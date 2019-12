10:00

Der Swiss Market Index weitet seinen Verluste aus. Mittlerweile steht der Index 0,8 Prozent im Minus und alle Aktien, auch der Titel von ABB, sind negativ. Die Aktien von Swatch und Richemont verzeichnen die grössten Absacker. Beide Titel verlieren 1,6 Prozent.

Am breiten Markt verliert Newron 11 Prozent. Auffällig sind auch die Kursverluste von Temenos (rund 4 Prozent).

+++

09:15

Der Swiss Market Index fällt am Dienstag im frühen Handel 0,3 Prozent auf 10'405 Punkte. Die Aktie von ABB steigt dabei 1,3 Prozent, mit ihr steht auch der Novartis-Titel leicht im Plus (0,2 Prozent). Alle anderen SMI-Titel tendieren negativ. Richemont erleidet mit 1 Prozent minus die deutlichsten Einbussen.

An den Märkten wird in dieser Woche mit Spannung auf neue Nachrichten zum US-chinesischen Handelskrieg gewartet. Weitere Zölle auf chinesische Importe sollen nach jetzigem Stand an diesem Sonntag in Kraft treten. Allerdings deutete der US-Agrarminister Sonny Perdue laut dem Commerzbank-Experten Hao Zhou zuletzt an, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Vereinigten Staaten an diesem Wochenende tatsächlich neue Zölle erheben. Damit steige die Hoffnung auf einen Waffenstillstand vor Weihnachten, sagte Zhou. Die Unsicherheit hält aber weiter an.

+++

09:00

Zwischendurch mal ein lesenswerter Kommentar von Thomas Mayer zu Aktien. Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute und frührer Chefökonom der Deutschen Bank.

Mayers Weltwirtschaft: Keine Angst vor Aktien! https://t.co/MKMMdz25yE — FAZ Finanzen (@FAZ_Finanzen) December 2, 2019

+++

08:10

Der SMI steht vorbörslich 0,04 Prozent im Minus. Alle Aktien werden tiefer geschätzt, ausser der Titel von ABB. Er steigt 1,9 Prozent. Grund sind Hochstufungen von Banken. Die Aktie von ABB steht bereits auf dem höchsten Stand seit Anfang Oktober 2018 und wird heute weiter zulegen. Am breiten Markt fällt die Aktie von Schweiter 0,4 Prozent.

Spannend: Auf der einen Seite streicht die @UBS ihre Gewinnschätzungen für #ABB um bis zu 17 Prozent zusammen, auf der anderen Seite stuft sie die Aktien des Industriekonzerns aber mit einem Kursziel von 26 (20,50) Franken auf BUY (Neutral) herauf. $ABBN $ABB — cashInsider (@cashInsider) December 10, 2019

"Die Mehrheit der Anleger wartet vor den Grossereignissen in dieser Handelswoche weiter ab", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Vereinzelt seien Gewinnmitnahmen zu beobachten.

Am Mittwoch und Donnerstag entscheiden die Notenbanken der USA und der Eurozone über ihre Zinspolitik. Auf beiden Seiten ist keine konkrete geldpolitische Massnahme zu erwarten. Im Mittelpunkt stehen Signale für die künftige Ausrichtung. In Europa ist es der erste Entscheid unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde.

Am Donnerstag wählen die Briten vorzeitig ein neues Parlament, was als wichtiger Richtungszeiger für den Brexit gilt. Beim Dauerthema Handelsstreit ist es weiter ruhig. Als Stichtag gilt hier dieser Sonntag. Ohne weitere Annäherung zwischen den USA und China werden die Amerikaner dann wohl höhere Zölle für chinesische Importe verhängen.

+++

07:45

Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Händler sprachen von fehlenden Impulsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,21 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 58,97 Dollar.

Am Rohölmarkt rückt der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Vordergrund, obwohl es zurzeit wenig Neues gibt. Allerdings nähert sich ein wichtiges Datum: Am 15. Dezember drohen neue Strafzölle auf chinesische Importe in die USA. Die Vereinigten Staaten nutzen sie als Drohkulisse, um Verhandlungsdruck gegenüber China aufzubauen. Seither haben sich die Verhandlungsdelegationen angenähert, eine Einigung wurde aber noch nicht erzielt.

Der ökonomische Konflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften und Erdölverbrauchern der Welt gilt als erhebliches wirtschaftliches Risiko. Am Rohölmarkt wird mit einer zusätzlichen Eskalation vor allem ein rückläufiger Welthandel, eine damit einhergehende Konjunkturabschwächung und letztlich eine schwächere Erdölnachfrage verbunden. Stress zwischen den beiden beiden Wirtschaftsriesen geht deshalb meist mit fallenden Ölpreisen einher.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 23'431 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1722 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Am Sonntag läuft eine Frist aus, dann könnten die nächste Runde von US-Strafzöllen auf chinesische Güter im Wert von 156 Milliarden Dollar in Kraft treten. Betroffen wären davon unter anderem Smartphones und Spielsachen. China hofft allerdings auf den baldigen Abschluss eines Handelsabkommens. Man setze darauf, "so schnell wie möglich eine Einigung erzielen zu können, die alle Seiten zufriedenstellt", sagte Handelsstaatssekretär Ren Hongbin am Montag in Peking.

Zu der Unsicherheit am Markt trugen Äußerungen von US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue bei, wonach Präsident Donald Trump zwar keine Zölle einführen, er aber "Bewegung" aus China sehen wolle.

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel notierte der Dollar zur Schweizer Währung kaum verändert bei 0,9878 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0935 Franken an.

