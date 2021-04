09:10

Der Schweizer Aktienmarkt geht am Donnerstag fester in den Handel. Händler beschreiben die Stimmung nicht zuletzt dank der US-Notenbank Fed als sehr positiv. Das Fed will gemäss dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) an seiner lockeren Geldpolitik festhalten, auch wenn sich die Wirtschaft rasch erholt. Nach Ansicht von mehreren Analysten und Wirtschaftskapitänen dürfte die US-Wirtschaft vor einem länger dauernden Aufschwung stehen.

Dass vor diesem Hintergrund Konjunkturzahlen oder das EZB-Sitzungsprotokoll die gute Stimmung trüben könnten, glauben die Händler nicht. Da die Börsen aber nahe oder auf Rekordniveau stünden, könnte es vor einem weiteren starken Anstieg dennoch zu einer Konsolidierung kommen, heisst es am Markt. "Wir sind technisch überkauft", sagt ein Händler. Der SMI etwa habe Mühe, sich über der Marke von 11'200 Punkten festzusetzen.

Der SMI steigt gegen 09:10 Uhr um 0,15 Prozent auf 11'143 Punkte. Der breite SPI gewinnt 0,2 Prozent auf 14'179 Zähler.

Stärkster SMI-Titel ist die Credit Suise (+0,7%). Die Aktie hat im Zuge der Skandale um Greensill und Archegos Capital seit Mitte März rund 20 Prozent verloren.

Der Elektrotechnikkonzern ABB (+0,5%) startet das bereits früher angekündigte Aktienrückkaufprogramm über 4,3 Milliarden Dollar am (morgigen) 9. April.

Bei Richemont (+0,1%.) sorgt die Kurszielerhöhung der Citigroup auf 107 von 100 Franken noch kaum WIrkung. Das Rating lautet "Buy".

Auch Roche (-0,2%) kann von guten News zunächst nicht profitieren. Der Pharmariese wird am diesjährigen neurologischen Fachkongress AAN (American Academy of Neurology) unter anderem Daten zu Evrysdi, mit dem Patienten mit der erblichen Muskelerkrankung Spinale Muskelatrophie (SMA) behandelt werden, und zum MS-Mittel Ocrevus veröffentlichen.

Zurich (+0,25%) kann dagegen trotz negativer News leicht gewinnen. Der Versicherer ist laut Medienberichten in Grossbritannien in einen Immobilienskandal verwickelt, der dem Versicherer milliardenhohe Schadenersatzzahlungen bescheren könnte.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,48 Prozent höher geschätzt. Alle Aktien ausser Zurich stehen im Plus. Am meisten zulegen können Richemont (1 Prozent), die von einer Hochstufung profitiert (siehe Eintrag unten), und ABB. Ein bereits früher angekündigtes Aktienrückkaufprogramm von ABB über 4,3 Milliarden Dollar startet am morgigen 9. April, wie ABB am Donnerstag bekannt gab.

Im Tagesverlauf ziehen unter anderem die Auftragseingänge für die deutsche Industrie die Aufmerksamkeit der Börsianer auf sich. Experten erwarten für Februar ein Plus von 1,2 Prozent nach einem Anstieg von 1,4 Prozent im Vormonat. Auf dem Terminplan stehen außerdem die europäischen Erzeugerpreise. Hier sagen Analysten einen Rückgang des Anstiegs auf 0,6 von 1,4 Prozent voraus.

07:45

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Am Markt wurde der Verkaufsdruck mit jüngsten Infektionszahlen in der Corona-Krise erklärt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,92 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 59,47 Dollar.

Am Ölmarkt rückte die Corona-Krise wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Trotz jüngster Fortschritte bei den Impfkampagnen blickten die Investoren besorgt auf die Infektionszahlen in wichtigen Industriestaaten, hiess es. Die Entwicklung zeige, dass die Corona-Krise die konjunkturelle Entwicklung vorerst noch bremsen werde.

Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA lieferten den Preisen keinen Rückenwind. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 3,5 Millionen Barrel auf 498,3 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten hatten nur einen Rückgang um 2,0 Millionen Barrel erwartet. Fallende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise.

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Richemont: Citigroup erhöht auf 107 (100) Fr. - Buy

Poenina: Research Partners erhöht auf 60 (55) Fr. - Kaufen

Peach Property: Research Partners erhöht auf 58 (50) Fr. - Kaufen

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,23 Prozent höher geschätzt.

06:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 29'620 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1952 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Angesichts anhaltender Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie dominierte auf der jüngsten Fed-Zinssitzung in den USA eine vorsichtige Haltung, wie am Mittwoch aus dem Protokoll des Treffens vom 16. und 17. März hervorging.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,73 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5481 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9296 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1868 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1033 Franken.

02:00

Das Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu offenen Geldschleusen auch im Angesicht einer konjunkturellen Erholung hat die Aktienmärkte in New York gestützt. Allerdings blieb der Anstieg nach der Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Zinssitzung begrenzt. Experten sprachen von Zweifeln, ob die Fed wirklich so lange wie in dem Dokument angedeutet auf Zinsschritte verzichten werde.

Die wichtigsten Indizes schlossen am Mittwoch kaum verändert. Der Dow Jones und der breiter gefasste S&P 500 legten jeweils um etwa 0,1 Prozent auf 33'446 beziehungsweise knapp 4080 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 13'689 Zähler nach.

