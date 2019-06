09:40

Dem Schweizer Aktienmarkt scheint nach seiner jüngsten Rekordjagd zum Wochenschluss die Puste auszugehen. Der Leitindex SMI pendelt im frühen Handel in einer engen Spanne um den Vortagesschluss. Am Vortag hatte er im Handelsverlauf noch bei 10'062 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt, am Ende aber unter der 10'000er Marke geschlossen. Börsianer verweisen vor allem auf die Märkte in Asien, die sich der Zinssenkungseuphorie am Freitag nicht angeschlossen haben.

Sie spiegelten dagegen die wieder stärker beachteten geopolitischen Risiken wider. So nehmen laut Börsianern die Sorgen um den US-chinesischen Handelsstreit wieder stärker zu. Mittlerweile wurde den Hoffnungen auf eine Einigung beim G20-Gipfel in der kommenden Woche durch chinesische Medienberichte ein Dämpfer erteilt. Aber auch die Angst vor einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran gewinn an Gewicht. Darüber hinaus könnte es im Tagesverlauf wegen des Hexensabbats am Freitag generell zu stärkeren Kursschwankungen kommen. Beim grossen Eurex-Verfall laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Indizes und Aktien aus.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 09.20 Uhr ein knappes Minus von 0,14 Prozent auf 9'964,69 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht mit +0,02 Prozent nahezu unverändert bei 1'524,32 Punkten, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19 Prozent auf 12'346,00 Punkte fällt. Bei den 30 wichtigsten Aktien stehen 17 Gewinnern 13 Verlierer gegenüber.

Die grössten Abschläge erleiden die Aktien von AMS (-4,0 Prozent), nachdem sie am Vortag die Gewinnerliste angeführt hatten. Auch für Temenos (-0,9 Prozent) geht es für einen weiteren Technologiewert abwärts.

Dagegen setzen Vertreter der Finanzbranche zur Erholung an. Mit Julius Bär (+1,3 Prozent), UBS (+1,2 Prozent), CS (+1,0 Prozent) und Swiss Life (+0,7 Prozent) stehen jene Werte im Plus, die am Donnerstag noch zu den grössten Verlieren gezählt hatten. Die Aussicht auf noch tiefere Zinsen hatte Finanzwerte europaweit belastet.

Der SMI steigt nach Börsenstart leicht um 0,1 Prozent auf 9983 Punkte. Nachdem der Leitindex SMI am Vortag noch ein neues Rekordhoch jenseits der 10'000er Marke markiert hatte, dürften die uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee die Orientierung zunächst erschweren.

Während an der Wall Street die Aussicht auf sinkende Zinsen die Aktienkurse beflügelte, gewannen in Asien die Sorgen um den US-chinesischen Handelsstreit, aber auch die Angst vor einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran an Gewicht. Die Ölpreise hatten bereits am Donnerstag mit einem deutlichen Anstieg auf den Abschuss einer unbemannten US-Drohne durch den Iran reagiert. Darüber hinaus kann es wegen des Hexensabbats am Freitag generell zu stärkeren Kursschwankungen kommen. Beim grossen Eurex-Verfall laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Indizes und Aktien aus.

Die Kursschwankungen sind relativ schwach. Bei Sika (+0,3 Prozent) verweisen Händler auf die Citigroup. Sie hat demnach die Bewertung der Titel mit eine Kaufempfehlung gestartet. Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (+0,9 Prozent) und Credit Suisse (+0,8 Prozent) können sich nach den jüngsten Verlusten leicht erholen. Am Donnerstag hatten sie zu den grössten Verlieren gezählt. Die Aussicht auf noch tiefere Zinsen hatte Finanzwerte europaweit belastet.

Grössere Ausschläge sind im breiten Markt bei den Comet-Aktien (-1,3 Prozent) zu sehen. Bei der Industriegruppe nimmt CEO René Lenggenhager nach nur knapp zwei Jahren im Amt den Hut. Bei dem Biopharmaunternehmen Cosmo (+1,3 Prozent) wiederum nimmt der Markt die jüngsten daten zum Reisedurchfall-Mittel Aemcolo freundlich auf.

Der SMI steht wird vorbörslich 0,19 Prozent tiefer eingestuft. Von den 20 SMI-Aktien stehen nur UBS, Credit Suisse und Sika im Plus. Am deutlichsten fällt die Aktie von ABB (-0,41 Prozent). Am breiten Markt gibt die Aktie von Comet nach dem CEO-Rücktritt über 4 Prozent nach.

Die Ölpreise haben am Freitag leicht nachgegeben, nachdem sie am Vortag stark gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,23 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 22 Cent auf 56,85 Dollar.

Starken Auftrieb hatten die Rohölpreise in den vergangenen Tagen durch die hohen Spannungen zwischen den USA und Iran erhalten. Nachdem Iran eine amerikanische Drohne abgeschossen hatte, hatte US-Präsident Donald Trump von einem "sehr schweren Fehler" gesprochen. Nach Medienberichten ordnete er Luftschläge gegen das Land an, die jedoch wieder abgeblasen wurden. Die Ölpreise gaben daraufhin etwas nach.

Die politischen Spannungen in der ölreichen persischen Golfregion haben die Erdölpreise in dieser Woche spürbar steigen lassen. Vor dem Drohnenabschuss hatte ein mutmasslicher Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman für Aufsehen gesorgt. Die USA und Saudi-Arabien machen Iran dafür verantwortlich, Iran bestreitet eine Beteiligung. In der Golfregion liegt ein Nadelöhr für den Rohöltransport via Schiff, die Meerenge von Hormus. Iran hat mehrfach gedroht, die Seestrasse zu blockieren.

Der Bitcoin nähert sich der Marke von 10'000 Dollar. Er legt im Freitagshandel zu und notierte zuletzt 1,7 Prozent höher bei 9731 Dollar. Seit etwa zwei Monaten befindet sich die Digitalwährung im Höhenflug und hat seitdem mehr als 130 Prozent an Wert gewonnen.

Jüngste Preistreiber sind Pläne des Internet-Riesen Facebook, eine eigene Digitalwährung aus der Taufe zu heben, den "Libra". Wegen der hohen Zahl von potenziellen Kunden mit etwa 2,3 Milliarden Nutzerkonten wird dem Projekt Libra hohe Bedeutung zugemessen.

Der Goldpreis steigt weiter. Die Feinunze Gold notiert 1,3 Prozent höher bei 1405 Dollar. Das ist der höchste Stand seit September 2013. Gold dürfte somit die beste Handelswoche seit drei Jahren haben.

Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Freitag Japans Aktienmarkt belastet. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,7 Prozent tiefer auf 21'318 Punkten. Investoren hoffen, dass US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping bei einem Treffen auf dem G20-Gipfel kommende Woche in Japan für eine Deeskalation im Zollkonflikt sorgen werden. Die chinesische Börse in Shanghai gewann 0,6 Prozent.

Am Devisenmarkt in Fernost bleibt der Euro knapp unter 1,11 Franken. Diese Schranke hatte das Währungspaar zum ersten Mal seit fast zwei Jahren am Donnerstag durchschritten. Zum Dollar steht die Schweizer Währung bei 98,13 Rappen.

