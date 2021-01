09:10

Der SMI notiert 0,1 Prozent höher bei 10'805 Punkten. In der vergangenen Woche, der ersten im neuen Jahr, hatte der Leitindex 0,9 Prozent gewonnen.

Die Anleger dürften nach den jüngsten Kursrekorden an den US-Börsen erst einmal die Details zum Konjunkturpakt abwarten wollen, das der designierte US-Präsident Joe Biden Ende Woche präsentiert, sagen Händler. Zudem erhalten die Marktteilnehmer in der nächsten Zeit zunehmend Impulse von der Bilanzsaison, die hierzulande mit den Umsatzzahlen des Bauchemiekonzerns Sika am Dienstag beginnt. Am Donnerstag folgen dann der Sanitärkonzern Geberit und die Schraubenhandelsfirma Bossard mit ihren Umsatzangaben. In den USA legen am Freitag JPMorgan und Citigroup ihre Ergebnisse vor.

Am Markt herrsche ausserdem dank des Beginns der Impfkampagnen gegen Covid-19 eine grosse Zuversicht und diese stütze die Märkte. Daher habe auch der am Freitag veröffentlichte enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht den Aufwärtstrend nur gebremst. Die Credit Suisse gibt sich optimistisch, "dass diese Schwäche nur von kurzer Dauer sein wird". Das kürzlich verabschiedete Konjunkturprogramm und die Aussicht auf weitere fiskalische Anreize der Biden-Administration sollten den Weg für eine Verbesserung der Lage ebnen.

Gewinne verzeichnen die Aktien der Grossbank UBS (+0,2 Prozent). Die Titel von Rivale Credit Suisse stehen 0,4 Prozent höher. Die CS hatte am Freitag wegen Altlasten aus dem Hypothekenstreit vor mehr als einem Jahrzehnt für das vierte Quartal einen Verlust in Aussicht gestellt, was die Aktie hatte deutlich nachgeben lassen.

Gesucht sind die Roche-Bons (+0,4 Prozent). Der Basler Pharmakonzern hat in der EU die Zulassung für das Grippe-Mittel Xofluza erhalten.

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,14 Prozent tiefer geschätzt. 17 von 20 Aktien sind im Minus. ABB, Swiss Re und Roche steigen leicht. Roche erhält die EU-Zulassung für Grippe-Mittel und lanciert die automatisierte digitale Pathologie-Algorithmen für die Bildanalyse von Brustkrebs.

Überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten hatten die Börsen auf ihrer Rekordjagd am Freitag nicht aus dem Tritt gebracht, da Anleger auf weitere US-Konjunkturhilfen spekulierten. Fest im Blick behalten Anleger die weiter grassierende Corona-Pandemie und eine mögliche Verlängerung des Lockdowns. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder etwa rechnet damit, dass die Pandemie Deutschland "noch Monate beschäftigen" werde. Relevante Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht an.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Bucher: Credit Suisse erhöht auf 390 (330) CHF - Neutral

Adecco: Barclays erhöht auf 70,00 (66,50) Fr. - Overweight

LafargeHolcim: Jefferies erhöht auf 50,20 (49,70) Fr. - Hold

BEKB: Credit Suisse senkt auf 220 (235) Fr. - Neutral

Straumann: Stifel senkt auf Halten, Kursziel 1'100 Fr.

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Der starke Preisanstieg seit dem Jahreswechsel ist damit vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 55,11 US-Dollar. Das waren 88 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 51,66 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf Kursverluste an den asiatischen Aktienbörsen, die am Morgen die Risikofreude der Anleger dämpften und auch die Ölpreise mit nach unten zogen. Der Preis für US-Öl fiel deutlich unter 52 Dollar, nachdem am vergangenen Freitag bei 52,75 Dollar der höchste Stand seit März 2020 erreicht worden war.

Ausserdem wurden die Ölpreise durch die Kursentwicklung am Devisenmarkt ausgebremst. In den vergangenen Handelstagen konnte sich der US-Dollar von deutlichen Kursverlusten ein Stück weit erholen. Die jüngsten Gewinne der amerikanischen Währung belasteten die Ölpreise, weil Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird und ein festerer Dollar den Rohstoff ausserhalb des Währungsraumes teurer macht und die Nachfrage bremst.

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0, 17 Prozent im Minus gesehen.

Der MSCI-Index für die wichtigsten Börsenplätze ausserhalb von Japan tendierte am Montag kaum verändert, nachdem er in der Vorwoche fünf Prozent zugelegt und neue Rekordstände erreicht hatte. Die Börsen in Tokio blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Geprägt werden die Kurse momentan vor allem von den Entwicklungen in den USA. Investoren hoffen dort auf ein neues Konjunkturpaket durch den künftigen Präsidenten Joe Biden. Details werden diese Woche erwartet.

Die Digitalwährung Bitcoin hat zum Wochenstart deutlich an Boden verloren. Der Kurs der ältesten und bekannteste Kryptowährung sackte in der Nacht auf Montag auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 33'447 Dollar ab und baute damit die Verluste vom Wochenende aus. Am Freitag hatte der Bitcoin nach einer wilden Rekordjagd in den vergangenen Wochen noch bis zu 42'000 Dollar gekostet, büsste aber bis Sonntagabend wieder rund 4000 Dollar ein. Diese Talfahrt setzte sich am Montag fort. Zuletzt lag der Bitcoin-Kurs mit rund 35'500 Dollar rund sieben Prozent unter dem Schlussniveau vom Sonntag.

Der Franken steht zum Euro unveränder bei 1.0818. Der Dollar steigt 0,3 Prozent auf 88,85 Rappen.

