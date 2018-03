10:30

Der deutliche Rebound vom Vortag scheint damit lediglich ein kleiner Zwischenspurt gewesen zu sein und nicht das Ende einer mittlerweile über zwei Wochen andauernden Abwärtsphase. Belastet wird die Stimmung insbesondere von den am Vortag sehr schwachen Tech-Aktien in den USA. So verlor der Nasdaq Composite über 3%.

Grund dafür war insbesondere US-Präsident Trump, der offenbar chinesische Direktinvestitionen in sensible US-Technologiekonzerne beschränken möchte. Dies kumuliert sich mit den bereits laufenden Debatten um die Datenverwendung bei Facebook sowie mit den Bedenken nach dem Unfall mit Todesfolge mit einem selbstfahrenden Auto in der Vorwoche zu einem schwer verdaubaren Mix.

Der SMI notiert 1,1% tiefer bei 8556 Punkten. Gegen den schwachen Gesamttrend legen Swatch (+0,9%) zu. Gestützt wird die Aktie von zwei Aufstufungen durch Berenberg und Kepler Cheuvreux von "Sell" auf "Hold" bzw. von "Reduce" direkt auf "Buy". Beide Institute begründen den Schritt mit den verbesserten Aussichten für den Schweizer Uhrenmarkt.

Besonders unter dem schwachen Börsensentiment leiden mit CS (-2,2%) und UBS (-1,5%) die Grossbanken, während Logitech (-2,0%) vom schwachen Abschneiden der Tech-Aktien in den USA mit nach unten gezogen werden.

Deutlich zurückgenommen werden auch Roche mit einem Minus von 1,7%, der Genussschein hat dabei einen Teil noch grösserer Verluste aus der Startphase wieder wettgemacht. Roche litten unter Medienberichten in den USA, welche einen Zusammenhang herstellten zwischen Todesfällen und der Einnahme eines Roche-Medikaments, heisst es dazu am Markt.

Im breiten Markt brechen AMS (-8,4%) markant ein. Das Unternehmen hat sich mit den Heptagon-Aktionären auf Anpassung des Earn-Out geeinigt, was in Marktkreisen allerdings als neutral gewertet wird. Die Aktie leidet wie andere auch unter dem allgemeinen Druck auf Technologie-Aktien.

Aber auch Industrietitel wie Meyer Burger (-5,7%) oder Bucher Industries (-2,7%) werden klar tiefer gestellt. Bucher Industries hat am Morgen angekündigt, dass Joint Venture im Glasbereich in China nun vollständig zu übernehmen.

Plazza legen gegen den Gesamttrend um 1,8% klar zu, gestützt von starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 und insbesondere einem zuversichtlichen Ausblick für das laufende Jahr.

+++

09:20

Der Swiss Market Index (SMI) gibt 0,9 Prozent auf 8565 Punkte nach. Die Erholung des Vortags erweist sich damit zumindest vorläufig lediglich als kurzes Strohfeuer.

Zu den grössten Verlierern gehören wie üblich in Zeiten von Verunsicherung die Grossbanken, von denen CS und UBS je 1,6 Prozent nachgeben. Auch das Schwergewicht Roche gibt 1,6 Prozent nach.

Industrietitel wie ABB (-1,2 Prozent) und Lafarge-Holcim (-0,9 Prozent) oder auch Adecco (-1,0 Prozent) sind ebenfalls deutlich im negativen Bereich.

Im positiven Bereich notieren Nestlé (+0,1 Prozent) sowie Swatch (+0,3 Prozent). Die Berenberg Bank stuft die Swatch Inhaberaktien auf Hold (Sell) herauf und beziffert das Kursziel neu auf 390 (355) Franken.

