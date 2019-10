09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,2 Prozent auf 9784 Punkte nach.

Etwas gestützt wird der Gesamtmarkt dabei von Roche (+0,4 Prozent) und Novartis (+0,2 Prozent). Novartis hat am Morgen über neue Daten zu Cosentyx berichtet. Diese würden die Wirksamkeit des Mittels, das unter anderem zur Behandlung von Schuppenflechte eingesetzt wird, einmal mehr unterstreichen, hiess es. Novartis gaben indes am Vortag wie Roche um rund 1,4 Prozent nach und verfügen damit über ein gewisses Erholungspotential.

Deutlich im Minus sind hingegen Alcon (-1,0 Prozent), UBS (-0,9 Prozent) und Credit Suisse (-0,8 Prozent).

GAM (-4,3 Prozent) fallen deutlich zurück. Der Vermögensverwalter hatte am Vorabend einen Pressebericht über Gespräche mit möglichen Käufern dementiert. Es würden keine Gespräche mit dem italienischen Versicherer Generali oder einem anderen Unternehmen über M&A-Aktivitäten geführt, hiess es seitens GAM.

Übernahmegerüchte - GAM nimmt Spekulanten den Wind aus den Segeln https://t.co/qwCdYNzppZ — cash (@cashch) October 9, 2019

Weiter reagieren im breiten Markt Von Roll nach dem Erhalt eines Grossauftrags aus der britischen Automobilindustrie positiv (+2,4 Prozent).

08:45

Vor den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat sich an den Börsen in Fernost Ernüchterung breitgemacht. Insbesondere die jüngsten Visabeschränkungen für chinesische Regierungsbeamte und Unternehmen liessen bei Investoren Skepsis aufkommen, dass bei den Verhandlungen Fortschritte erzielt werden können. "Der Streit zwischen den USA und China scheint nicht zu enden. Wir verlieren das Vertrauen in die US-Wirtschaft. Es gibt eine steigende Ungewissheit darüber, wohin die Fed steuert", sagte Kiyoshi Ishigane, Fondsmanager bei der Vermögensverwaltung Mitsubishi UFJ Kokusai in Tokio.

In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent schwächer bei 21.456 Punkten aus dem Handel. In China gaben die Kurse 0,3 Prozent nach, nachdem sie zeitweise auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen gefallen waren. Der Hongkonger HSI sank um gut 0,8 Prozent. Viele Investoren machen sich Sorgen wegen der gewaltsamen Proteste gegen die chinesische Regierung in der ehemaligen britischen Kronkolonie.

Global stocks drop as trade tensions ramp up before talks & UK's Johnson gets Brexit snub from Merkel. But sentiment not souring too much b/c Fed has announced that it will resume kind of QE. Dollar unch. 10y US ylds near 1mth low at 1.53%. Gold tad higher at $1507, Bitcoin $8.1k pic.twitter.com/1qBT5Kn5ga — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 9, 2019

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent zu. Am Dienstag war er 1,2 Prozent schwächer bei 9'797 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Erwartungen der Börsianer an die geplanten Verhandlungen zur Beilegung des Zollstreits sind zwar gering. Viele hoffen aber zumindest auf eine gewisse Entspannung. US-Präsident Donald Trump müsse schliesslich etwas Vorzeigbares liefern, um seine Chancen auf eine Wiederwahl im kommenden Jahr zu verbessern. Vor diesem Hintergrund warten Anleger auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle. Von den Mitschriften der jüngsten Beratungen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank.

Sämtliche SMI-Werte sind vorbörslich höher gestellt. Am deutlichsten ist das Plus bei Novartis (+0,7 Prozent), Zurich (+0,65 Prozent), Sika (+0,6 Prozent) und Adecco (+0,4 Prozent).

GAM werden 2,8 Prozent tiefer gestellt. Der Vermögensverwalter dementiert einen Pressebericht über Gespräche mit möglichen Käufern.

07:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,06 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 19 Cent auf 52,44 Dollar.

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 21.431 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1579 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

Die US-Regierung in Washington hatte am Dienstag Visabeschränkungen für chinesische Unternehmen und Beamten wegen Missbrauchs muslimischer Minderheiten verhängt. Die chinesische Regierung prangerte den Schritt als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten an. Chinesische Unternehmen können seitdem keine US-Technologie ohne Genehmigung der US-Regierung beziehen.

Chip-bezogene Aktien waren davon am härtesten betroffen, wobei Sumco, ein Hersteller von Halbleiterscheiben, um 3,7 Prozent und Advantest um 3,6 Prozent fielen. Die Aktie von Nissan Motor fiel im Einklang mit dem Gesamtmarkt um 0,7 Prozent, nachdem der Autohersteller mitteilte, neuer CEO sei eine Führungskraft, die für ihre enge Beziehung zum Top-Aktionär Renault bekannt sei.

06:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,17 Yen und stagnierte bei 7,1446 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9933 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0964 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0890 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2216 Dollar.

06:25

Kurz vor weiteren Handelsgesprächen hat sich sich der Ton zwischen den USA und China wieder verschärft. Das bekamen am Dienstag auch die Anleger an der Wall Street zu spüren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte seine Verluste nur zwischenzeitlich eindämmen. Zum Börsenschluss blieb er mit einem Minus von 1,19 Prozent auf 26 164,04 Punkte nur wenig über seinem Tagestief und knüpfte damit an seine moderaten Abschläge vom Vortag an.

(cash/AWP/Reuters)