zwischen den USA und China die Anleger verunsichert: Die Regierung von Präsident Donald Trump ist zu der Überzeugung gelangt, dass große Konzerne wie der Telekomausrüster Huawei und die Videoüberwachungs-Firma Hikvision entweder im Besitz des chinesischen Militärs sind oder von diesem kontrolliert werden. Dies könnte den Grundstein für weitere Sanktionen und neue chinesisch-amerikanische Spannungen legen.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 107,19 Yen und legte 0,3 Prozent auf 7,0770 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9489 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1240 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0667 Franken.

05:00

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schlossam Mittwoch 2,72 Prozent tiefer bei 25 445,94 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 2,03 Prozent auf 10002,69 Punkte. Mit Mühe konnte er sich letztlich über der 10 000er Marke halten. Der marktbreit gefasste S&P 500 büsste 2,59 Prozent auf 3050,33 Zähler ein.