Ein weiterer Baissier wirft bei der @swatch Group das Handtuch: Die Berenberg Bank stuft die Inhaberaktien auf HOLD (Sell) herauf und beziffert das Kursziel neu auf 390 (355) Franken. Überzeugung sieht allerdings anders aus. $UHR — cashInsider (@cashInsider) 28. März 2018

Unter der ausgeprägten Tech-Schwäche leiden Logitech (-1,5 Prozent), U-Blox (-2,0 Prozent), Temenos (-1,2 Prozent) oder AMS (-5,4 Prozent) überdurchschnittlich.

+++

08:50

Ein Ausverkauf bei Technologiewerten hat die asiatischen Börsen am Mittwoch belastet. Investoren fürchteten nach dem Datenskandal bei Facebook eine schärfere Regulierung der Branche. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um 1,3 Prozent auf 21.031,31 Zähler.

Der breiter gefasste Topix-Index verlor ein Prozent auf 1.699,56 Punkte. Panasonic-Aktien brachen um fünf Prozent ein, weil der Kunde Tesla mit Problemen kämpft. Ein tödlicher Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug in Kalifornien wird in den USA offiziell untersucht, was auch Anleger an der Wall Street nervös machte.

Nervosität herrschte zudem nach wie vor wegen des Zollstreits zwischen Amerika und China. Zwar gebe es Anlass zur Hoffnung, dass China einen Handelskrieg vermeiden wolle, sagte Ökonom Kiroshi Watanabe vom Analysehaus Sony Financial. Aber "die Unsicherheit bezüglich des protektionistischen Kurses der USA wird erst einmal anhalten", sagte Stratege Stephen Innes vom Handelshaus Oanda. Der Shanghaier Aktienindex gab 1,1 Prozent nach.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,9 Prozent nach. Gestern legte der Leitindex um 1,5 Prozent auf 8638 Punkte zu.

Sämtliche SMI-Werte sind im negativen Bereich. Am stärksten sind die vorbörslichen Abgaben bei der Credit Suisse (-1,4 Prozent) sowie ABB und UBS (je -1,3 Prozent). Nur leicht im Minus sind die Swatch-Titel (-0,2 Prozent). Die Berenberg Bank stuft die Inhaberaktien auf Hold (Sell) herauf und beziffert das Kursziel neu auf 390 (355) Franken.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,60 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 60 Cent auf 64,65 Dollar.

Rohöl-Futures steigen während der Asien Session https://t.co/imuHi7mHNh — trading-mag.de (@tradingmagde) 28. März 2018

Hinweise auf ein höheres Ölangebot in den USA drückten laut Händlern auf die Preise. Zahlen des privaten Instituts API zufolge seien die Bestände in einem wichtigen Lager in Oklahoma überraschend stark gestiegen. Im weiteren Tagesverlauf werden noch die offiziellen Daten zu den US-Ölreserven veröffentlicht.

+++

07:45

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar kaum Regung gezeigt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2406 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend.

Zum Franken bewegt er sich bei einem Stand von 1,1758 innerhalb der jüngsten Spanne. Der US-Dollar kostet zeitgleich 0.9477 CHF und damit nur minimal mehr als am Dienstagabend.

06:40

Der Leitindex Nikkei fiel um 1,7 Prozent auf 20.951 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,5 Prozent auf 1692 Punkte. Vor allem Technologiewerte standen nach dem Datenskandal bei Facebook unter Druck. Hier fürchten Investoren eine schärfere Regulierung der Branche.

Panasonic-Aktien brachen um sechs Prozent ein, weil der Kunde Tesla mit Problemen kämpft. Ein tödlicher Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug in Kalifornien wird in den USA offiziell untersucht, was auch Anleger an der Wall Street nervös macht.

How I’m Prepared For A Potential Stock Market CRASH [2018] – #Trading https://t.co/cq1KeXQ78D — Stock Tweets (@Mill05A) 28. März 2018

+++

06:35

Der Dollar wertete zur japanischen Währung auf und kostete 105,56 Yen. Der Euro lag im fernöstlichen Handel leicht im Plus bei 1,2415 Dollar.

