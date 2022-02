07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Clariant: Société Générale senkt auf 17 (22) Fr. - Hold

Clariant: Jefferies senkt auf "Halten", Preisziel 18 Fr.

UBS: KBW senkt auf "Market Perform", Preisziel 20.50 Fr.

06:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,17 Prozent höher geschätzt. Der sich zuspitzende Ukraine-Konflikt und die Gefahr vor einem Einmarsch der russischen Streitkräfte ins Nachbarland hatten die Anleger am Montag stark verunsichert und den weltweiten Finanzmärkten arg zugesetzt. Auch die Schweizer

Börse brach am Montag gemessen am Leitindex SMI um 1,7 Prozent auf 12'026 Punkte ein.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 26'978 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1926 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Die anhaltenden Sorgen über die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben auch am Dienstag die asiatischen Aktienindizes fest im Griff. "Das geopolitische Risiko wird in dieser Woche eindeutig die Stimmung an den Märkten bestimmen", sagte Marcella Chow, Global Markets Strategin bei JPMorgan. "Die allgemeine Risikobereitschaft der Anleger wird unter Druck stehen, und deshalb erwarten wir eine Flucht in Gold, US-Dollar und längerfristige Staatsanleihen."

Der Goldpreis legt am Dienstag um 0,4 Prozent auf 1879 Dollar zu. Das ist der höchste Stand seit acht Monaten.

Zur Einordnung: Der Goldpreis (in Dollar) steht rund ein Fünftel höher als Anfang 2020. Wachstumsaktien des Nasdaq 100 haben in der Zeit mehr als 60% zugelegt... Anleihen brachten einen Wertverlust pic.twitter.com/DaDWPo6JNN — Daniel D. Eckert (@Tiefseher) February 12, 2022

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 115,42 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3533 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9237 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1308 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0449 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3532 Dollar.

02:00

Die anhaltenden Sorgen vor einer Eskalation der Ukraine-Krise und einem deutlicher als erwarteten US-Zinsanstieg haben die Wall Street auch zum Wochenauftakt belastet. Der Dow-Jones-Index schloss knapp 0,5 Prozent tiefer bei 34'566 Punkten, nachdem er im Verlauf bis auf rund 34'300 Stellen abgesackt war. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent nach auf 4401 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq beendete die Sitzung kaum verändert bei 13'790 Punkten.

Der US-Volatilitätsindex, der auch als Angstindikator der Wall Street bekannt ist, legte zwischenzeitlich 17 Prozent zu, am Ende waren es knapp fünf Prozent. Dazu trug auch die erneute Forderung des US-Notenbankers James Bullard nach einer kräftigen Zinserhöhung bei. Die Fed sollte aus seiner Sicht in den drei Sitzungen bis zum 1. Juli die Zinsen um insgesamt einen vollen Prozentpunkt anheben. Das würde bedeuten, dass einer der drei Schritte mindestens einen halben Prozentpunkt beträgt. Eine solch kräftige Anhebung hatten die meisten Experten bis zur vergangenen Woche noch nicht auf dem Zettel.

Im Blick hatten Anleger auch den Ölpreis. Spekulationen auf Lieferausfälle verteuerten die Sorte Brent aus der Nordsee vorübergehend um fast zwei Prozent auf 96,42 Dollar pro Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2014. "Jede Unterbrechung der Ölströme aus der Region würde die Preise für Brent und WTI weit über die 100-Dollar-Marke steigen lassen", warnte Nishant Bhushan, Ölmarktanalyst bei Rystad Energy.

Am Aktienmarkt waren Chipwerte gefragt, die am Freitag im Schnitt um 4,6 Prozent eingebrochen waren. So legte Nvidia 1,3 und AMD um ein Prozent zu. Aktien des US-Reifenherstellers Goodyear stiegen um 1,5 Prozent. Die Analysten von J.P. Morgan stuften die Titel auf "übergewichten" von "neutral" hoch. Goodyear werde von einer Erholung des Ersatzteilgeschäfts profitieren, hieß es.

Moderna sackten indes um 11,7 Prozent auf 142,50 Dollar ab. Der Konzern hatte am Freitagabend mitgeteilt, das Top-Management habe sich von Aktien des Impfstoff-Herstellers getrennt. Die Papiere sind, wie einige andere Unternehmen der Branche, seit längerem auf Talfahrt. Mitte August hatten sie noch bei knapp 500 Dollar notiert.

(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)